Владимир Мышкин: «Тихонов говорил: «У нас в сборной нет запасных»

Из «Золотой шайбы» в победители «хваленых канадских профессионалов»

Наш собеседник Владимир Мышкин — легендарный человек из легендарного с точки зрения развития хоккея города. Провинциального для Кировской области Кирово-Чепецка, давшего хоккею трех олимпийских чемпионов, и несколько десятков звезд советского хоккея. На таких городах, как Кирово-Чепецк, Воскресенск и Уфа, Ангарск и Пенза, Заполярный край и Коми АССР, зачастую имевших команды второй или даже третьей лиги, КФК, держалась мощь советского хоккея. Сам Владимир Мышкин легендарен тем, что в 1970 году выиграл «Золотую шайбу», а спустя девять лет нанес страшный разгром звездам НХЛ 6:0. Подробности — в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«Кирово-Чепецк получил статус города в год рождения Александра Мальцева»

— Владимир Семенович, ваша родина заслуживает самых лестных слов, поскольку в процентном отношении количество звезд хоккея на количество жителей просто зашкаливает. Хотя, с точки зрения нынешнего времени, в Кирово-Чепецке даже не развивали бы хоккей.

— Почему, этот город был предназначен для развития хоккея, поскольку у нас коробки были практически в каждом дворе. Это позволяло играть зимой в хоккей, летом они были заняты под футбол. Честно говоря, других развлечений у мальчишек моего возраста тогда и не было. А у нас была команда мастеров «Олимпия» по хоккею с шайбой, что называется ориентир для занимающихся, именно поэтому хоккей для меня и перевесил. Сам Кирово-Чепецк получил статус города только в 1949 году.

— Аккурат к рождению Александра Мальцева.

— Даты совпадают, да. А так был построен химический завод, как сейчас принято говорить, градообразующее предприятие. Были команды цехов, на игры которых собирались полные трибуны, и на этой базе была создана команда «Олимпия», которая вышла из Класса Б в Класс А, тогдашнюю первую лигу, и мы стремились попасть в эту команду. Лично я в 1970 году выиграл всесоюзный турнир «Золотая шайба».

У нас коробки были практически в каждом дворе. Это позволяло играть зимой в хоккей, летом они были заняты под футбол. Честно говоря, других развлечений у мальчишек моего возраста тогда и не было

— Вам в начале 1970-го исполнилось 14 лет, то есть, ни о какой детско-юношеской школе речи не шло. Получается, вы плоть от плоти воспитанник дворового хоккея.

— Именно так. Там еще финал «Золотой шайбы» перенесли с весны 1969 года на январь 1970-го (Благодаря замечательному сайту хоккейных статистиков имени Виктора Малеванного, можно дополнить этот факт тем, что на призовых местах были команды Прокопьевска и Воскресенска, а четвертое место заняла московская команда «Торпедо», откуда вышел такой известный хоккей, как Федор Канарейкин).

Фото: vk-smi.ru

«Золотая шайба» дала импульс к дальнейшему развитию»

— Первопроходцем кирово-чепецкого хоккея в эти годы уже стал Александр Мальцев, затем Владимир Крикунов.

— Да. Они практически одногодки, Крикунов на год младше. У Мальцевых все три брата в хоккей играли, средний Анатолий в той же «Олимпии», затем младший Сергей, поигравший в Казахстане, в Караганде. Кстати, с Сергеем мы и выигрывали всесоюзный турнир «Золотой шайбы», в составе команды «Торпедо». «Золотая шайба» дала импульс к дальнейшему развитию, помогла определиться в том, что хоккей это дело всей жизни.

Там еще Витя Вахрушев у нас был, с которым мы потом вместе играл и за «Крылья Советов», и еще за саратовский «Кристалл». В «Крылышки» я уехал после окончания средней школы, тогда основным вратарем команды был Александр Сидельников, входивший в сборную СССР, и меня, как молодого, отправили на двухгодичную стажировку в Саратов.

— Кирово-Чепецк уникален тем, что люди там вырастали, уезжали в разные города, откуда, по сути, уже не возвращались (На самом деле, возвращались единицы, те же Анисимов, Григорьев, Дмитриев и легендарный для города Алексей Посохин, вырастивший сына хоккеиста). А школа продолжала год от года выращивать новых игроков. Кто же эти тренеры, которые продолжали успешно работать, несмотря на такой отток воспитанников?

