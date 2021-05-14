YBM Magnex — история создания и суть «проекта»

Фото: telerama.fr (на фото — Семен Могилевич)

Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин в очередной статье для нашего издания предлагает вспомнить историю из «лихих 90-х» об афере, которую провернули на западном рынке российские мошенники. Причем действие описываемых событий происходило на фондовых биржах Канады и США, и участвовала в них наша «организованная преступность» в лице небезызвестного Семена Могилевича, стабильно входящего в топ-10 в списке преступников, разыскиваемых ФБР в течение последних двух десятилетий.



Афера с YBM Magnex

Могилевич, будучи аферистом со стажем, в свойственной ему обстоятельной манере подошел к «проекту» листинга подконтрольной ему канадской компании YBM Magnex на бирже в Торонто (Канада) со всей серьезностью. Данная обстоятельность позволила ему путем продажи акций обчистить карманы частных и институциональных инвесторов на $150 миллионов.

Компания YBM Magnex была основана в 1994 году на базе так называемой «спящей» компании. Так называют компании, которые зарегистрированы давно, но не ведут деятельность — с нулевой отчетностью, выражаясь более понятным нам языком. Для осуществления «проекта» аферисты вложили порядка $3 миллионов. Это уже говорит о серьезности планов и масштаб их исполнения был не менее грандиозен, о чем пойдет речь дальше.

Основным направлением было озвучено производство высокотехнологичных промышленных постоянных магнитов, компьютерных систем охраны. Был куплен вместе с оборудованием профильный венгерский завод Magnex RT, который к тому времени был в стадии банкротства, но об этом тщательно умалчивалось в презентациях компании. Более того, на заводе в Венгрии имитировалась бурная деятельность по производству промышленных магнитов — к приезду групп инвесторов на территории сновали рабочие, ездили погрузчики, была готовая продукция на складе, работали офис продаж, бухгалтерия. Царила полная бутафория на радость глазу неосведомленного инвестора.

«Идеей» проекта было наладить производство в США. С этой целью компания и «выходила» на фондовый рынок для привлечения финансирования для строительства промышленных мощностей. Аферисты понимали, что Комиссия по ценным бумагам США это серьезная организация, которая проводит тщательные проверки новых компаний для размещения акций на биржах США. Поэтому было решено сделать листинг на бирже в Канаде, так как страна не имела единой федеральной комиссии по ценным бумагам — каждая провинция имела свою комиссию, которые мало между собой взаимодействовали. Забегая вперед, нужно отметить, что после этого случая ситуация поменялась и были проведены необходимые реформы — доступ на канадские биржи стал гораздо строже.

В январе 1996 года акции YBM Magnex прошли листинг на бирже в Торонто (Toronto Stock Exchange) по цене $2 за акцию. Компания отчиталась о финансовых результатах за 1995 год — выручка составили $50,5 миллиона, чистая прибыль $8,2 миллиона. На бумаге все выглядело очень хорошо, потенциальные инвесторы были рады новому игроку из сегмента high tech.

Надо отметить, это были золотые времена для аферистов — не было еще интернета и перепроверка информации была затруднительна в современном понимании. Инвесторам было невдомек, что вся эта отчетность «нарисована» от и до и при этом имела заключение по отчетности от приличной аудиторской компании. Потом уже выяснилось, что часть фонда для осуществления аферы была выделена на подкуп сотрудников этой компании.

Через год компания отчиталась о росте выручки до $90,3 млн, чистой прибыли до $17,1 млн. В «планах» заявлено использование магнитной пудры для оптимизации расходов по переработке нефти, что должно принести порядка $20 млн чистой прибыли в год. «Планировались» также контракты на поставку магнитов на АвтоВАЗ.

К лету 1997 года акции компании уже выросли до $12 за штуку, и команда аферистов решила пойти еще дальше — выйти на публичное размещение акций. Для этого было необходимо пройти аудит у компании из «большой шестерки». Была выбрана компания Deloitte&Touche, которая в сентябре 1997 года выдает предварительное аудиторское заключение, в котором подтверждает основные финансовые показатели компании с небольшим но — страновая структура продаж не соответствует реальности. На что компания дает резонный (и устраивающий всех ответ), что структура продаж объявляется по расположению конечных потребителей.

После получения разрешения на выпуск публичной эмиссии акций YBM Magnex привлекает $48 миллионов в ноябре 1997 года. К марту 1998 года котировки акций компании переваливают отметку в $20 за штуку.

Крах YBM Magnex

10 мая 1998 года Deloitte & Touche отказалась от аудита компании, объяснив это тем, что YBM Magnex не предоставляет всю необходимую для проверки документацию. 13 мая 1998 года в штаб-квартиру компании нагрянули 60 сотрудников ФБР, налоговой службы и прочих структур. Арестовывается имущество компании, начатое расследование показывает, что компания фиктивно завышает стоимость своих акций, полностью имитируя деятельность — подделывались сотни документов: списки клиентов, отчеты аудиторов, бухгалтерская отчетность. Компания открывала новые офисы в разных штатах и странах. Все объемы продаж и доходов — фикция на бумаге. Инвесторы тем временем активно скупали акции компании, которые приносили неплохой доход, как им казалось. Торги по акциям YBM Magnex были остановлены 20 мая 1998 года.

Удивительно, что никто из инвесторов по настоящему не изучил компанию — никто не задался вопросом, почему канадская компания в основном продает в Европу и Россию, не рассмотрел мировой рынок магнитов и лидирующих игроков на нем, не усомнился в легитимности компании, у которой весь совет директоров выходцы из России. Даже история про использование магнитной пудры для нефтеочистки показалась правдивой, а по факту оказалась просто красивой сказкой.

Воистину, это был колоссальный пример коллективной человеческой глупости. Аферисты очень хорошо подготовились и не жалели денег на пиар — совет директоров возглавлял бывший глава правительства канадской провинции Онтарио, в совет входил глава крупного канадского инвестиционного фонда.

Капитализация компании на бирже Торонто в 1998 году достигла умопомрачительной цифры — $1 миллиард. Могилевич и подельники были объявлены в розыск, в котором и находятся до сих пор, спокойно проживая в России на сегодняшний день.

Вывод

Желание рассказать об этой истории возникло еще при написании материала про так называемые бойлерные. Афера YBM Magnex — это классический пример того, как жадность затуманивает рассудок, помноженное на очень хитрую подачу «проекта» командой аферистов. Масштаб аферы получился колоссальным, и эта история вошла в учебники по криминальной экономике. Реформы в сфере регулирования доступа к рынкам и в сфере аудиторской работы, вызванные этой историей, помогли избежать похожего впоследствии. Слишком большая цена была заплачена канадскими частными инвесторами и различными фондам — они составляли примерно 40% от количества акционеров компании. Для нас эта история должна быть поучительной — никогда не верить обещаниям золотых гор на финансовых рынках, проверять любую информацию, не верить лжеброкерам, внимательно смотреть юрисдикцию брокера — они вполне могут вам продать акции очередной YBM Magnex в свежей реинкарнации.

Артур Сафиуллин