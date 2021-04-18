Анастасия Мыскина: «Рада за Кудерметову, преодолевшую сложный путь»

В Казани отличился внук актера Жженова и провалился сын теннисной звезды Борга

Фото: Ринат Назметдинов

В Казанской академии тенниса завершился XI традиционный Кубок Ельцина по теннису. Практика проведения прошлых соревнований показывает, что любопытные персонажи могут быть как среди победителей, так и простых участников этих соревнований. «Реальное время» рассказывает о турнире, который помогает выращивать новых Медведевых, Рублевых, Хачановых...

До Казани не доехала только одна теннисистка

В марте прошлого года 10-й, юбилейный «Кубок Ельцина» по теннису стал последним международным турниром, проведенным в Казани перед длительным коронавирусным локаутом. И еще в начале апреля текущего года насчет проведения «Кубка Ельцина» ничего не было слышно, и уже начало закрадываться беспокойство по поводу его существования. Но оказалось, что просто сместился график проведения, и это было условие международной Федерации, самостоятельно установившей сроки проведения казанского турнира во второй декаде апреля.

— Сейчас не наше желание определяло сроки начала соревнований, — поделилась информацией бессменный директор Кубка Мария Киреева (Головизнина), — а нам поставили такую дату. Стоит отметить, что в связи с новыми условиями проведения турниров, особенно международных, наш сотрудник, который занимается визовой поддержкой, проделал колоссальную работу, поскольку сейчас Министерство спорта требует списки прибывающих спортсменов. В итоге все желающие приехали, кроме одной девушки, которая не смогла решить свои проблемы с перевозчиком, «Турецкими авиалиниями», не посадившими ее на борт самолета.

Сам турнир состоялся, пусть и без некоторых традиционных атрибутов его проведения — к примеру, в Казань не приехали Наина Ельцина и Шамиль Тарпищев, до «Академии тенниса» не добрался в итоге целый ряд высокопоставленных чиновников, ранее традиционно поздравлявших лауреатов соревнований. С другой стороны в Казань приехал человек, чье имя в теннисном мире принято называть с придыханием — шведский теннисист Борг.

«Я шведский теннисист Борг. Бьорн Борг»…

В 1983 году один из лучших спортсменов современности Бьорн Борг закончил спортивную карьеру в возрасте 26 лет. Через 20 лет у него родился сын Лео. И вот сейчас Борг-младший приехал в Казань, став первой сеянной ракеткой на Кубке Ельцина. Одолел в первом круге казанского теннисиста Илью Симакина, но в следующем круге его поджидал один из представителей немецкой теннисной бундесманншафт — Филип Флориг. Всего немцев приехало пятеро, трое добрались до четвертьфинала, а одна девушка стала победительницей в парном разряде. Флориг в число лауреатов не попал, зато обыграл самого Борга. Вот не везет в теннисной Казани отпрыскам знаменитых спортивных фамилий. Ведь раньше здесь не добивались успеха ни словак Милослав Мечирж, ни украинец Сергей Бубка-младший, ни россиянка Анастасия Саитова, дочь известного велосипедиста Асята и олимпийской чемпионки по легкой атлетике Светланы Мастерковой…

Евгений Кондратьев, главный рефери Кубка, отметил, что, по его мнению, Борг не проявил присущего отцу характера:

— Ему попался соперник, предпочитающий более оборонительный теннис, и я подумал, что Борг должен его дожать в третьем сете, тем более, что там поменяли мячи, на новые, более быстрые… А он при счете 1:1 проиграл свою подачу, и все закончилось очень быстро — 1:6. Но, благодаря участию сына, я имел честь несколько раз разговаривать с его отцом, и при общении запомнилось, как он представляется: «Я Бьорн Борг, бывший теннисный игрок». Видимо, уже пришло поколение, которое не знает последнего чемпиона «Большого шлема», игравшего еще деревянной ракеткой».

Внук нашего «резидента» пошел в теннис

Но свято место пусто не бывает и в этот раз его на высшей ступени пьедестала почета занял словенец Себастьян Доминко, катком проехавший практически по всем своим соперникам, за исключением все того же немца Флорига и россиянина Константина Жженова. С ними Доминко сыграл по три сета — и выиграл, за что потом в шутку просил прощения у Жженова, отмечавшего день рождения. Автор материала может предположить, что внук известного советского актера Георгия Жженова праздник все-таки отметил — днем ранее очень похожий на него юноша с теннисной сумкой был застигнут за покупкой эклеров в ближайшей кулинарии.

Доминко порядком удивил околотеннисную публику тем, что выиграл турнир, начав его с квалификации, причем даже там он был всего лишь седьмым сеяным. Но главный судья Кубка Ельцина Евгений Кондратьев уточнил:

— Во-первых, неделей ранее Доминко выиграл в Альметьевске международный турнир третьей категории. Во-вторых, нынешний рейтинг не может дать полноценной картины по уровню того или иного игрока, в связи со всеми карантинными проблемами, и тем, что люди играли разное количество турниров. Особенно это касается юниорского уровня. Да и словенское гражданство Доминко не должно намекать на то, что это изначально слабый игрок. Ведь Словения — это экс-югославская школа тенниса, известная своими мастерами высокого класса, достаточно вспомнить первую ракетку мира Катарину Среботник.

