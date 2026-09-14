В «Казэнерго» заявили о «крайне низком» объеме обновления теплосетей
В 2026 году он составил 2% — только для сдерживания темпов старения необходимо 4%
В 2026 году объем обновления теплосетей составил 2% от общей протяженности теплосетей «Казэнерго». Это крайне низкий показатель, заявил на «деловом понедельнике» гендиректор предприятия Фанис Нурмухаметов.
— Из 705 км тепловых сетей половина имеет срок эксплуатации более 25 лет, то есть необходима замена в ближайшие годы. В 2026 году объем обновления составил 2% от общей протяженности теплосетей предприятия, что является крайне низким показателем, — сказал он.
По словам докладчика, при нормативном сроке эксплуатации для недопущения старения и увеличения уровня износа сетей необходимо осуществлять замену не менее 4% от общей протяженности.
— С учетом сложившейся на сегодняшний день ситуации с недоремонтом объем замены в 4% позволит лишь сдерживать темпы старения. Для изменения ситуации и обновления тепловых сетей требуется осуществлять замену в объеме 7–9% ежегодно, — констатировал он.
В 2027 году в Казани запланирован ремонт ремонт объектов теплоснабжения на сумму 495 млн рублей.
Планируются следующие мероприятия:
- ремонт тепловых сетей протяженностью 9,8 км;
- замена пяти котлоагрегатов;
- реконструкция пяти дымовых труб;
- реконструкция 10 зданий котельной и одного здания ЦТП;
- замена 38 единиц оборудования.
Также предприятие подало заявку на включение в программу модернизации коммунальной инфраструктуры на сумму 1,01 млрд рублей. В нее входит еще девять мероприятий, в том числе по замене изношенных теплосетей протяженностью около 5 км, рассказал Нурмухаметов.
Напомним, последний отопительный сезон в Казани длился 220 дней. Резонансных аварий удалось избежать, подчеркивали в исполкоме. В целом за последние несколько лет аварий, повлекших отключение отопления потребителей на срок более шести часов, в Казани не допущено.
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