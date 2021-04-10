556 миллионов рублей и 3 года реставрации: как преобразилось здание Казанского худучилища

Наклонные окна, многоярусное освещение и камин на чердаке — таким сегодня предстает творение архитектора Карла Мюфке

Фото: Максим Платонов

В здании Казанского художественного училища им. Н. Фешина завершен первый этап строительно-реставрационных работ. Прежде чем приступить к следующему этапу, журналистов впервые пригласили осмотреть и отреставрированные помещения, и то, что только предстоит сделать. Известно, что абитуриенты предстоящего учебного года уже заедут в «новое старое здание», которое восстановили и по возможности сохранили реставраторы. Как выселяли голубей с верхних этажей, на каких деталях и почему намеренно видна работа реставраторов и сколько еще прослужит уникальное здание после реставрации — в репортаже «Реального времени».

Один создатель и многочисленные хозяева

Казанские реставраторы в один голос говорят, что здание Фешинского училища, построенного по проекту Карла Мюфке в 1904 году, — очень сложный объект. Это было архитектурное чудо, и в начале прошлого века оно вызывало восхищение горожан: гигантские витражи на окнах фасада, стеклянный шатер, из которого льется многоярусный свет по всем этажам здания, наклонные окна, которые рассеивают естественное освещение нужным художнику образом, лепнина, паркет и даже лестничные перила украшены оригинальными узорами с дракончиками-зилантами, их выполнили ученики Мюфке.

Мюфке приехал преподавать архитектуру в Казанскую художественную школу из Санкт-Петербурга. У школы в Казани тогда не было своего здания, и студентам приходилось заниматься в третьей женской гимназии. Строительство «дворца искусств» в русском стиле с включением элементов эклектики и классицизма началось в 1901 году. Школа открылась, но уже в 1926 году художников выгнали из нее. Здесь разместился индустриальный техникум, потом последовательно «жили» политехнический институт и институт инженеров коммунального строительства. С 1941 года и до момента возвращения здания художественному училищу в 2005 году его занимал Казанский авиационный институт.

Как за век «износили» здание

Передать-то передали, но в каком состоянии! Само здание значительно перестраивалось, в стенах пробили большие «дыры». Для технических нужд авиаторов, всю наклонную стеклянную стену третьего этажа заменили на обычное вертикальное остекление, витражи были забиты, лестница — в сколах, а от деревянных перил остались лишь небольшие детали. Часть крыши в южном крыле обвалилась, один купол — полностью утрачен. В бывших мастерских и выставочных залах прочно поселились голуби… Износ составил 71 процент — из-за этого Рособрнадзор и отказывал училищу в продлении лицензии в 2018 году.

Печальна судьба и «отца» здания. Гениальный архитектор Карл Мюфке умер от истощения в 1933 году в Саратове, подрабатывая случайными заказами на художественную вышивку.

В 1995 году указом президента России историческое здание было признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. В 2018 его наконец начали ремонтировать и реставрировать. Проект реставрации создавала Рания Раимова, и потом его несколько раз дополнял и дорабатывал «Татинвестгражданпроект». Результаты первого этапа работ и показали журналистам 9 апреля.

Фешинское училище до реставрации

1 / 14 Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Минстрой РТ

Девиз реставратора — «Не навреди»

Осмотр здания Казанского художественного училища начался прямо с его уникальных тяжелых входных дверей. Их отреставрировали намного раньше, еще в нулевых. Но в последнее время у общественности возникали опасения — не заменят ли старинные резные дубовые двери на более легкие, современные и дешевые конструкции? Начальник отдела реставрации ГКУ «Главинвестстрой РТ» Майя Морозова заверила, что такого не случится. Эти двери — визитная карточка всего здания.

— Девиз реставраторов — «Не навреди». Мы старались максимально сохранить облик всего здания в первоначальном виде. Если была хоть малейшая возможность использовать оригинальные детали декора, части перил, плитку — мы все это использовали. Более того, в работе над лестницей мы специально оставили видимые места, где поработали реставраторы — у самой кромки ступеней, где были большие сколы. Вообще, в республике есть тенденция — не только сохранить старое, но и показать разницу между тем, что было и новым. Или, например, плитка в подвале — часть ее осталась оригинальной, мы только покроем ее защитным составом, часть выложили заново. Обе части гармонично соседствуют друг с другом, но разница видна.

Четвертая категория сложности

Реставрацию закончили не только в южном крыле. Первое, что сделали мастера, зайдя в здание, — укрепили фундамент по всему периметру и отремонтировали кровлю. Поработали и над всеми инженерными системами: обследовали уже имевшиеся коммуникации, привнесли новые технологии (например, обновили вентиляционную систему). Сделано это было максимально щадяще — и теперь во всем здании есть и электричество, и водопровод, и вентиляция, оборудованные по последнему слову инженерной техники.

