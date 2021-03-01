Волк с Уолл-стрит: история «бойлерных»

Фото: кадр из фильма «Бойлерная»/«Как в топке»

В Казани возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» по эпизоду с обманом пожилого жителя города группой неизвестных лиц под предлогом заработка на биржевых торгах. Сумма ущерба — 263 тыс. рублей, которые гражданин перевел лжеброкерам. Сайт фирмы нашел в интернете, увидев рекламу об инвестировании. Позвонив по контактному номеру, попал в руки умелых манипуляторов, которые, воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью человека, выманили сначала 13 тыс. рублей, а потом убедили в необходимости взять в банке кредит на 250 тыс. рублей для продолжения «инвестирования». В процессе в его личном кабинете в приложении лжеброкера появились записи о будто бы купленных им акциях. По прошествии нескольких недель мужчина решил вывести средства, но не смог этого сделать и обратился в полицию. Подробнее о «бойлерных» и обмане казанского инвестора пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.

Вот и мы в России дожили до массового интереса людей к фондовому рынку, на котором хотят нажиться лжеброкеры. История стара как мир по своей сути.

Эта новость натолкнула на мысль о том, что необходимо написать про историю так называемых «бойлерных» (boiler rooms). Этот термин был популярен в США в 80—90-х годах прошлого столетия для описания «брокерских» компаний, которые продают заведомо убыточные и вымышленные ценные бумаги, выманивают средства либо просто присваивают их, имитируя деятельность. При этом агитируя клиента всеми возможными способами, используя психологический прессинг в том числе.

Наверняка, многие помнят фильм «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В основе фильма лежит реальная история как раз такой «бойлерной», созданной Джорданом Белфортом. О нем и о современных «бойлерных» мы и поговорим в этой статье.

Происходил обзвон потенциальных инвесторов с целью продажи заведомо убыточных бумаг или вообще вымышленных акций. Кадр из фильма «Бойлерная»

«Бойлерные»: история и интересные моменты

Появился данный термин в США в конце 60-х годов. «Бойлерные», как правило, располагались в подвальных или котельных помещениях офисных зданий, с большим количеством рабочих мест, здесь было жарко. На клиентов в процессе продаж оказывалось психологическое давление. Происходил обзвон потенциальных инвесторов с целью продажи заведомо убыточных бумаг или вообще вымышленных акций. Зачастую использовались так называемые «sucker lists» (перечень лиц, которые пострадали от мошенничества ранее).

Брокер, используя подготовленные скрипты, давал только позитивную информацию об акциях и всячески ограждал клиента от личного изучения вопроса на стороне. Классические фразы, как «это бомба», «такие возможности заработать бывают только раз в жизни», активно использовались в продажах. В структуре компаний младшие брокеры отвечали за установление контакта с клиентом и осуществление небольшой инвестиции. Затем в дело вступали старшие брокеры, которые уже по полной программе обрабатывали клиентов.

Одной из самых распространенных схем было следующее — вступая в сговор с владельцами небольших компаний, акции которых обращались на бирже и имели низкую ликвидность, «бойлерные» создавали историю про невероятный грядущий рост котировок и продавали акции ничего не подозревающим инвесторам. Взвинтив котировки за счет спроса со стороны инвесторов, владельцы продавали свои акции по завышенным ценам, выходя из состава акционеров с хорошим «доходом». Брокеры получали свою гигантскую комиссию, а в убытках оставались рядовые инвесторы, так как котировки вскоре рушились. Убытки от таких схем достигали 10 млрд долларов ежегодно.

Было снято несколько художественных фильмов по этой тематике. В частности, «Как в топке» 2000 года с Вином Дизелем и Беном Аффлеком в главных ролях, уже упомянутый фильм «Волк с Уолл-стрит» 2013 года, «Американцы» 1992 года с Аль Пачино, Кевином Спейси в ролях и один из эпизодов сериала «Белый воротничок» 2010 года.

Было снято несколько художественных фильмов по этой тематике. Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Джордан Белфорт — настоящий «Волк с Уолл-стрит»

Джордан не мечтал всю жизнь стать брокером — до этого ему пришлось пройти достаточно длинный путь. Неудачно попробовав несколько бизнесов, включая мясную компанию, которая обанкротилась, к середине 80-х годов Белфорт оказался по уши в долгах. Не унывая, молодой человек решил попробовать стать брокером, так как был неплохим продавцом. Отправившись на собеседование, он произвел впечатление своей дерзкой попыткой «продать» акции интервьюеру и был принят на работу дозвонщиком. Суть работы — дозвониться потенциальному клиенту и передать трубку начальнику. Джордан быстро втянулся в эту жизнь и через полгода получил брокерскую лицензию. После кризиса октября 1987 года Белфорту пришлось поменять несколько компаний, последней из которых стала Investors Center. Небольшая компания, торговавшая так называемыми «мусорными акциями». Их стоимость составляла менее 5 долларов, но зато брокеры получали до 50% комиссии. Несмотря на первоначальный скептицизм, Джордан быстро влился в коллектив и стал зарабатывать по 70 тысяч долларов в неделю. История длилась недолго, так как Комиссия по ценным бумагам США прикрыла компанию в 1989 году.

