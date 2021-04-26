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Памяти жертв радиационных аварий. В Казани почтили подвиг ликвидаторов Чернобыля

15:12, 26.04.2021 4
Памяти жертв радиационных аварий. В Казани почтили подвиг ликвидаторов Чернобыля
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана прошел митинг, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В честь 35-й годовщины трагедии к мемориалу героев-ликвидаторов возложили цветы.

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В атмосферу вследствие мощнейшего взрыва и пожара на реакторе было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Почти 8,4 млн человек подверглись воздействию радиации. Участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС стали 3,5 тыс. татарстанцев, среди которых 1,5 тыс. казанцев.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:13
    Правда что ли, что на ликвидаторов коронавирус не действует?
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    Анонимно 17:03
    А они еще живы?
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  • Анонимно 17:02
    Очень много говорят про чернобыль в последние годы
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  • Анонимно 17:11
    советский менталитет,неистребимое желание возлагать венки по любому поводу.)
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