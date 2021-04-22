«Казаньоргсинтез» представил проект по модернизации факелов на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

Презентация прошла в рамках XXI специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии. На его площадке ПАО «Казаньоргсинтез» презентовало проект модернизации факельных установок Ф-169, Ф-79, Ф-768 участникам события и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Факелы используются для бездымного сжигания газов, которые образуются в результате технологических процессов. Из-за содержания вредных веществ их нельзя просто сбросить в атмосферу, и факелы преобразовывают газы в относительно безопасные для экологии продукты. Модернизация позволила обеспечить полностью бездымное сгорание сбросных газов и, как следствие, существенно снизила воздействие на окружающую среду. Также «Казаньоргсинтез» смог отказаться от использования пара 30 ата. Суммарная годовая экономия тепловой энергии в паре составила 51800 Гкал, а топливного газа — 1520 тонн. Проект получил Гран-при в номинации «Энергоэффективные разработки» на конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии» на выставке.