После закрытия Investors Center он основал компанию Stratton-Oakmont. Имя было куплено по франшизе. Белфорт, уже знакомый с разными сторонами брокерской деятельности, начиная с вполне законных сделок с акциями и заканчивая продажей «мусорных акций», взял на вооружение все полученные знания. Сначала он продавал дешевые акции. Для того чтобы продвигать свои акции клиентам, Джордан нанял таких же мотивированных молодых продавцов, какими были водители его рефрижераторов в мясной компании.

Он научил их проверенной технике «холодного обзвона» под кодовым именем «Реклама «Кодака». Это означало, что сначала клиенту предлагали не какой-то никому не известный актив, а первоклассные акции, часто — акции Eastman Kodak. Только после того как инвестор заглатывает приманку в виде «голубых фишек», брокеры Белфорта начинают рекламировать ему приносящий быструю прибыль хлам. Бывший брокер из Stratton вспоминает девиз Белфорта: «Хватайте их за глотку и не позволяйте положить трубку».

Желая заработать больше, компания сменила модель и переориентировалась на богатых людей. Белфорт напоминал, что у богачей достаточно денег для крупных сделок, их нужно просто убедить купить акции. Комиссионные потекли рекой. Уже в конце 1989 года компания привлекла внимание контролирующих органов.

Обучая сотрудников вести телефонные разговоры на «холодном» рынке, Джордан постоянно напоминал, что главная их обязанность с самого прихода на работу и до окончания дня — набирать номер и звонить. Кадр из фильма «Бойлерная»/«Как в топке»

Бизнес-модель Белфорта не ограничивалась продажей «мусорных» акций — он охотно использовал стратегию, известную как «накачка и сброс». Владея весомой частью акций компаний, он при помощи слухов провоцировал рост их цены, а когда стоимость достигала пика, сбрасывал. Клиенты теряли деньги — Белфорт зарабатывал миллионы. Естественно, формальными владельцами акций были подставные люди, а не он сам.

Обучая сотрудников вести телефонные разговоры на «холодном» рынке, Джордан постоянно напоминал, что главная их обязанность с самого прихода на работу и до окончания дня — набирать номер и звонить, не обращая внимания, что секретарши не допускают их к разговору с боссом, да еще и отказывают в грубой форме по 50 раз на дню. При случае каждому сотруднику напоминали, что если он устал или у него нет настроения — это не проблема, на его место есть уже более 20 желающих.

Еще одним методом поднять боевой дух персонала были мотивационные выступления Белфорта, так называемые летучки. Как он сам признавался — даже самые блестящие брокеры, получавшие много выгоды от сделок, время от времени задумывались о том, что заставляют людей делать невыгодные приобретения. «Летучки» помогали успокоить совесть сотрудников и настроить их на нужный лад.

Возраст сотрудников Stratton-Oakmont редко превышал 30 лет. Здесь работали в основном молодые люди, жадные до быстрых денег и считавшие Белфорта чуть ли не мессией. Благодаря его тренировкам и царящей в компании атмосфере соперничества брокеры действительно отлично зарабатывали. Компания быстро увеличивала персонал, число сотрудников вскоре достигло 1100 человек, формировалась знаменитая «корпоративная культура»: наркотики, девушки легкого поведения и другие одиозные способы релаксации. Сам Белфорт говорил, что в брокерских конторах все это действительно было в порядке вещей.

После выхода из тюрьмы Белфорт написал два бестселлера: «Волк с Уолл-стрит» и «Охота на Волка с Уолл-стрит», по мотивам которых и был снят фильм. Фото twitter.com/wolfofwallst

Падение «Волка с Уолл-стрит»

После очередной громкой аферы с первичным размещением акций обувной компании Steve Madden Shoes в 1993-м этой истории пришел конец — за дело взялось ФБР, Джордан Белфорт был арестован и помещен в тюрьму в 1998 году, а клиенты компании понесли убытки в размере порядка 200 млн долларов. Заключив сделку со следствием, Белфорт провел всего 22 месяца в заключении. Помимо этого, решением суда он был обязан выплатить 110,4 млн долларов пострадавшим клиентам, но на сегодняшний день выплатил всего лишь порядка 12 млн из этой суммы.

После выхода из тюрьмы Белфорт написал два бестселлера: «Волк с Уолл-стрит» и «Охота на Волка с Уолл-стрит», по мотивам которых и был снят фильм. Кстати, актера на главную роль выбирал сам Белфорт. После оглушительного успеха книг Джордан начал заниматься консалтингом, проводить тренинги для менеджеров по продажам и мотивационные семинары, чем успешно занимается и по сей день.

«Бойлерные» в современном мире и в России

«Бойлерные» существуют и в современном мире, благо способов коммуникации с клиентами стало больше с развитием интернета, с появлением социальных сетей в особенности. Теперь, имея офис в одной стране, можно обрабатывать несчастных клиентов вообще на другом континенте, таким образом избегая преследования у себя на родине. Например, клиентов в США «окучивают» из испанских Барселоны и Валенсии. Схема с накачиванием и сбросом акций используется и сегодня.