Мария Киреева: «На Кубке Ельцина играл весь цвет российского тенниса»

Вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко в своей речи на торжественной церемонии награждения пожелал лауреатам турнира в скором времени перейти из юниорского тенниса в профессиональный, чтобы присоединиться к тем игрокам, которые ранее выступали на Кубке Ельцина. Мария Киреева в эксклюзивном комментарии для «Реального времени» вспомнила некоторых из них, и выяснилось:

— Много кто здесь играл. И Даниил Медведев, и Андрей Рублев, и Карен Хачанов, из девушек — Блинкова, Калинская, сестры Кудерметовы — Вероника и совсем еще недавно Полина. Что поразительно, никто из них так и не становился победителем, за исключением Дарьи Касаткиной, ныне входящей в элиту, и побеждавшей у нас дважды.

Кондратьев добавил, что из последних лауреатов в профи-теннис перешел и уверенно смотрится там Юрий Родионов, белорусский парень, выступающий за Австрию, куда переехали его родители.

— Раньше было время, когда в профи-теннис шли совсем юные, а уже к 23-25 годам заканчивали, поскольку думали, что уже преодолели пик карьеры (вспомним опять же Бьорна Борга, ушедшего из спорта в 27 — прим. авт.). Сейчас теннис снова становится более возрастным, посмотрите на Федерера, Надаля или на нашу Елену Веснину, которая вернулась в спорт после рождения ребенка, — продолжала размышлять Мария Киреева. — А потому юниорские турниры востребованы, поскольку здесь спортсмены зарабатывают очки. При этом спортсмены могут вести параллельную карьеру, к примеру, обе финалистки нынешнего Кубка Ельцина и победительница Алина Щербинина и Екатерина Маклакова уже играют и по взрослым. Среди юношей тоже были такие — Петр Привара из Словакии и серб Стефан Попович. Но они вылетели достаточно рано…

Александр Бурый: «Я навсегда запомню момент, когда застрял в лифте перед финалом»

В мужском парном разряде победу одержал дуэт из Беларуси Эрик Арутюнян и Даниил Остапенков, которых привез в Казань в качестве тренера Александр Бурый, один из лучших парников Беларуси. Ранее он выступал с Максимом Мирным, потом в Казань приезжал с Андреем Василевским, а одержал здесь победу со словаком Игорем Зеленаем. Причем перед тогдашним финалом Бурый и Зеленай застряли в лифте, зачем-то воспользовавшись им, спускаясь с третьего этажа на второй. В итоге вместо разминки простояли и просидели в кабинке с прозрачными стенами на виду у всей Академии тенниса, пока в воскресный день в здании не появился отдыхавший спокойно дома лифтер… Прошло несколько лет, но жизнь ничему не научила Бурого.

— Лифтом я и сейчас пользовался, — улыбнулся он, общаясь с корреспондентом «Реального времени», — хотя на всю жизнь запомню то момент, когда просидел там перед финалом с немцем Освальдом и россиянином Костей Кравчуком. Что касается сегодняшней победы наших ребят, они показали достойную игру, выступая вместе всего лишь во второй раз, а дебютировали на турнире в Альметьевске, где дошли до финала.

Сам Бурый в связи с травмой поставил свою карьеру на паузу и заполняет перерыв работой с резервом. Дебют на новом поприще можно признать очень достойным.

И, конечно же, самым ожидаемым гостем на Кубке Ельцина была Анастасия Мыскина, которую министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал «амбассадором этого турнира». Понятно, что наши вопросы к Анастасии касались уже не юниорского турнира, а профессионального, особенно в преддверии Олимпиады в Токио.

— Мужской состав участников на участие в Токио уже известен, Шамиль Анвярович его назвал. Что касается женского состава, то он определится, я думаю, в ближайшее время, когда сыграют несколько турниров до «Роллан Гаррос». Дело в том, что происходят определенные изменения, вот недавно Екатерину Александрову в качестве первой ракетки страны сместила Вероника Кудерметова. Кстати, я очень рада за Веронику, которая преодолела сложный и тяжелый путь к тому, чтобы стать первой ракеткой России. Но у нее есть все предпосылки для того, чтобы не останавливаться на достигнутом. Не совсем понятен вопрос с парным разрядом, поскольку сейчас Лена Веснина делает попытку вернуться в спорт, играя с Верой Звонаревой. Касаемо опасений в связи с коронавирусом, как это было на прошлой Олимпиаде, только с вирусом Зика, когда некоторые спортсмены отказались играть — сейчас таких отказов нет. Да и ситуации разные, поскольку вирус Зика был локально опасен, в отличие от коронавируса.

Который, увы, настиг на уходящей неделе Даниила Медведева, бывшего стипендиата «Фонда Ельцина», уже долгие годы поддерживающего российский теннис в плане подготовки резервов. Остается пожелать ему здоровья, а участникам турнира — повторения спортивных успехов Даниила.

Кстати, финалисткой парного турнира среди девушек стала Елена Приданкина, выступавшая с победительницей прошлогоднего турнира в парном разряде Екатериной Маклаковой. Отец Елены — Иван Приданкин, тренер юношеской сборной России и бывший наставник Медведева.