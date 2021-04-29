«Авангард» стал чемпионом впервые за 17 лет! Дамир Шарипзянов — главный кудесник победы в главном финале

Три главных итога чемпионского шестого матча финала Кубка Гагарина

«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина спустя 17 лет. В последний раз омичи были чемпионами тогда еще российской Суперлиги в 2004 году. Нынешнее чемпионство означает, что КХЛ действительно на правильном пути — мы увидели огненную финальную серию Востока, непредсказуемый финал, и настоящую тренерскую дуэль отечественной и канадской школ. А главным героем финальной серии стал скромный защитник из Нижнекамска Дамир Шарипзянов, принявший на себя практически всю «обойму» бросков ЦСКА. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги финала Кубка Гагарина и приводит три основных вывода. Как «Авангард» выиграл в околохоккейных хитростях, Шарипзянов стал главным героем финала, а также почему Омск начал ковать эту победу еще летом, а в итоге выиграл по всем фронтам.

Холостое возвращение Шалунова. Его сожрал Шарипзянов

Сразу два возвращения на лед произошло в шестом матче с обеих сторон. В состав ЦСКА вернулся Максим Шалунов, дисквалифицированный за очень странное нарушение на Андрее Стасе в четвертом матче. Ну а его жертва, сам Андрей, восстановился и вернулся в состав «Авангарда». Хотя после той игры Боб Хартли жаловался о том, что после столкновения у Андрея есть подозрения на сотрясение мозга.

Уже на следующее утро в Сеть просочились скрины видео из победной раздевалки омичей, где нападающий во вполне приличном состоянии улыбается и слушает пламенную речь канадского наставника. Как бы банально ни звучало, но «на войне все средства хороши». Сюда же можно вспомнить и различные хитрости из серии против «Ак Барса», как например строительные скобы, вбитые в пол гостевой раздевалки для притупления коньков и прочие обоюдные попытки подбить моральное состояние в стане оппонентов.

Возможно в «Авангарде» просто перестраховывались и заявляли о предполагаемом диагнозе, который не подтвердился.

Шалунов не сумел сделать ничего против сверхдисциплинированной обороны «Авангарда» во главе с непревзойденным Дамиром Шарипзяновым.

Чей камбэк оказался более эффективным? Казалось, что «армейский». Но как показала игра, Шалунов не сумел сделать ничего против сверхдисциплинированной обороны «Авангарда» во главе с непревзойденным Дамиром Шарипзяновым. Именно нижнекамец заблокирует три опаснейших броска Шалунова подряд в меньшинстве в конце матча, и сохранит для «Авангарда» победный счет.

Дамир Шарипзянов на коне — ему пора возвращаться в НХЛ

Интересно, что в составе «Авангарда» в этом Кубке Гагарина серии выигрываются в основном за счет тех, о ком в течение регулярного сезона вспоминали по большим праздникам. Серию против Казани тащил на себе защитник Кирилл Готовец, забрасывавший важнейшие шайбы.

В финальной серии Кубка Гагарина роль теневого лидера, тащащего команду на себе в самые тяжелые моменты игры, взял на себя Дамир Шарипзянов. Подумать только — еще в прошлом сезоне 24-летний защитник неожиданно для себя почти перед решающими сражениями получил капитанскую повязку в «Нефтехимике», едва пролезшим в плей-офф, а уже спустя год он сыграл в финале Кубка Гагарина и стал тем, кто привел свою команду к заветному Кубку.

Это касается даже не столько его трех шайб в финальной серии, сколько количество шайб, которые он принимает на себя в защите. Только за первый период вчерашнего матча он заблокировал три опаснейших броска ЦСКА — потенциально голевых. Во втором периоде он буквально грудью принимал шайбу и отбрасывал ее рукой при мощнейшем прессинге ЦСКА.

Только за первый период вчерашнего матча он заблокировал три опаснейших броска ЦСКА — потенциально голевых.

