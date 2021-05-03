Леонтьев пошел по стопам Голубовича и Крикунова

«Нефтехимик» решил вспомнить клубную историю, и пригласить беларуса из Саратова

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о назначении на пост главного тренера 50-летнего Олега Леонтьева. «Реальное время» рассказывает об игровом прошлом саратовского воспитанника, игравшего в Беларуси, «Магнитке», питерском СКА, обладателе хоккейной Евролиги и Континентального Кубка.

Парней так много холостых на улицах Саратова…

Олег Леонтьев — воспитанник саратовского хоккея, славного своими советскими традициями, и, увы, живущего сейчас только ими. Про эти традиции напоминают журналисты: к примеру, недавно известный журналист-библиограф Станислав Гридасов написал книгу «Кристальные люди», посвятив ее хоккеистам местного «Кристалла». Наше издание также вспоминало славные страницы саратовского спорта, воспользовавшись участием местной женской команды в казанском «Финале шести» по волейболу. Приглашение Олега Леонтьева — это еще одна возможность поднять тему «Ху из Саратов», обратив вниманиекак на самого хоккеиста, так и на взаимоотношения его родного города с татарстанскими командами.

Саратовский «Кристалл», долгое время бывший на положении некоего фарм-клуба Москвы (здесь стажировались будущие армейцы Борис Михайлов, Александр Смолин, спартаковец Сергей Жебровский, динамовцы Сергей Бабарико, Владимир Мышкин, недавно дававший интервью нашему изданию), в 80-е годы наладил бесперебойную подготовку местных кадров. Сергей Баутин, Анатолий Федотов, в будущем — игроки «Динамо», Сергей Агейкин и Сергей Фокин, в будущем — игроки «Спартака». Все дело в грамотно выстроенном процессе подготовки в Саратовской области, где на вершине пирамиды был «Кристалл», а у основания — «Химик» из Энгельса, команда второй лиги.

Сами города связывает трехкилометровый мост, и в советские времена поездкой в Энгельс не пренебрегали даже москвичи. К примеру, легендарный для «Кристалла» хоккеист Сергей Жебровский перешел из «Спартака» в статусе чемпиона Европы среди юниоров (его партнеры Бякин и Мартемьянов, Стельнов и Тюриков, Пряхин и Харин, Знарок и Хализов), проходившем в Минске.

Сами города связывает трехкилометровый мост, и в советские времена поездкой в Энгельс не пренебрегали даже москвичи. Фото: Дмитрий Чеботарь / wikipedia.org

Энгельс представлялся прекрасной площадкой для роста молодежи, там доигрывали местные ветераны (Белоусов, Корчин, Кочергин, Куплинов), были неплохие «легионеров», вроде Владимира Слепышева, отца нынешнего хоккеиста ЦСКА Антона Слепышева, Кучина, Подрезова, Шамарина, и саратовская молодежь — Балунин, Милехин, а также два перспективных года рождения 1968 и 1970-е.

Кстати, будучи соперниками по первой лиге, Саратов и Казань вообще не взаимодействовали. Разве что бывший тренер «Кристалла» Юрий Очнев поработал у нас в 1991 году, когда местную команду переименовали в «Итиль».

Талантливое, но не реализовавшее себя поколение

Развал Советского Союза печально сказался на саратовском хоккее. В том числе на «Кристалле» и «Химике» из Энгельса, в которых и начинал Олег Леонтьев, и поколение 1968-1970 годов рождения. Бурханов и Молотилов, Кровяков и чуть более молодой голкипер Сергей Николаев в одночасье лишились перспектив для развития, поскольку команды либо лишались финансирования, либо ликвидировались.

Что касается Леонтьева, то он с партнерами Игорем Степановым и Сергеем Федотовым отправился еще в советскую Белоруссию, чтобы отслужить в армии, числясь игроком минского «Динамо», а выступая в это время за его дубль — «ШВСМ-Прогресс» из Гродно. Эта команда, сформированная из белорусской молодежи, поначалу была на содержании местного колхоза-миллионера «Прогресс». С развалом СССР команда стала называться «Неман» и поменяла предназначение с подготовки молодежи для минского «Динамо» на конкуренцию с флагманом белорусского хоккея. Кстати, также поменявшим название на «Тивали». В его составе Леонтьев играл в 1994 году, когда в первый раз покинул уже Беларусь, чтобы транзитом через родной «Кристалл», перейти в магнитогорский «Металлург». Переходил он вместе с одноклубниками Сергеем Жебровским и товарищем по армейской службе Сергеем Федотовым. Хотя в интервью сайту магнитогорского «Металлурга» Леонтьев пояснил, что переезд на Урал не был его личным желанием.

Фото hcizhstal.ru

— Нас поставил перед фактом тогдашний президент «Кристалла». Мол, пригласил Магнитогорск, и мы должны были туда поехать играть. Другого ответа просто быть не могло. И поэтому он сказал, что мы должны присоединиться к «Металлургу» в январе 1996 года. Видимо, без нас там договорились. Если честно, мы сами были не в курсе, как это нас увидели и пригласили.

Надо вернуться в реалии тех лет, когда фраза «закон — тайга, медведь — прокурор» очень подходила под любой вид деятельности. В российском хоккее, в частности, существовали по две команды ЦСКА и «Крылья Советов», в Саратове были два президента клуба. Один, Владимир Молчанов, распродавал хоккеистов, другой, Владимир Кайль, требовал деньги за них. В частности, за Андрея Селезова, ушедшего в Пермь.

