Леонтьев пошел по стопам Голубовича и Крикунова
«Нефтехимик» решил вспомнить клубную историю, и пригласить беларуса из Саратова
Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о назначении на пост главного тренера 50-летнего Олега Леонтьева. «Реальное время» рассказывает об игровом прошлом саратовского воспитанника, игравшего в Беларуси, «Магнитке», питерском СКА, обладателе хоккейной Евролиги и Континентального Кубка.
Парней так много холостых на улицах Саратова…
Олег Леонтьев — воспитанник саратовского хоккея, славного своими советскими традициями, и, увы, живущего сейчас только ими. Про эти традиции напоминают журналисты: к примеру, недавно известный журналист-библиограф Станислав Гридасов написал книгу «Кристальные люди», посвятив ее хоккеистам местного «Кристалла». Наше издание также вспоминало славные страницы саратовского спорта, воспользовавшись участием местной женской команды в казанском «Финале шести» по волейболу. Приглашение Олега Леонтьева — это еще одна возможность поднять тему «Ху из Саратов», обратив вниманиекак на самого хоккеиста, так и на взаимоотношения его родного города с татарстанскими командами.
Саратовский «Кристалл», долгое время бывший на положении некоего фарм-клуба Москвы (здесь стажировались будущие армейцы Борис Михайлов, Александр Смолин, спартаковец Сергей Жебровский, динамовцы Сергей Бабарико, Владимир Мышкин, недавно дававший интервью нашему изданию), в 80-е годы наладил бесперебойную подготовку местных кадров. Сергей Баутин, Анатолий Федотов, в будущем — игроки «Динамо», Сергей Агейкин и Сергей Фокин, в будущем — игроки «Спартака». Все дело в грамотно выстроенном процессе подготовки в Саратовской области, где на вершине пирамиды был «Кристалл», а у основания — «Химик» из Энгельса, команда второй лиги.
Сами города связывает трехкилометровый мост, и в советские времена поездкой в Энгельс не пренебрегали даже москвичи. К примеру, легендарный для «Кристалла» хоккеист Сергей Жебровский перешел из «Спартака» в статусе чемпиона Европы среди юниоров (его партнеры Бякин и Мартемьянов, Стельнов и Тюриков, Пряхин и Харин, Знарок и Хализов), проходившем в Минске.
Энгельс представлялся прекрасной площадкой для роста молодежи, там доигрывали местные ветераны (Белоусов, Корчин, Кочергин, Куплинов), были неплохие «легионеров», вроде Владимира Слепышева, отца нынешнего хоккеиста ЦСКА Антона Слепышева, Кучина, Подрезова, Шамарина, и саратовская молодежь — Балунин, Милехин, а также два перспективных года рождения 1968 и 1970-е.
Кстати, будучи соперниками по первой лиге, Саратов и Казань вообще не взаимодействовали. Разве что бывший тренер «Кристалла» Юрий Очнев поработал у нас в 1991 году, когда местную команду переименовали в «Итиль».
Талантливое, но не реализовавшее себя поколение
Развал Советского Союза печально сказался на саратовском хоккее. В том числе на «Кристалле» и «Химике» из Энгельса, в которых и начинал Олег Леонтьев, и поколение 1968-1970 годов рождения. Бурханов и Молотилов, Кровяков и чуть более молодой голкипер Сергей Николаев в одночасье лишились перспектив для развития, поскольку команды либо лишались финансирования, либо ликвидировались.
Что касается Леонтьева, то он с партнерами Игорем Степановым и Сергеем Федотовым отправился еще в советскую Белоруссию, чтобы отслужить в армии, числясь игроком минского «Динамо», а выступая в это время за его дубль — «ШВСМ-Прогресс» из Гродно. Эта команда, сформированная из белорусской молодежи, поначалу была на содержании местного колхоза-миллионера «Прогресс». С развалом СССР команда стала называться «Неман» и поменяла предназначение с подготовки молодежи для минского «Динамо» на конкуренцию с флагманом белорусского хоккея. Кстати, также поменявшим название на «Тивали». В его составе Леонтьев играл в 1994 году, когда в первый раз покинул уже Беларусь, чтобы транзитом через родной «Кристалл», перейти в магнитогорский «Металлург». Переходил он вместе с одноклубниками Сергеем Жебровским и товарищем по армейской службе Сергеем Федотовым. Хотя в интервью сайту магнитогорского «Металлурга» Леонтьев пояснил, что переезд на Урал не был его личным желанием.
— Нас поставил перед фактом тогдашний президент «Кристалла». Мол, пригласил Магнитогорск, и мы должны были туда поехать играть. Другого ответа просто быть не могло. И поэтому он сказал, что мы должны присоединиться к «Металлургу» в январе 1996 года. Видимо, без нас там договорились. Если честно, мы сами были не в курсе, как это нас увидели и пригласили.
Надо вернуться в реалии тех лет, когда фраза «закон — тайга, медведь — прокурор» очень подходила под любой вид деятельности. В российском хоккее, в частности, существовали по две команды ЦСКА и «Крылья Советов», в Саратове были два президента клуба. Один, Владимир Молчанов, распродавал хоккеистов, другой, Владимир Кайль, требовал деньги за них. В частности, за Андрея Селезова, ушедшего в Пермь.
