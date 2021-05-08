Сумасшедший блокбастер в Туле: «Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал победу, сохранив четвертое место

Пять главных итогов суперматча в Туле

Матч предпоследнего тура «Рубина» с тульским «Арсеналом» обещал быть непростым, но никто не мог подумать, что он превратится в настоящий триллер. В соседнем «слоте» конкурент казанцев — «Сочи» выиграл у «Ротора», и терять очки было непростительно. После первого тайма команда горела со счетом 0:2, а грамотные действия Леонида Слуцкого плюс удаление у туляков смогли вернуть «Рубин» в игру и подарили болельщикам один из самых захватывающих и напряженных матчей сезона. Казанцы продолжают вести борьбу за еврокубки. За счет чего наставнику казанцев удалось переломить ход матча? Как сыграл проблемный Иван Игнатьев? Когда вернутся Ин Бом и Хвича? Ответы на эти вопросы — в материале «Реального времени».

Бакаев в старте, Уремович на скамейке. Изменения в составе от Леонида Слуцкого

Финишная прямая любого чемпионата — это всегда весело. Даже если чемпион уже известен, как в случае с «Зенитом», но интрига и интерес живы как в верхней половине таблицы, так и в нижней ее части. Казанцы продолжают борьбу за еврокубковую зону, а туляки изо всех сил пытаются сохранить прописку в РПЛ, ведь команда до сих пор не обеспечила себе даже стыковые матчи и при определенных обстоятельствах может покинуть элиту российского футбола. Поэтому матч был важен для обеих команд. Да, задачи разные, но важность их выполнения крайне высока.

Потери перед матчем были в составах обеих команд. У «Арсенала» участие во встрече не принимали одни из лидеров — болгарин Костадинов и Александр Ломовицкий, играющий в Туле на правах аренды. Потери серьезные, но «Рубин» также недосчитался нескольких игроков. Хвича и Мицуки Сайто давно в лазарете, и справляться без них казанцы уже учатся, а вот пропускавший встречу из-за дисквалификации Илья Самошников добавил головной боли своему тренеру, и Леонид Слуцкий отправил на левый фланг обороны Александра Зуева.

Фото: rubin-kazan.ru

Место Кварацхелии занял Солтмурад Бакаев, который получает все больше игрового времени в последнее время. Еще одним перестроением от главного тренера казанцев стал выход Сильвие Бегича в центре обороны. Пропускавший предыдущую встречу Филип Уремович, лидер обороны «Рубина», после возвращения оказался на скамейке запасных, а тренерский штаб дал шанс его соотечественнику после хорошего матча против московского «Динамо» в предыдущем туре. Причину такого решения журналистам Слуцкий объяснять отказался.

Олег Шатов, не слишком здорово отыгравший предыдущие матчи, уступил место в стартовом составе Леону Мусаеву. Компанию ему составили привычные для весеннего «Рубина» Абильдгор, который располагается в опорной зоне, и Дарко Йевтич, действовавший в этой тройке полузащитников ближе всех в атаке.

Два гола «Арсенала» и замена Мусаева в первом тайме. План Слуцкого не сработал

Такая расстановка и набор исполнителей, по идее главного тренера, должны были удерживать контроль мяча на чужой половине поля и не давать соперникам выходить к воротам Юрия Дюпина, но игра показала, что туляки готовились к встрече с «Рубином» и разработали эффективный план по противодействию атакам казанцев. «Арсенал» вышел на матч с тройкой центральных защитников, что априори добавляет надежности в обороне, а линия полузащиты и атаки были отзеркалены исходя из схемы «Рубина».

Дмитрий Парфенов играет в подобной расстановке почти всегда, но обычно фланговые игроки располагаются ближе к центру. В игре с «Рубином» Ткачев и Кангва, игравшие полноценных фланговых нападающих, сдерживали подключения фланговых защитников и при этом позволяли своей команде играть большим числом в атаке. И это сработало — два гола от туляков позволили завладеть преимуществом и завершить первый тайм с уверенным превосходством. Отличились Хлусевич и Джорджевич.

Оба мяча были забиты после фланговых навесов, и оборона «Рубина» действовала в этих эпизодах крайне неуверенно. Если в первом голе можно обвинить Дениса Макарова, который не добежал за Даниилом Хлусевичем, в результате чего игрок «Арсенала» спокойно отправил мяч в ближний угол, то гол под номером два стал непосредственно ошибкой Сильвие Бегича, который упустил и дал пробить Луке Джорджевичу, для которого это лишь второй мяч в нынешнем сезоне.

Фото: rubin-kazan.ru

Леонид Слуцкий мгновенно отреагировал на такое развитие событий, сняв с игры Леона Мусаева. Вместо него на поле вышел Иван Игнатьев, тем самым главный тренер казанцев дал понять, что первоначальный план на игру не сыграл и пришлось перестраивать схему на игру с двумя нападающими.

«Замена Мусаева связана с тем, что мы проигрывали уже 0:2 и не было смысла держать трех человек в середине поля, потому что через центральную зону невозможно было провести атаку в такую погоду и на таком поле. Поэтому просто меняли схему такой тактической заменой», — отметил главный тренер на пресс-конференции.

Что-то подобное отрезками уже можно наблюдать в исполнении «Рубина», но здесь у пары нападающих Деспот — Игнатьев появился реальный шанс зарекомендовать себя именно вместе.

«Рубин» быстро вернулся в игру. Помогло удаление у туляков

Быстрая реакция тренерского штаба казанцев на такой старт их подопечных заслуживает похвалы. Два пропущенных мяча могут оправить в нокаут кого угодно, и очень важно правильно реагировать на такие эпизоды, что и произошло. Уже после замены Леона Мусаева и выхода Игнатьева подразумевалось некое «упрощение» игры «Рубина». Владение перестало быть первостепенной задачей, нужно было доводить мяч до ворот «Арсенала» максимально быстро.

