Казанских школьников обещали «приучить к рыбной котлете»
Ученики школ любят пюрешку, а родители жалуются на соль и макароны
Накануне в культурном центре «Сайдаш» прошло городское родительское собрание «Школьное питание. Родительский контроль». На встрече присутствовали представители Управления образования исполкома Казани и «Департамента продовольствия и социального питания», директора школ, родители и лично мэр Казани Ильсур Метшин. Целью было подвести итоги родительского контроля за организацией горячего питания в школах Казани. Новости в основном хорошие — 98 процентов родителей довольны школьным питанием. Но прозвучали и жалобы (на ланч-боксы и платную пиццу), и леденящее душу обещание департамента продовольствия приучить детей к рыбе посредством пропаганды. Подробности — в материале «Реального времени».
Отчет — делу венец
Программа «Родительский контроль» стартовала 11 января нынешнего года. Теперь в школьных столовых Казани каждый день дежурит как минимум один из родителей школьников — на его плечи возлагается проверка качества питания и его организации. Окончив свой «дозор», родители заполняют анкету обратной связи. Графики посещений каждое учебное заведение составляет самостоятельно, причем родитель сам определяет, сколько времени он проведет в столовой — регламентом проверки это не ограничивается.
Правда, с обратной связью вышел некий конфуз: за месяца удалось учесть только те 80 процентов родительских отчетов, которые поступили в Управление образования Казани в электронном виде. Родители, которые писали отзывы на бумажных носителях, могли их, в общем-то, не писать вовсе, потому что в общую статистику их отчеты включать не стали.
— Это либо родитель куда-то торопился, либо вписывал свое мнение в школьный журнал, обещал обязательно заполнить потом в электронном виде и забывал, — пояснил начальник Управления образования Ирек Ризванов. Но, по его словам, работа с нерадивыми контролерами ведется, и в задачи программы входит довести заполняемость электронных чек-листов до 100 процентов.
«Мы будем приучать детей к рыбной котлете»
Чтобы избежать субъективности, для контролеров подготовили критерии оценки блюд. Причем оказалось, что если раньше чаще поступали претензии на то, что еда невкусная или холодная, то теперь родители в основном жалуются на цены и на недополучение льгот.
— Получив полный срез данных по всем школам, мы увидели, что разговоры о плохом школьном питании сильно преувеличены, — подчеркнул Ризванов. — Конечно, есть еще столовые, откуда поступают тревожные сигналы, но это все локальные и решаемые вопросы.
Всего за 3 месяца по школьным столовым Казани прошлись 8 тысяч родителей. И 98% из них оставили положительные отзывы, так что откуда берется стереотип о скудном и невкусном питании в школах — решительно непонятно.
Что касается жалоб на само питание, то чаще всего родители просили разнообразить ассортимент фруктов и холодных закусок. Еще просят грамотно организовать пространство обеденной зоны (что бы это ни значило). Нареканиям подверглись макароны — и недоваренные, и переваренные. Во фрикадельках, оказывается, попадается слишком крупно нашинкованный лук, а кабачковая икра отчего-то оказывается невкусной. И «вишенка на торте»: одни родители жалуются, что в школьной еде слишком много соли, другие — что ее слишком мало. Правда, мэр призвал родителей не доходить до абсурда и «выносить мозг работникам столовых в разумных пределах».
«Департамент продовольствия и социального питания» в лице своего директора Римы Мухамедшиной сообщил, что в Казани провели выборочный опрос школьников по вкусовым предпочтениям. Оказалось, что фуа-гра и даже фрукты детей не очень интересуют. Они признались в искренней любви к картофельному пюре, макаронам, пельменям, блинам, гречневой каше и курице. Так что удовлетворить запросы школьников, в общем-то, не так и сложно. Главное — не предлагать им рыбу, рыбные котлеты и овощи, оказавшиеся явными аутсайдерами списка.
Но в департаменте с этим не согласны: ненавистная рыбная котлета из меню не исчезнет. Ставки делают... на пропаганду.
— Пусть медленно, но верно мы будем приучать детей к рыбной котлете, — пообещала Мухамедшина. — Сегодня вопросы пищевого поведения — тема номер один в мире. Будем проводить пропаганду.
Роковые макароны и платная пицца
В целом школьным питанием оказались удовлетворены 98 процентов родителей, проводивших рейды по столовым — это следует из их анкет. Но одной крайне недовольной маме каким-то образом все же удалось просочиться даже на встречу с мэром.
— Мой ребенок не ест в школе котлеты, ни какие-то там мясные вещи, — рассказала родительница из гимназии №20. — Я решила сходить в школьную столовую, там были макароны болоньезе. С виду нормальное блюдо. Первые две ложки показались просто волшебными. Но мясо было не прожарено, во-первых, а во-вторых — макароны сверху покрыты чем-то непонятным. Дети младших классов это не едят. Они едят лишь то, что можно понять… Когда в центре лежит, извините, какая-то [рвотные массы, — прим. ред.], ребенка это не заинтересует.
Женщина рассказала, что после обеда в школьной столовой обнаружила у себя все признаки пищевого отравления. Она плохо себя чувствовала, долго не могла прийти в себя.
Выступление недовольной родительницы вызвало волну праведного гнева в зале. «Что это за безобразие?», «Откуда взялась эта женщина?», — раздались возгласы. Но справедливости ради, не все из оставшихся оказались абсолютно довольны питанием в школьных столовых.
— Плохо то, что выпечка не входит в стоимость обеда, — рассказала Люция, чьи дети учатся в 83-й и 19-й школах. — Соки, всякие вкусняшки, пицца оплачиваются отдельно. В этом и есть причина, что многие дети не питаются с общего стола. Лучше они потратят деньги на то, что им нравится, и этим утолят свой голод.
Не во всех школьных столовых готовят самостоятельно — и тогда на помощь приходят ланч-боксы. Но они тоже нравятся далеко не всем.
— Конечно, ланч-боксы — не самая лучшая еда, — уверена Татьяна, дочь которой учится в 3-м классе. — Плохо то, что в нашей школе не готовят. А наборы, к сожалению, очень далеки от домашней пищи, к которой привык мой ребенок.
«Рога и копыта»
На сегодняшний день в школьном меню Татарстана насчитывается 153 наименования. Из них — 12 супов, 46 вторых блюд, 11 гарниров, 11 молочных продуктов, 30 холодных закусок, 24 напитка, 19 кондитерских и мучных изделий. Также в ассортимент школьной столовой включены сезонные фрукты и овощи. Начиная со второй четверти, во всех учебных учреждениях действует обновленное меню с учетом сезонности.
Мэр Казани Ильсур Метшин уверяет, что столица Татарстана справляется с вопросами организации школьного питания лучше многих других городов России. В частности, он неожиданно поведал, что знает только восемь супов, включая и практику его мамы — а это, на минуточку, на треть меньше, чем предлагается в школьных столовых.
— До департамента продукты в каждую из школ доставляло какое-то частное предприятие АО «Рога и копыта», проследить за которым было невозможно, — заявил Метшин. — Сейчас я жду от директоров и департамента организацию высокого качества, но и родители в свою очередь должны уважать труд поваров.
Кстати, в 2019 году в Казани было отремонтировано 36 школьных столовых. В прошлом году ремонтные работы были отменены из-за коронавируса. Ожидается, что к 1 сентября будут приведены в порядок еще 44 школьных пищеблока. Останется 29 столовых, ремонт в которых запланирован на ближайшее будущее.
комментарии