Ну а когда под самый конец третьего периода хозяева льда схватили сразу два удаления и играли втроем против пятерых «армейцев», именно Дамир опять собой закрывал чуть ли не каждый бросок из «пулемета» ЦСКА. Главный герой чемпионов, не иначе.

— Согласен, что меньшинство «3 на 5» было ключевым моментом игры. Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч! Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, все болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлестывают, немножко не верится, но вот он кубок! — признавался после игры сам герой матча.

Что интересно, летом ходили слухи, будто защитника хотел и казанский «Ак Барс», но Рафик Якубов видимо не посчитал, что приобретение защитника того стоит, когда в команде есть Викстранд, Яруллин и Педан. Как оказалось, и в этом он ошибся (если конечно такой интерес был).

Александр Крылов сделал ставку на молодого нижнекамца и не прогадал. Игрок стал героем этой серии и сделал важнейший вклад в первый завоеванный Кубок Гагарина в истории «Авангарда». Неудивительно, что именно ему первому передал кубок для поднятия перед трибунами капитан команды Илья Ковальчук.

Прежний заход Дамира был «сырым» — хоккеист еще не сформировался. Теперь же это готовый лидер.

Возможно, этот триумфальный сезон — лучший момент для возвращения хоккеиста за океан, что называется, на коне. В начале сезона мы брали интервью у защитника «Авангарда» и задавали вопрос, думает ли он о возвращении в НХЛ.

— Конечно, есть такое желание, но у меня контракт здесь на три года, и я думаю, что это желание пока будет на втором плане. Здесь у меня желание одно — все эти три года из сезона в сезон — только одна высшая цель. Буду стараться делать все для этого. А там уже с клубом будем думать, что делать. У меня впереди три прекрасных года в «Авангарде», тем более что новую арену скоро построят, — скромно отвечал Шарипзянов «Реальному времени».

Но выиграв Кубок Гагарина в первом же сезоне, он уже достиг потолка в лиге — нужно ковать «пока горячо». Наверняка многие генменеджеры клубов Национальной лиги пристально следили за финалом Кубка Гагарина. Прежний заход Дамира был «сырым» — хоккеист еще не сформировался. Теперь же это готовый лидер.

Дисциплина, физика и самоотверженность. «Авангард» выиграл по всем фронтам

В целом скучный и чересчур плотный хоккей первого периода не предполагал никаких эпичных событий. «Авангард» и ЦСКА играли не так осторожно — хоккей нельзя было назвать закрытым, но оба действовали предельно надежно.

Пока до перерыва не оставалось 33 секуны. Сергей Толчинский получил у синей лини от Каски и в касание решил щелкнуть — по сути, оставшееся время других действий не позволяло. Возможно, гола бы и не случилось, если бы Сергей Андрнов не коснулся ее — 1:0. Единтвенная шайба станет победной и чемпионской.

Что интересно, «армейцы» в этом матче, как и в предыдущем в целом выглядели мощнее — игроки ЦСКА быстрее передвигались по льду, больше держали шайбу и работали на сменах.

Но именно та самая дисциплина и самоотверженность позволяли омичам держать минимальный победный счет — по 10 заблокированных бросков на счету «Авангарда» в первых двух периодах 39 во всем поединке.

При этом омичи летали по льду как на «Энерджайзере» будто проводят стартовый матч в первой серии, а не 24-ю игру в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Пять игр омичи провели в первом раунде, шесть — во втором, семь в — полуфинальной серии с «Ак Барсом» и вот шестая игра с ЦСКА. Ни на какую усталость даже намека не было видно.

«Авангард» выиграл этот чемпионат по всем фронтам — в летней селекции (Шарипзянов, Толчинский, Буше и Каски), в физической подготовке, в тренерской работе Боба Хартли и умении даже в чем-то перехитрить, даже в околохоккейных хитростях.

«Авангард» — седьмой чемпион в истории КХЛ, а это значит, что похоже мы близки к непредсказуемой лиге. Возможно, настанет то время, когда в финале Кубка Гагарина не окажется ни одной «армейской команды». Но это уже совсем другая история.

Эрик Добролюбов, фото hawk.ru