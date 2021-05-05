День в истории: реабилитация «группы Курмашева», Пражское восстание, самый вредоносный компьютерный вирус

Чем отметилась дата 5 мая

В этот день, 5 мая, в России был издан первый номер газеты «Правда». В эту дату ровно сто лет назад в Париже были презентованы знаменитые духи «Шанель №5», в Санкт-Петербурге основан Смольный институт благородных девиц, а в Чехословакии началось Пражское восстание. В этот день родились основоположник теории коммунизма Карл Маркс, автор песен «Любимый город» и «Течет Волга» поэт Евгений Долматовский, польский писатель, нобелевской лауреат по литературе 1905 год Генрик Сенкевич, ученый-фольклорист Хамит Ярми, создатель романов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Анатолий Иванов. Подробнее о самых значимых событиях сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».

Реабилитация «группы Курмашева» и день рождения Хамита Ярми

В этот день в 1924 году газета «Известия ТатЦИКа» переименована в «Красную Татарию» (до 1952 года, ныне «Республика Татарстан»). Изначально издание называлось «Рабочий», первый его номер вышел в свет 31 марта 1917 года. На первой полосе газеты в статье «Казань, 31 марта 1917 г.» сообщалось, что «революционный пролетариат, поддержанный революционной армией, завоевал родине свободу». Также в ней опубликовали отчет о первых заседаниях комитета партии, собраниях учителей, кооператоров и приказчиков.

Фото tatar-inform.ru

5 мая 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева была реабилитирована «группа Курмашева». Одновременно «за активную патриотическую деятельность в подпольной антифашистской группе и проявленные при этом стойкость и мужество» курмашевцы посмертно награждены орденом Отечественной войны I степени. Гайнан Курмашев — участник и руководитель подпольной организации Волжско-татарского легиона Вермахта «Идель-Урал». В основном организация занималась агитационной работой, главной целью которой было разоружить легионеров, убедить их сдаться в плен противникам Германии или сотрудничать с войсками союзников.

5 мая 1904 года родился Хамит Ярми (Хамит Хуснутдинович Ярмухаметов), ученый-фольклорист, в 1989 году посмертно награжденный Госпремией имени Габдуллы Тукая как один из составителей 12-томного научного свода «Татарское народное творчество». Хамит Ярмухаметов стал первым профессиональным специалистом, а также первым кандидатом и первым доктором наук в области татарской фольклористики, в течение сорока лет занимавшимся изучением татарского устного народного творчества.

Фото wikipedia.org

Основание Смольного института и День советской печати

5 мая 1764 года по указу императрицы Екатерины II в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. Учреждение стало первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Ежегодно здесь обучалось около 200 юных девиц в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанницы, проявившие себя с лучшей стороны, определялись в придворную службу. В программу обучения входили закон божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география и словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста — по 3 года каждый.

5 мая 1912 года был учрежден День советской печати. Именно в эту дату увидел свет первый номер газеты «Правда». Издание являлось главной газетой большевиков, а после окончания Гражданской войны стало центральной газетой СССР. «Правда» превратилась в официальное печатное средство массовой информации не только государства, но и партии. Целью газеты было «освещать путь русского рабочего движения светом международной социал-демократии, сеять правду среди рабочих о друзьях и врагах рабочего класса, стоять на страже интересов рабочего дела …».

Фото vk.com/vivaldiorkestr

В этот день в 1989 году на подмостках Колонного зала Дома союзов в Москве состоялось первое публичное выступление женского «Вивальди-оркестра» под управлением скрипачки и дирижера Светланы Безродной. Коллектив возродил легендарный струнный оркестр, созданный более двухсот лет назад великим композитором Антонио Вивальди — при венецианском приюте «Пьета» для девочек-сирот. За 26 лет своего существования оркестр дал около двух тысяч концертов, подготовил более ста уникальных программ. Репертуар коллектива включает более тысячи произведений самых разных жанров, эпох и стилей: от раннего барокко до музыки ХХ века и композиций современных авторов.

