Бизнес-аккаунт дня: селективный парфюм от нижнекамки Динары Минирахмановой

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 62-я

Нишевая, селективная парфюмерия заметно отличается от продукции массмаркета, пусть и дорогих и именитых брендов. Только цена на нее существенно превышает даже известные бренды массмаркета. Поэтому в последние несколько лет в России набирает популярность продажа селектива «на распив» — это когда полновесный флакон разливается по маленьким емкостям — от 2 до 15 мл, и распродается такими порциями. Осенью прошлого года жительница Нижнекамска Динара Минирахманова решила создать аккаунт в сети «Инстаграм», в котором предлагает своим подписчикам духи «на распив» («отливанты») известных селективных марок. Этот профиль стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с крупными SMM-агентствами Поволжья.

Подчеркнуть свое «я»

Montale, Baccarat, восточные Attar, Kilian и другие марки нишевой парфюмерии — всего порядка 20 ароматов предлагает своим клиентам Динара. Каждое произведение парфюмерии отличается своим неповторимым шлейфом и на каждом человеке будет звучать по-своему. В этом и заключается уникальность нишевых ароматов — они позволяют выразить свое «я», которое раскрывается от соединения капли духов с кожей. Поскольку элитный парфюм далеко не всем по карману, то на помощь приходит так называемый распив. Как поясняет Динара, это когда из флакона селектива отливают по 2—10 мл духов в мини-формат флакончика.

Аккаунт магазина духов сегодня рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои советы по ведению бизнес-профиля дает SMM-менеджер Дарья Сакмарова.

Сфокусироваться на одном назначении профиля

Описание профиля. Знает ли ваша целевая аудитория, что такое «распив духов»? Пользуются ли они этим словом при поиске? Имейте в виду, что индексируется именно имя аккаунта (то, что выделено жирным).

Highlights

По той же логике советуем в закрепленные stories или описание профиля добавить информацию о том, что это совместная покупка аромата, и обозначить схему покупки, как именно это происходит. Можно даже переименовать профиль.

Также советуем дополнить информацию о том, как распределяются по флакончикам или пробникам ароматы, может ли кто-то получить оригинальный флакон, и другие детали. Частично вы уже рассказывали об этом в разделе «Процесс», но лучше, если вы дадите эту информацию отдельно и сориентируете ее на новых подписчиков.

Лента публикаций. Не стоит путать личный профиль с рабочим, если вы хотите привлечь дополнительную аудиторию к бренду. Стоит подумать: уместно ли оставлять в профиле старые фото с отдыха и благотворительные сборы средств или все-таки сфокусироваться на одном назначении профиля?

Визуалу — единство оформления

Оформление. Советуем поработать над единым стилем визуального оформления. Для этого рекомендуем: выбирать вертикальный формат фотографий, ставить обложки на видео, избегать мелких надписей на фото (в том числе названия вашего аккаунта), проводить съемки при хорошем естественном свете, избегать коллажей. Фото должны сочетаться или пересекаться по смыслу друг с другом. Не забывайте о цветовом сочетании и сочетании шрифтов.

Тексты. Постарайтесь описывать аромат в одном-двух абзацах, не стоит посвящать всю публикацию подробному описанию. Сравните, сколько стоит 100 или 50 мл таких духов, покажите, почему выгоднее покупать у вас.

Stories. Советуем вести их регулярно: рассказывать о «буднях» бренда, о том, что для вас важно, проводить интерактивы, чтобы повысить активность аудитории. Удачи!