Но результат мог быть совсем другим, если бы не раннее удаление Сергея Ткачева за вторую желтую карточку и последующий пенальти, который уверенно реализовал Джордже Деспотович, оформив для себя 13-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. «Рубин» и без того начинал нагнетать, но такое событие на старте тайма обескуражило туляков, и последовал момент затмения, продлившийся 13 минут, в ходе которых казанцы сумели отличиться трижды.

Помимо вышеупомянутого Деспота, отличились Макаров и Старфельт. Гол Дениса Макарова стал отражением перестроения казанского клуба — идеальная контратака с выходом через длинную передачу, отличная проникающая передача от Солтмурада Бакаева и завершение от игрока молодежной сборной России.

Ну и стандарт, а именно подача с углового, удар Старфельта в дальний угол — и казанцы уже впереди.

Объяснить этот отрезок сложно, у «Рубина» просто получилось реализовать все моменты, которые давал создать соперник. Ведь опасные подходы у казанцев были и в первом тайме, да и вряд ли игроки «Арсенала» не знали, как нужно действовать в меньшинстве.

Наставник казанцев Леонид Слуцкий после матча делился:

«Максимально неудачно сложился первый тайм, и я говорил в перерыве, что надо попытаться вернуться в игру и сделать попытку камбэка. Очень рад, что все это получилось».

Концовка встречи вышла не такой напряженной. «Рубин» в какой-то момент даже отдал мяч своим соперникам, но туляки уже слишком устали и не могли создать действительно опасных моментов, а подопечные Леонида Слуцкого доигрывали матч, извлекая дополнительные возможности перевести дух именно в таких эпизодах, когда команда большим числом опускалась на свою половину поля и старалась действовать в контратакующей манере.

Ну а довершил камбэк казанцев Михаил Костюков, вышедший во втором тайме вместо Солтмурада Бакаева. Очередная контратака «Рубина», мяч отскакивает к Костюкову, и он наносит прицельный удар в дальний угол, укрепляя преимущество своей команды.

Игнатьев провел плохой матч, но два форварда помогли «Рубину» вернуться

У этой победы казанского «Рубина» есть пара негативных моментов. Первый — травма Дениса Макарова в конце встречи, серьезность которой пока неясна, но доиграть встречу и покинуть поле самостоятельно Денис не сумел. Перед последним туром оставаться и без Хвичи, и без Макарова крайне опасно. Матч с «Краснодаром» подтвердил этот тезис, казанцы без двух своих лидеров выглядели блекло. Леонид Слуцкий пока не готов комментировать это повреждение, отметив, что у Дениса сводило ноги и серьезной травмы, возможно, удастся избежать.

Второй момент — игра в два нападающих принесла «Рубину» победу, но и здесь все не так однозначно. В пользу казанцев сыграло удаление у соперника, а значит, как минимум численное преимущество над соперником. Плюс перестроение и уход Деспота в глубину поля позволили выходить через высокие передачи, где сербский нападающий скидывал мяч своим партнерам.

В этой формации именно Игнатьев должен был оказываться на острие игры, чтобы завершать атаки своей команды. Но у Ивана матч вышел крайне неважным. У него были возможности отличиться, но где-то он получал плохую передачу, а где-то сам действовал недостаточно эффективно для забитого мяча. Молодой нападающий не проявил себя ничем. Моменты получали многие игроки «Рубина», но форвард должен быть тем, кто показывает, как нужно забивать голы, но у Ивана это умение, кажется, совсем атрофировалось.

Фото: rubin-kazan.ru

Деспот и сам сумел отличиться лишь с пенальти, но объем проделанной работы без мяча делает серба одним из лучших игроков встречи и железно устанавливает статус первого форварда команды. Если раньше главному тренеру приходилось выбирать между двумя нападающими из-за специфики схемы, то сейчас Леонид Слуцкий увидел двух страйкеров вместе, и выводы можно сделать не самые оптимистичные для Ивана Игнатьева.

«Рубин» претендует даже на Лигу чемпионов. Осечка «Локомотива» помогла вплотную приблизиться ко второму месту

Победа над «Арсеналом» не только позволяет «Рубину» продолжать претендовать на еврокубки, но и дает шанс зацепиться даже за главный турнир Европы — Лигу чемпионов. Для этого, правда, должно сойтись много всего, но тем не менее «Локомотив» сыграл вничью дерби с «Динамо» и не сумел закрепиться на второй строчке, которую может уступить «Спартаку». Команда Доменико Тедеско проведет свой матч 10 мая против «Химок» и в случае осечки обострит борьбу за второе место до предела.

В заключительном туре казанцы сыграют против волгоградского «Ротора», ведущего отчаянную борьбу за стыковые матчи. «Железнодорожник» сыграет с «Уралом», а «красно-белые» примут грозненский «Ахмат». «Рубину» остается лишь надеяться на то, что прямые конкуренты потеряют очки. Это касается и «Сочи», прямого конкурента казанцев за Лигу конференций. Сочинцы дожали «Ротор» и не отпускают «Рубин» от себя.

Туляки же не сумели обезопасить себя от прямого вылета и теперь должны надеяться на «Рубин», встречающийся с «Ротором». Сам же «Арсенал» ждет увлекательнейшее противостояние с соседом по зоне стыков — «Уфой». Очный матч определит позиции команд по итогам чемпионата и отправит либо к 3-му, либо к 4-му месту ФНЛ.

Игорь Белоногов