5 мая 1941 года Иосиф Сталин на приеме, организованном в честь выпускников академии Красной Армии, произнес знаменитую фразу — «Артиллерия — бог современной войны». Это выступление не публиковалось в России до 1995 года. Однако в передовице «Правды» от 20 июля 1942 года сообщалось: «Артиллерия — бог войны, говорит товарищ Сталин».

Фото wikipedia.org

Создание Совета Европы и самый вредоносный компьютерный вирус в мире

Ровно сто лет назад в этот день в Париже состоялась презентация духов «Шанель №5». Парфюмерное средство знаменито своей необычной, революционной композицией. В нем очень высока концентрация синтетических веществ — альдегидов, что было неслыханно для того времени. Создателем непревзойденного аромата стал российско-французский парфюмер Эрнест Эдуардович Бо, бывший придворный парфюмер семьи Романовых, эмигрировавший из России после революции 1917 года.

5 мая 1945 года в оккупированной немецко-фашистскими войсками Чехословакии началось Пражское восстание, придавшее выступлению народных масс общенациональный характер. Боевые действия начались 5 мая и продолжались вплоть до 9 мая 1945 года. Восставшие захватили телеграф, почтамт, электростанцию, мосты через Влтаву, вокзалы, несколько крупных предприятий и германский штаб ПВО. На улицах было сооружено более полутора тысяч баррикад. Советское командование планировало освобождение Праги на 11 мая. Однако из-за восстания планы срочно пришлось менять. 6 мая войска 1-го Украинского фронта начали свое движение к Праге. До нее оставалось почти 150 км, в то время как дивизия Буняченко еще 4 мая вошла в село Сухомасты, откуда расстояние до Праги — менее 20 км. Утром 6 мая передовые части дивизии Буняченко вошли в город. Приход русских бойцов стал переломным моментов в противостоянии. Если еще 5-го числа положение пражцев расценивалось как критическое, то в течение 6-7 мая власовцы сумели захватить всю западную часть Праги и разделили город на 2 части. Капитуляция немцев стала лишь вопросом времени. Ранним утром 9 мая в Прагу вступили советские войска 1-го Украинского фронта под командованием генерал-майора танковых войск Ивана Зиберова. В 16.00 не успевшие эвакуироваться части немецкого гарнизона города капитулировали.

Фото wikipedia.org

5 мая 1949 года считается официальной датой создания Совета Европы — первой европейской межправительственной организации, сформированной после Второй мировой войны. Именно в этот день министры иностранных дел Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании на конференции в Лондоне подписали соглашение о создании Совета Европы и Устав СЕ. Совет Европы появился на фоне призывов к единению Европы и построению своего рода «Соединенных Штатов Европы» после Второй мировой войны. Одним из наиболее активных сторонников этой идеи считается Уинстон Черчилль. На сегодняшний день в состав ЕС входят 47 государств, еще 6 имеют статус наблюдателей (Канада, Мексика, Ватикан, США, Япония, Израиль — наблюдатель при ПАСЕ).

В ночь на 5 мая 2000 года компьютерный вирус ILOVEYOU, известный как LoveLetter, был разослан на электронные почтовые ящики с Филиппин. В теме письма содержалась строка «ILoveYou», а к письму был приложен скрипт «LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs». Большинство пользователей открывали вложение. При открытии вирус рассылал копию самого себя всем контактам в адресной книге Microsoft Outlook. Он также перезаписывал файлы определенных типов и распространялся через IRC-каналы, создавая файл LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM в системном каталоге Windows. Всего вирус поразил более 3 миллионов компьютеров по всему миру. Уже 5 мая в одной только Северной Америке убытки от вируса составили порядка миллиарда долларов США. Предполагаемый ущерб, который червь нанес мировой экономике, оценивается в размере до 10 миллиардов долларов. Вредоносная программа вошла в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого разрушительного компьютерного вируса в мире.