Был 1996 год, когда МХЛ (Межнациональная хоккейная лига) канула в лету, и минскому «Тивали», как и другим командам из ближнего зарубежья, отказали в конкуренции с российскими командами. В Беларуси нашли выход за счет создания ОЧБ, Открытого чемпионата Беларуси, с участием команд Латвии, Литвы и Украины. Но Леонтьев уже перерос этот уровень, а «Магнитка» в середине 90-х становится одним из сильнейших клубов российского чемпионата.

Перед этим Леонтьев и Ко очень крупно насолил «Ак Барсу». Из «Магнитки» он вернулся в «Кристалл», который выбил из розыгрыша медалей 1997 года «Ак Барс», причем, саратовцы выйдут в плей-офф с 15-го места, а казанцы со второго. На следующий год Казань забрала из Саратова Игоря Степанова, еще одного товарища Леонтьева по армейской службе, и впервые стала чемпионом России.

Местным болельщикам он запомнился настолько, что приглашался в Магнитогорск для участия в «Матче легенд» в 2016 году. Фото metallurg.ru

Победитель Евролиги, обладатель Континентального Кубка

А первый титул, который Леонтьев выиграл в «Магнитке», был связан с победой в Евролиге 1999 и 2000 годов. Тогда в финале остались не у дел и московское «Динамо», и чешская «Спарта». Голов у Леонтьева было немного, поскольку он не был защитником оборонительного плана, а регламент Евролиги предусматривал выступление в три пары защитников. Из-за этого Леонтьеву приходилось даже выходить в нападении с Бецом и Осиповым. Тем не менее, местным болельщикам он запомнился настолько, что приглашался в Магнитогорск для участия в «Матче легенд» в 2016 году. О том периоде Леонтьев вспоминал в большом интервью белоруской газете «Прессболл»:

— Клуб выделял приезжим хоккеистам квартиры, которые, как правило, оказывались в одном доме. Так и жили одной большой дружной семьей. Семьями часто выезжали на совместный отдых перед сезоном и по его завершении. Еще рядом с городом находится горнолыжный курорт Облаково, куда частенько отправлялись всей командой. И мне, и детям с женой лыжный спорт пришелся по вкусу. Хотя сам город оставил негативное впечатление. Две центральные улицы — и все. Развлекательная инфраструктура на тот момент пребывала в зачаточном состоянии. Из ледового дворца виден Урал и металлургический комбинат. То есть всегда была возможность посмотреть, чем приходится дышать мне и моей семье. Но все это компенсировалось хорошими деньгами и, конечно, регулярными победами.

Кстати, в Магнитогорске Леонтьев играл уже в качестве члена сборной Беларуси, в которой он дебютировал на чемпионате мира 1992 года. Но в то время это было неофициальное участие, а с 1999 года Леонтьев уже сделал паспорт Беларуси, и играл за сборную, как гражданин этой страны. В общей сложности он сыграл на трех чемпионатах мира: 1994-го, 1999, 2007 годов, удивительный разброс по годам.

После «Магнитки» был новокузнецкий «Металлург», питерский СКА в худшие годы этой команды. Затем — возвращение в чемпионат Беларуси, где в 2007 году Леонтьев стал обладателем Континентального кубка, тогда его «Юность» обыграла в финале омский «Авангард». И этот же турнир стал одним из последних для Леонтьева, поскольку наставник «Юности» Михаил Захаров избавился от хоккеиста прямо во время финала 2010 года в Гренобле.

На самостоятельную работу Леонтьев пришел в Башкортостане, когда возглавил команду Высшей лиги «Горняк» из Учалы. Фото vk.com/xkgornyak

Отец хоккейного семейства

Из Беларуси Леонтьев возвращался в Россию уже отцом семейства, поскольку у него родился сын Семен. Он вскоре стал хоккеистом и играл в Саратове, Пензе, Электростали и Новочебоксарске. В Магнитогорске у Леонтьева в 2000 году родился и второй сын. Со старшим сыном у Леонтьева даже был шанс сыграть в одной команде в Саратове, как это ранее сделали легенды местного хоккея — отец и сын Шубиновы. Забегая вперед, отметим: в итоге сложилась стандартная ситуация, когда сын играл, а отец тренировал его и партнеров в связке с Андреем Разиным, с которым в свое время играл за «Магнитку». Оба тогда дебютировали на тренерском поприще. Причем, Леонтьев делал это, только-только закончив игровую карьеру.

Дальнейшая работа в тренерских штабах ижевских «Ижстали» и «Автомобилиста» тоже связана с образованием связки Разин-Леонтьев. На самостоятельную работу Леонтьев пришел в Башкортостане, когда возглавил команду Высшей лиги «Горняк» из Учалы, но это был опять же фарм-клуб «Автомобилиста», с 2021 года располагавшийся в Верхней Пышме, Свердловской области. В этом сезоне команда дошла до четвертьфинала, уступив тюменскому «Рубину». Кстати, в Учалах под руководством отца играл младший сын — Владислав Леонтьев.

Если проводить исторические параллели, то с Саратовом у «Нефтехимика» связаны противоречивые воспоминания, оставшиеся от работы в клубе Владимира Голубовича. Он дважды приезжал в Нижнекамск, отработав каждый раз по два сезона. А вот Беларусь оставила самую приятную память, от работы того же Крикунова, также два раза возглавлявшего «Нефтехимик». Как сложится с Леонтьевым? Сейчас можно сказать, что он, будучи ровесником предыдущего наставника «Нефтехимика» Вячеслава Буцаева, заметно уступает ему в игровом и тренерском бэкграунде. По сути, в «Горняке» он тренировал молодежку, где самыми возрастными были два 25-летних подопечных. Это вызов для Леонтьева, и риск для «Нефтехимика», которому очевидно перемены были необходимы.