Был 1996 год, когда МХЛ (Межнациональная хоккейная лига) канула в лету, и минскому «Тивали», как и другим командам из ближнего зарубежья, отказали в конкуренции с российскими командами. В Беларуси нашли выход за счет создания ОЧБ, Открытого чемпионата Беларуси, с участием команд Латвии, Литвы и Украины. Но Леонтьев уже перерос этот уровень, а «Магнитка» в середине 90-х становится одним из сильнейших клубов российского чемпионата.
Перед этим Леонтьев и Ко очень крупно насолил «Ак Барсу». Из «Магнитки» он вернулся в «Кристалл», который выбил из розыгрыша медалей 1997 года «Ак Барс», причем, саратовцы выйдут в плей-офф с 15-го места, а казанцы со второго. На следующий год Казань забрала из Саратова Игоря Степанова, еще одного товарища Леонтьева по армейской службе, и впервые стала чемпионом России.
Победитель Евролиги, обладатель Континентального Кубка
А первый титул, который Леонтьев выиграл в «Магнитке», был связан с победой в Евролиге 1999 и 2000 годов. Тогда в финале остались не у дел и московское «Динамо», и чешская «Спарта». Голов у Леонтьева было немного, поскольку он не был защитником оборонительного плана, а регламент Евролиги предусматривал выступление в три пары защитников. Из-за этого Леонтьеву приходилось даже выходить в нападении с Бецом и Осиповым. Тем не менее, местным болельщикам он запомнился настолько, что приглашался в Магнитогорск для участия в «Матче легенд» в 2016 году. О том периоде Леонтьев вспоминал в большом интервью белоруской газете «Прессболл»:
— Клуб выделял приезжим хоккеистам квартиры, которые, как правило, оказывались в одном доме. Так и жили одной большой дружной семьей. Семьями часто выезжали на совместный отдых перед сезоном и по его завершении. Еще рядом с городом находится горнолыжный курорт Облаково, куда частенько отправлялись всей командой. И мне, и детям с женой лыжный спорт пришелся по вкусу. Хотя сам город оставил негативное впечатление. Две центральные улицы — и все. Развлекательная инфраструктура на тот момент пребывала в зачаточном состоянии. Из ледового дворца виден Урал и металлургический комбинат. То есть всегда была возможность посмотреть, чем приходится дышать мне и моей семье. Но все это компенсировалось хорошими деньгами и, конечно, регулярными победами.
Кстати, в Магнитогорске Леонтьев играл уже в качестве члена сборной Беларуси, в которой он дебютировал на чемпионате мира 1992 года. Но в то время это было неофициальное участие, а с 1999 года Леонтьев уже сделал паспорт Беларуси, и играл за сборную, как гражданин этой страны. В общей сложности он сыграл на трех чемпионатах мира: 1994-го, 1999, 2007 годов, удивительный разброс по годам.
После «Магнитки» был новокузнецкий «Металлург», питерский СКА в худшие годы этой команды. Затем — возвращение в чемпионат Беларуси, где в 2007 году Леонтьев стал обладателем Континентального кубка, тогда его «Юность» обыграла в финале омский «Авангард». И этот же турнир стал одним из последних для Леонтьева, поскольку наставник «Юности» Михаил Захаров избавился от хоккеиста прямо во время финала 2010 года в Гренобле.
Отец хоккейного семейства
Из Беларуси Леонтьев возвращался в Россию уже отцом семейства, поскольку у него родился сын Семен. Он вскоре стал хоккеистом и играл в Саратове, Пензе, Электростали и Новочебоксарске. В Магнитогорске у Леонтьева в 2000 году родился и второй сын. Со старшим сыном у Леонтьева даже был шанс сыграть в одной команде в Саратове, как это ранее сделали легенды местного хоккея — отец и сын Шубиновы. Забегая вперед, отметим: в итоге сложилась стандартная ситуация, когда сын играл, а отец тренировал его и партнеров в связке с Андреем Разиным, с которым в свое время играл за «Магнитку». Оба тогда дебютировали на тренерском поприще. Причем, Леонтьев делал это, только-только закончив игровую карьеру.
Дальнейшая работа в тренерских штабах ижевских «Ижстали» и «Автомобилиста» тоже связана с образованием связки Разин-Леонтьев. На самостоятельную работу Леонтьев пришел в Башкортостане, когда возглавил команду Высшей лиги «Горняк» из Учалы, но это был опять же фарм-клуб «Автомобилиста», с 2021 года располагавшийся в Верхней Пышме, Свердловской области. В этом сезоне команда дошла до четвертьфинала, уступив тюменскому «Рубину». Кстати, в Учалах под руководством отца играл младший сын — Владислав Леонтьев.
Если проводить исторические параллели, то с Саратовом у «Нефтехимика» связаны противоречивые воспоминания, оставшиеся от работы в клубе Владимира Голубовича. Он дважды приезжал в Нижнекамск, отработав каждый раз по два сезона. А вот Беларусь оставила самую приятную память, от работы того же Крикунова, также два раза возглавлявшего «Нефтехимик». Как сложится с Леонтьевым? Сейчас можно сказать, что он, будучи ровесником предыдущего наставника «Нефтехимика» Вячеслава Буцаева, заметно уступает ему в игровом и тренерском бэкграунде. По сути, в «Горняке» он тренировал молодежку, где самыми возрастными были два 25-летних подопечных. Это вызов для Леонтьева, и риск для «Нефтехимика», которому очевидно перемены были необходимы.
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