Казанских школьников обещали «приучить к рыбной котлете»

Ученики школ любят пюрешку, а родители жалуются на соль и макароны

Фото: Максим Платонов

Накануне в культурном центре «Сайдаш» прошло городское родительское собрание «Школьное питание. Родительский контроль». На встрече присутствовали представители Управления образования исполкома Казани и «Департамента продовольствия и социального питания», директора школ, родители и лично мэр Казани Ильсур Метшин. Целью было подвести итоги родительского контроля за организацией горячего питания в школах Казани. Новости в основном хорошие — 98 процентов родителей довольны школьным питанием. Но прозвучали и жалобы (на ланч-боксы и платную пиццу), и леденящее душу обещание департамента продовольствия приучить детей к рыбе посредством пропаганды. Подробности — в материале «Реального времени».

Отчет — делу венец

Программа «Родительский контроль» стартовала 11 января нынешнего года. Теперь в школьных столовых Казани каждый день дежурит как минимум один из родителей школьников — на его плечи возлагается проверка качества питания и его организации. Окончив свой «дозор», родители заполняют анкету обратной связи. Графики посещений каждое учебное заведение составляет самостоятельно, причем родитель сам определяет, сколько времени он проведет в столовой — регламентом проверки это не ограничивается.

Правда, с обратной связью вышел некий конфуз: за месяца удалось учесть только те 80 процентов родительских отчетов, которые поступили в Управление образования Казани в электронном виде. Родители, которые писали отзывы на бумажных носителях, могли их, в общем-то, не писать вовсе, потому что в общую статистику их отчеты включать не стали.

— Это либо родитель куда-то торопился, либо вписывал свое мнение в школьный журнал, обещал обязательно заполнить потом в электронном виде и забывал, — пояснил начальник Управления образования Ирек Ризванов. Но, по его словам, работа с нерадивыми контролерами ведется, и в задачи программы входит довести заполняемость электронных чек-листов до 100 процентов.

На встрече подвели итоги родительского контроля за организацией горячего питания в школах Казани. Фото: Ринат Назметдинов

«Мы будем приучать детей к рыбной котлете»



Чтобы избежать субъективности, для контролеров подготовили критерии оценки блюд. Причем оказалось, что если раньше чаще поступали претензии на то, что еда невкусная или холодная, то теперь родители в основном жалуются на цены и на недополучение льгот.

— Получив полный срез данных по всем школам, мы увидели, что разговоры о плохом школьном питании сильно преувеличены, — подчеркнул Ризванов. — Конечно, есть еще столовые, откуда поступают тревожные сигналы, но это все локальные и решаемые вопросы.

Всего за 3 месяца по школьным столовым Казани прошлись 8 тысяч родителей. И 98% из них оставили положительные отзывы, так что откуда берется стереотип о скудном и невкусном питании в школах — решительно непонятно.

«Мы увидели, что разговоры о плохом школьном питании сильно преувеличены», — подчеркнул Ризванов. Фото: Ринат Назметдинов

Что касается жалоб на само питание, то чаще всего родители просили разнообразить ассортимент фруктов и холодных закусок. Еще просят грамотно организовать пространство обеденной зоны (что бы это ни значило). Нареканиям подверглись макароны — и недоваренные, и переваренные. Во фрикадельках, оказывается, попадается слишком крупно нашинкованный лук, а кабачковая икра отчего-то оказывается невкусной. И «вишенка на торте»: одни родители жалуются, что в школьной еде слишком много соли, другие — что ее слишком мало. Правда, мэр призвал родителей не доходить до абсурда и «выносить мозг работникам столовых в разумных пределах».



«Департамент продовольствия и социального питания» в лице своего директора Римы Мухамедшиной сообщил, что в Казани провели выборочный опрос школьников по вкусовым предпочтениям. Оказалось, что фуа-гра и даже фрукты детей не очень интересуют. Они признались в искренней любви к картофельному пюре, макаронам, пельменям, блинам, гречневой каше и курице. Так что удовлетворить запросы школьников, в общем-то, не так и сложно. Главное — не предлагать им рыбу, рыбные котлеты и овощи, оказавшиеся явными аутсайдерами списка.