— Их очень много, конкретно нас тренировал Александр Дмитриевич Кулябин, сам бывший игрок «Олимпии», большой фанат хоккея, а затем готовил смену нашей команде и всему советскому хоккею. Да, в принципе, в тренерском корпусе у нас были люди такой же судьбы, кто играл за «Олимпию», оставался на родине, занимаясь тренерским ремеслом.

Если вспоминать хоккеистов, то далее были Паюсов, Тукмачев, которые стали моими партнерами уже по московскому «Динамо». Многих можно называть из тех, кто уезжал даже в такие хоккейные города, как Воскресенск (Анисимов, Григорьев, Дмитриев, Кудяшов, Обухов перебрались в «Химик»), как Ленинград (Лавров, Одинцов, Шкляев в составе местного СКА), как Челябинск (Федулов там поиграл, а затем призывался в состав уже сборной России). Много кто играл, прославляя наш небольшой городок, и конкретно в хоккейном мире он всегда был на слуху.

«Золотая шайба» дала импульс к дальнейшему развитию, помогла определиться в том, что хоккей это дело всей жизни

— Очень жаль, что такая команда прекратила существование, причем, что обидно, это произошло в год, когда город, наконец-то, получил первый в истории Кирово-Чепецка крытый ледовый дворец спорта.

— Да, так совпало. Понятно, что нужно возрождать команду, потому, что такой город не может быть без хоккея. Насколько я знаю, подвижки к возрождению «Олимпию» были, но им помешала пандемия.

Фото: goldenpuck.ru

«Могу предположить, что в Лэйк-Плэсиде оказала влияние и политическая обстановка»

— Вернувшись из Саратова, вы сразу стали основным в «Крыльях».

— Да, уже играя там, получил приглашение в сборную страны, дебютировал в матче против Чехословакии на турнире «Руде право», а вторая игра пришлась на 11 февраля 1979 года, когда я выступал за «Динамо».

— И этот матч стал легендарной победой над звездами НХЛ со счетом — 6:0. Причем, если ранее сборные СССР играли против разных сборных Канады, то это сборная НХЛ в 1972 году, то сборная ВХА в 1974-м, а против вас играла единая сборная, усиленная звездами НХЛ того времени из Швеции (Сальминг, Хедберг и Ульф Нильссон). Иными словами, самые сливки заокеанского хоккея того времени.

— «Кубок вызова» 1979 оказался уникальным проектом, представлявшим из себя соревнование из трех матчей сборных СССР и звезд НХЛ, вы правильно сказали, поскольку там, помимо канадцев, играли еще и шведы. Да, это была большая ответственность, как и всегда, когда касалось матчей за национальную команду. Может быть, от того, что я боялся подвести партнеров, у меня и получилось в итоге все так хорошо на площадке. Но и хочу отметить всю команду, поскольку первые матчи, один из которых мы проиграли, другой выиграли, складывались очень тяжело, а в третьем матче для нас все удачно сложилось.

— Потом был победный чемпионат мира в Москве, где сборная СССР просто катком проехалась по соперникам. Помню, как Николай Озеров комментировал разгром в матче с серебряным призером Чехословакией, говоря, что их тренеры, наверное, переживают, что на воротах нет такого мастера, как Иржи Холечек.

— Да, он к тому времени уже закончил карьеру в сборной, и мы обыграли их очень легко –11:1, катком прошлись, но не только по ним, а по всем соперникам. Откуда пошло наименование нашей сборной — «Красная машина»? Вот после подобных матчей и чемпионатов, когда мы не оставляли шансов соперникам.

Может быть, от того, что я боялся подвести партнеров, у меня и получилось в итоге все так хорошо на площадке

— Увы, бывали и сбои, как на последующей Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде.

— Вспоминая все вместе, могу предположить, что влияние оказала и политическая обстановка (Максимально обострились отношения между США и СССР, после декабрьского ввода советских войск в Афганистан). Конкретно обстановка в олимпийской деревне, размещенной на месте будущей тюрьмы, тоже не придавала оптимизма. Да, и тот матч, который мы выиграли перед Олимпиадой у американцев — 8:3, наверное, нас расхолодил. Наверное, хоккейные Боги так решили, что при счете — 3:2, когда мы вели после второго периода, мне залетело два гола. Это был не финал, как принято считать, поскольку у нас оставалась игра со шведами, а у американцев с финнами. И финны вели в счете с американцами на протяжении двух периодов, давая нам надежду на чемпионство.

Фото: hclegends.ru

«Сказался перенос матчей из-за смерти Черненко»

— Вспоминая о тех турнирах сборной, надо добавить, что зачастую вы проводили их в качестве второго вратаря. Практически также Александр Тыжных в ЦСКА просидел всю карьеру за Владиславом Третьяком, не сыграв даже 100 матчей за всю карьеру, так и у вас было не много шансов выйти на игру.

— Думаю, что это не совсем то, как вы говорите. Одно дело сидеть в клубе, а в сборной мы всегда были готовы к выходу на площадку. Как говорил Виктор Васильевич: «У нас нет запасных», любой мог выйти в любой момент, и должен был показать результат. Так как ворота одни, тот тут тренер решал, кто наиболее достоин их защищать, никаких обид в этом отношении нет и быть не может.

— Вы играли в ту эпоху, когда ЦСКА доминировал в чемпионате страны, но был сезон 1984-1985 годов, когда под руководством Юрия Моисеева у «Динамо» был огромный шанс на победу.

— Там тоже многое решали нюансы. Если бы все решалось по итогам гладкого чемпионата, то мы бы стали победителями, опережая ЦСКА на одно очко. Но в тот момент было решено провести турнир из трех команд-призеров (Моисеев назвал тот турнир «аппендицитом»), который совпал со смертью генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. В стране траур, из-за чего чемпионат приостановили на две недели. После чего мы возобновили чемпионат, и доигрывали его в бешеном темпе, играя через день. И ведь вели мы в матче с ЦСКА — 2:1, но на 52-й минуте Касатонов сравнял счет. Если бы у нас потом была возможность восстановиться, то, наверное, не случилось бы в следующем матче — 11:1.

Одно дело сидеть в клубе, а в сборной мы всегда были готовы к выходу на площадку. Как говорил Виктор Васильевич: «У нас нет запасных», любой мог выйти в любой момент, и должен был показать результат

— Конкретно для вас тот 1985-й год был обиден итогами чемпионата мира в Праге, где сборная СССР заняла третье место, в тот момент, когда вы были в составе сборной первым вратарем.

— Здесь можно говорить о каких-то потусторонних силах. Там же был момент, когда я поскользнулся в игре с чехословаками, который я сам не могу объяснить, как это произошло. Какой-то невероятный случай. При этом мы же первую часть турнира, во время которого разыгрывались медали чемпионата Европы, прошли без единой осечки, обыграли всех солидно, с большим преимуществом. А вот в финальной четверке тот проигрыш нашего матча с Чехословакией дал им большой шанс. А уже следующий матч с канадцами мы провели на эмоциях, а они настроились так, я не знаю, что ничего не осталось от той команды, которую мы в группе обыграли со счетом — 9:1.

Фото: goldenpuck.ru

«Если приглашали в сборную, то, значит, надо было идти»

— В этом же, я считаю, была определенная слабость «Красной машины», что у нее не было заднего хода. Вы всех разгромили на предварительной стадии чемпионата мира, а потом не смогли во второй раз обыграть тех же соперников уже в финале. Повторилась та же ситуация, как на «Кубке Канады-1984», когда в последнем матче была обыграна сборная хозяев, и исход такого матча тут же повторно свел сборные СССР и Канады в полуфинале, где мы уже уступили. Хотя, стратегически можно было бы не тратить силы на Канаду в группе, и сыграть с ней в полную силу уже в финале.

— Ну, что значит, не тратить силы, это проиграть что ли? Сборная Советского Союза никогда не играла в подобные игры. Специально проигрывать никто не собирался. Если получилось выиграть в группе, то надо было обыгрывать канадцев и в полуфинале, и всё.

— А «ничейный» матч чемпионата мира 1982 года с Чехословакией — 0:0, который позволил нашим соперникам опередить Канаду в борьбе за второе место?

— Прекрасно помню тот матч, поскольку я тогда защищал ворота. И тогда мы играли в полную силу, а не на определенный результат.

— После Праги-1985 в сборной СССР появился молодой Евгений Белошейкин, пришел Сергей Мыльников, которые вас вытеснили из сборной страны. Или Тихонов уже не давал шанса?

— Почему не давали шансов. Там надо говорить о том, что меня беспокоило здоровье, поскольку два года пришлось бороться с язвой. Только после этого я вернулся на прежний уровень игры, и меня снова начали приглашать в сборную. В каком статусе — не особо важно, поскольку у нас, если приглашали в сборную, то, значит, надо было идти.