Можно сказать, что основные масштабные работы над фундаментом и крышей закончились во всем здании. На это потребовалось около трех лет. В целом на всю реставрацию будет потрачено 887 млн рублей, которые поступают траншами из республиканского бюджета. Первая очередь «съела» 556 млн рулей. Теперь предстоит реставрация второго крыла: здесь больше ювелирной работы. Если, например, деревянные потолки южного крыла можно было вывезти в мастерские и там собирать и приводить в порядок, то с лепниной так не поступишь. Между тем на нее очень богаты центральный вестибюль и актовый зал, занимающий второй и третий этажи.

— Эта лепнина четвертой, то есть самой высокой категории сложности реставрации. С ней можно работать только на месте, бережно восстанавливая мельчайшие, порой утраченные элементы, — говорит Майя Морозова. — С одной стороны кажется, что работы будет меньше во время второй очереди — много деталей интерьера сохранилось. Но работа эта будет очень кропотливой. Нам очень помогают сохранившиеся в архивах чертежи, есть старые фотографии изначальных интерьеров, есть даже списки поставщиков строительных и отделочных материалов.

Зачем «подпоясывать» стену

Мастерские художников будут располагаться и в подвале. На цокольном этаже — не только технические помещения, но и классы для занятий. Реставраторы прикрыли часть оборудования и труб, а часть осталась незакрытой — видны трубы на потолках, а на вентиляционных отверстиях восстановлены сохранившиеся резные решетки с растительным узором. Свет поникает через цокольные окна, а стены, как и во всем здании, окрашены в белые и кремовые тона, как и положено в помещениях, где работают художники.

Особого внимания заслуживают классы и мастерские третьего этажа, Здесь реставраторы полностью восстановили уникальный деревянный потолок, аналогов которому в Татарстане нет. Потолочные карты из сосны были аккуратно разобраны и пронумерованы, их вывозили в мастерские, где реставрировали и собирали заново. Остались и оригинальные стропила, на которые теперь крепится современное освещение. Огромную сложность представляла собой южная стена здания. «Втянуть» завалившуюся наружу стену было невозможно из-за сильного угла крена. Реставраторы стянули ее армопоясом из железобетона для щадящего усиления.

— Этот зал, как и подвал, очень сложный, но очень интересный для тех, кто «болеет» историей и реставрацией. Когда мы сюда зашли, здесь стояли стойки, которые держали крышу, чтобы она не упала, и тяжи, чтобы стена не обрушилась на улицу. Все это восстановили, конструкцию стабилизировали. Если сейчас посмотреть на стянутую стену, можно увидеть, что она имеет небольшой уклон — но она обвязана, и зданию ничего не грозит. В ходе работы возникало много трудностей — в подвале или когда полы вскрывали, но мы своевременно созывали комиссию и оперативно решали все вопросы. Сейчас ждем начала работ по второй очереди, — отметил директор ООО «ОСКОМ», производитель работ Алексей Антонов.

Трехэтажный свет

Реставрация второй очереди будет включать в себя восстановление полностью утраченного кессонного потолка (с углублениями на поверхности свода). Он когда-то венчал актовый зал в училище, а до начала реконструкции обрушился и просто стал роскошной «входной группой» для птиц (которые, кстати, не церемонились и с паркетом). А больше века назад тут были балы с музыкой, которая лилась с небольшого балкона, проводились художественные выставки.

Для того, чтобы уже сейчас войти в зал, строители положили «черный» пол из досок — паркет тут положат позже. Историческая паркетная доска практически не сохранилась — в проемах пола видно, что изначальный паркет был очень тонким. В советские годы его заложили более простым, но прочным незамысловатым паркетом. Пожалуй, самым ярким финалом реставрации станет открытие потолочных перекрытий под стеклянным шатром, многоярусный свет вновь разольется по всем этажам и будет дополнен внутренним фонарем.

Шутки реставраторов и работа на века

Есть в здании и «холодный чердак». Отопление в нем не предусмотрено, а зазоры между кровлей и рамами предполагают беспрепятственную циркуляцию воздуха. Крыша восстановлена полностью, а вот камин-дымоход сохранился с прошлого века. Реставраторы шутят, что им будет где собраться на шашлыки в честь окончания работ на объекте.

По словам Майи Морозовой, здание худучилища после столь масштабных работ не потребует ремонта еще полвека, а заложенная в нем изначально прочность, при должной эксплуатации, позволит любоваться шедевром Мюфке еще 300-400 лет.

Вторая очередь реставрации начнется сразу после согласования необходимой документации. Как сообщалось ранее, все работы будут завершены через полтора-два года.

1 / 56 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов