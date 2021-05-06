«Спартак» с гарантированной победой, а «Локомотив» отыграется на «Динамо»

Прогноз 29 тура РПЛ

Предпоследний тур российской Премьер-лиги уже не несет в себе главную, чемпионскую загадку — победитель известен. Осталось разыграть вторую путевку в Лигу Чемпионов, места во второстепенных еврокубках и определить команды на выход. «Уфа» отчаянно поборется за сохранение места в РПЛ в битве с чемпионским «Зенитом», «Спартак» заберет свои очки у «Химок», а «Локо» реабилитируется в игре с «Динамо». Подробнее — в прогнозе от спортивной редакции «Реального времени».

«Локомотив» — «Динамо»: железнодорожники реабилитируются за питерский позор

Центральный матч тура пройдет между московскими командами, потерпевшими неудачи в предыдущем туре. «Железнодорожники» не сумели остановить «Зенит» в их походе за третьим чемпионским титулом и сами остались без золотых медалей в сезоне. «Динамо» в Казани фактически отдали казанцам четвертую строчку, а учитывая высокую конкуренцию за третье-четвертое места в таблице — скорее всего, сохранили лишь малые шансы на еврокубки.

С одной стороны, унижение в Санкт-Петербурге (разгром 6:1) команда Марко Николича может «качнуть» командный моральный дух как в одну сторону, так и в другую. Игроки «Локомотива» могут как впасть в уныние и опустить руки, так и выйти на игру с «динамовцами» разозленными и настроенными реабилитироваться перед самими собой в первую очередь. Напомним, что в первом круге «Динамо» тоже «развалило» «Локомотив» — 5:1, что только добавляет мотивацию.

Прогноз «Реального времени»:

Именно такое развитие событий кажется более правдоподобным. Николичу тоже нужно исправляться перед боссами «Локомотива». Такой провал в игре с прямым конкурентом — первый гвоздь в крышку его карьеры в московском клубе. Если он провалит и оставшиеся два матча, то это может стать окончательным вердиктом для серба. С другой стороны Сандро Шварц тоже приехал не для того, чтобы бороздить середину таблицы. Однако победу отдадим «железнодорожникам».

2:1 — победа «Локомотива»

ЦСКА — ФК «Краснодар»: Главный матч для Гончаренко

«Момент X» для Виктора Гончаренко состоится на «ЦСКА Арене» в игре против бывшей команды белоруса — московских «армейцев». Выгнанный без почестей из ЦСКА белорусский специалист едет в Москву уже с новой командой — «Краснодаром». И надо сказать, что его нынешняя команда вовсе не уступает, а возможно даже и превосходит бывшую по уровню исполнителей.

На стороне южан два фактора. Во-первых, раскрепощенность: на них не давит никакая ответственность за результат. Турнирных задач краснодарцы не имеют — можно играть в свое удовольствие. Во-вторых, тот самый Виктор Гончаренко: для него этот матч — «поединок чести», в котором молодой тренер сделает все для демонстрации профпригодности.

На стороне ЦСКА нет ничего хорошего — «армейцы» уступили трижды и один раз сыграли вничью с айтсайдером в последних матчах. Приглашение Ивицы Олича эксперты и журналисты уже в открытую называют большой ошибкой, а его футбол — не подходящим под философию ЦСКА.

Для Гончаренко этот матч — «поединок чести», в котором молодой тренер сделает все для демонстрации профпригодности. Фото fckrasnodar.ru

Прогноз «Реального времени»:

Московская команда слишком много страдала и перетерпела поражений, чтобы вновь упустить три очка, ведь за еврокубки ЦСКА зацепиться еще можно — всего одно очко отставания от четвертого места. «Краснодар» хоть и ожил при Гончаренко, но все еще нестабилен, и последняя игра с «Сочи» наглядно показала это.

1:1 — ничья

«Спартак» — ФК «Химки»: 3 очка у «красно-белых» в кармане?

У «Спартака» есть возможность зацепиться за вторую путевку Лигу чемпионов. Все что «красно-белым» для этого нужно — это просто не терять очки в оставшихся двух турах чемпионата. Да, немецкий специалист Доменико Тедеско по сути доигрывает сезон уже на чемоданных настроениях и с билетами до Германии. Играть в главном европейском турнире уже не ему.

С другой стороны есть возможность показать в России хороший результат, чтобы «прокачать» свое резюме для потенциальных работодателей на родине. Вряд ли кто-то из руководителей клубов Бундеслиги будет в восторге от идеи назначить тренера, который не сумел ничего показать даже в российской Премьер-лиге.

Команда Игоря Черевченко никаких задач на сезон не имеет. Чтобы дотянуться до еврокубковых мест, нужно чтобы сошлось слишком много переменных. Упасть в зону вылета или стыковых матчей «Химкам» тоже не грозит.

Фото spartak.com

Даже локальных интриг не так много. О реваншистских настроениях Дениса Глушакова говорить не приходится — у него довольно странная травма, а именно контузия боковой связки колена.

Прогноз «Реального времени»:

Зато все прекрасно помнят информацию, якобы именно руководство «Спартака» вызвалось помочь «Химкам» с финансированием, когда встал вопрос о выступлении в Премьер-лиге подмосковной команды. Ни на что не намекаем, но поставим все-таки на «красно-белых».

2:0 — победа «Спартака»

ФК «Уфа» — «Зенит»: Отобрать очки у чемпиона

Задача «Уфы», которая под руководством нового наставника Алексея Стукалова выдает неожиданно неплохой результат на сегодняшний день более «вынуждающие» играть на максимуме возможностей. В последнем туре классическая игра от соперника позволила уфимцам увезти одно очко из Москвы, вырвав их у ЦСКА.



Однако команда из столицы Башкирии по-прежнему остается в зоне вылета, занимая 15 строчку с 21 очками, и уступая четырнадцатому «Ротору» по дополнительным показателям.

Прогноз «Реального времени»:

Можно предположить, что завоевав третий чемпионский титул подряд, петербуржцы отправляются в столицу Башкортостана в полурасслабоенном состоянии. Однако опыт подсказывает, что «Зенит» — команда безжалостная, которой все равно на чужие проблемы и полученные титулы. Да и у Сергея Семака вряд ли сползет скупая ностальгическая слеза по уфимскому периоду карьеры. Пока «сине-бело-голубые» могут, они выигрывают. Команде Стукалова необходимо сделать так, чтобы гости не смогли.

1:2 — победа «Уфы»