Интернет позволяет создать сайт компании в одной стране, завести офис в другой, а обманывать клиентов вообще из третьей страны, успешно заметая следы и усложняя потенциальные расследования. Законодательства многих стран (особенно Карибского бассейна) выдают лицензии на финансовый бизнес, не особо заботясь о сути бизнеса впоследствии. Естественно, ни о каком контроле и речи быть не может. Клиенты, не разбирающиеся в тонкостях регулирования и финансовой сферы в целом, попадают в сети, расставленные современными «бойлерными». Ярким примером был случай в Австралии в 2012 году, где полиция выявила несколько десятков «бойлерных» из города Gold Coast, которые на протяжении нескольких лет продавали акции несуществующих компаний (полностью имитируя их деятельность, подделывая отчеты о торговле на бирже) гражданам Австралии и клиентам из других стран. Ущерб оценивался в размере 113 миллионов австралийских долларов. И все это происходит в наше время — когда, казалось бы, можно с легкостью проверить любую информацию.

На рынке есть масса примеров брокеров-мошенников. Фото pixabay.com

Что касается России, данная проблематика существует и у нас. На рынке есть масса примеров брокеров-мошенников. В качестве примера давайте разберем сайт одного такого «недоброкера» (обойдемся без имен, они все похожи по своей сути), который всеми фибрами души стремится казаться порядочным и надежным. Хотя на самом деле это хитрый и расчетливый охотник, аккуратно поджидающий свою жертву.

Итак, на сайте ведется речь об «инновационной компании, с командой высококвалифицированных специалистов, которая предлагает клиентам широкий спектр активов и продолжает улучшать свои торговые технологии». Это стандартный набор высокопарных фраз, который действует безотказно на трейдеров-новичков и других доверчивых пользователей. Магия слов дурманит голову, беря верх над разумом и фактами.

Сам сайт сделан очень хорошо — классный интерфейс, приятный дизайн. Информации много, воды — тоже. Акцент идет на высокочастотные слова и обещания успеха. Компания выделяет торговлю CFD как один из наиболее приемлемых инструментов для инвестирования на рынке. Хотя CFD — это контракт на разницу цен и является очень рискованным инструментом, от которого новичкам лучше держаться подальше. Естественно, брокер обещает помощь в обучении. Заглядываем в раздел обучения — там простенький форекс-глоссарий.

Работу на сайте можно вести с любых устройств, в том числе с мобильных. Приманкой служит форекс-платформа MetaTrader4. Обещают успешную торговлю трейдерам с разным уровнем подготовки, быстро и без усилий. Звучит заманчиво, не так ли?

Отдавайте предпочтение состоявшимся игрокам на рынке, которые работают годами и регулируются нашим законодательством, с лицензиями, выданными ЦБ РФ. Фото pxhere.com

Но бесплатным бывает сыр только в мышеловке! Основное, на что всегда нужно обращать внимание, — это отсутствие регулирования компании. В данном случае брокер может производить манипуляции на торгах — открываете позицию на большую сумму, а мошенники ставят «стенку», и вы теряете деньги. Немаловажным является и возраст компании: чем моложе — тем опаснее.

Возвращаясь к сайту нашего «недоброкера» — из контактов есть только электронная почта. Такой фактор должен смутить, так как серьезная компания всегда будет иметь несколько вариантов для связи, включая телефон. Обязательно смотрите на страну, выдавшую лицензию на осуществление брокерской деятельности. Если это острова Карибского бассейна или еще какая-то экзотическая страна — лучше обходить стороной. Также обратите внимание на некопируемый текст сайта — это делается, чтобы у вас не сразу получилось найти предыдущий сайт этих мошенников с такими же документами.

Касаемо обсуждаемого здесь сайта — перед нами очередной мошенник с незатейливой схемой обмана. Для начала они аккуратно заманивают в ловушку. Не настаивают сразу на пополнении реального счета, а предлагают потренироваться на демо. Вы нажимаете на кнопки — ваш счет увеличивается. Быстрый и легкий заработок в реальной жизни на эмоциях кажется чем-то вполне себе достижимым. Дальше просто — вы пополняете счет, ваш депозит исчезает, обращаетесь к админам, а вас блокируют. Жаловаться некуда — лицензия выдана на островах. Визит в полицию ничего не даст. Можно распрощаться со своими средствами!

В заключение хотелось бы попросить наших сограждан быть максимально аккуратными в выборе брокера. Отдавайте предпочтение состоявшимся игрокам на рынке, которые работают годами и регулируются нашим законодательством, с лицензиями, выданными ЦБ РФ. Не покупайтесь на красивую рекламу, слова и обещания высокой доходности. Пенсионер из Казани, о котором шла речь в начале статьи, попал в руки классической «бойлерной» — сначала его вела младший брокер-девушка, а потом уже в дело вступил старший брокер-парень, который убедил взять кредит и внести средства на «брокерский» счет в компании. Итог вы знаете.