Но в департаменте с этим не согласны: ненавистная рыбная котлета из меню не исчезнет. Ставки делают... на пропаганду.



— Пусть медленно, но верно мы будем приучать детей к рыбной котлете, — пообещала Мухамедшина. — Сегодня вопросы пищевого поведения — тема номер один в мире. Будем проводить пропаганду.

Рима Мухамедшина сообщила, что в Казани провели выборочный опрос школьников по вкусовым предпочтениям. Они признались в искренней любви к картофельному пюре, макаронам, пельменям, блинам, гречневой каше и курице. Фото: Ринат Назметдинов

Роковые макароны и платная пицца

В целом школьным питанием оказались удовлетворены 98 процентов родителей, проводивших рейды по столовым — это следует из их анкет. Но одной крайне недовольной маме каким-то образом все же удалось просочиться даже на встречу с мэром.

— Мой ребенок не ест в школе котлеты, ни какие-то там мясные вещи, — рассказала родительница из гимназии №20. — Я решила сходить в школьную столовую, там были макароны болоньезе. С виду нормальное блюдо. Первые две ложки показались просто волшебными. Но мясо было не прожарено, во-первых, а во-вторых — макароны сверху покрыты чем-то непонятным. Дети младших классов это не едят. Они едят лишь то, что можно понять… Когда в центре лежит, извините, какая-то [рвотные массы, — прим. ред.], ребенка это не заинтересует.

Женщина рассказала, что после обеда в школьной столовой обнаружила у себя все признаки пищевого отравления. Она плохо себя чувствовала, долго не могла прийти в себя.

Выступление недовольной родительницы вызвало волну праведного гнева в зале. «Что это за безобразие?», «Откуда взялась эта женщина?», — раздались возгласы. Но справедливости ради, не все из оставшихся оказались абсолютно довольны питанием в школьных столовых.

Не во всех школьных столовых готовят самостоятельно — и тогда на помощь приходят ланч-боксы. Но они тоже нравятся далеко не всем. Фото: Максим Платонов

— Плохо то, что выпечка не входит в стоимость обеда, — рассказала Люция, чьи дети учатся в 83-й и 19-й школах. — Соки, всякие вкусняшки, пицца оплачиваются отдельно. В этом и есть причина, что многие дети не питаются с общего стола. Лучше они потратят деньги на то, что им нравится, и этим утолят свой голод.

Не во всех школьных столовых готовят самостоятельно — и тогда на помощь приходят ланч-боксы. Но они тоже нравятся далеко не всем.

— Конечно, ланч-боксы — не самая лучшая еда, — уверена Татьяна, дочь которой учится в 3-м классе. — Плохо то, что в нашей школе не готовят. А наборы, к сожалению, очень далеки от домашней пищи, к которой привык мой ребенок.

«Рога и копыта»

На сегодняшний день в школьном меню Татарстана насчитывается 153 наименования. Из них — 12 супов, 46 вторых блюд, 11 гарниров, 11 молочных продуктов, 30 холодных закусок, 24 напитка, 19 кондитерских и мучных изделий. Также в ассортимент школьной столовой включены сезонные фрукты и овощи. Начиная со второй четверти, во всех учебных учреждениях действует обновленное меню с учетом сезонности.

Ильсур Метшин уверяет, что столица Татарстана справляется с вопросами организации школьного питания лучше многих других городов России. Фото: Ринат Назметдинов

Мэр Казани Ильсур Метшин уверяет, что столица Татарстана справляется с вопросами организации школьного питания лучше многих других городов России. В частности, он неожиданно поведал, что знает только восемь супов, включая и практику его мамы — а это, на минуточку, на треть меньше, чем предлагается в школьных столовых.

— До департамента продукты в каждую из школ доставляло какое-то частное предприятие АО «Рога и копыта», проследить за которым было невозможно, — заявил Метшин. — Сейчас я жду от директоров и департамента организацию высокого качества, но и родители в свою очередь должны уважать труд поваров.

Кстати, в 2019 году в Казани было отремонтировано 36 школьных столовых. В прошлом году ремонтные работы были отменены из-за коронавируса. Ожидается, что к 1 сентября будут приведены в порядок еще 44 школьных пищеблока. Останется 29 столовых, ремонт в которых запланирован на ближайшее будущее.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов