556 миллионов рублей и 3 года реставрации: как преобразилось здание Казанского худучилища
Наклонные окна, многоярусное освещение и камин на чердаке — таким сегодня предстает творение архитектора Карла Мюфке
В здании Казанского художественного училища им. Н. Фешина завершен первый этап строительно-реставрационных работ. Прежде чем приступить к следующему этапу, журналистов впервые пригласили осмотреть и отреставрированные помещения, и то, что только предстоит сделать. Известно, что абитуриенты предстоящего учебного года уже заедут в «новое старое здание», которое восстановили и по возможности сохранили реставраторы. Как выселяли голубей с верхних этажей, на каких деталях и почему намеренно видна работа реставраторов и сколько еще прослужит уникальное здание после реставрации — в репортаже «Реального времени».
Один создатель и многочисленные хозяева
Казанские реставраторы в один голос говорят, что здание Фешинского училища, построенного по проекту Карла Мюфке в 1904 году, — очень сложный объект. Это было архитектурное чудо, и в начале прошлого века оно вызывало восхищение горожан: гигантские витражи на окнах фасада, стеклянный шатер, из которого льется многоярусный свет по всем этажам здания, наклонные окна, которые рассеивают естественное освещение нужным художнику образом, лепнина, паркет и даже лестничные перила украшены оригинальными узорами с дракончиками-зилантами, их выполнили ученики Мюфке.
Мюфке приехал преподавать архитектуру в Казанскую художественную школу из Санкт-Петербурга. У школы в Казани тогда не было своего здания, и студентам приходилось заниматься в третьей женской гимназии. Строительство «дворца искусств» в русском стиле с включением элементов эклектики и классицизма началось в 1901 году. Школа открылась, но уже в 1926 году художников выгнали из нее. Здесь разместился индустриальный техникум, потом последовательно «жили» политехнический институт и институт инженеров коммунального строительства. С 1941 года и до момента возвращения здания художественному училищу в 2005 году его занимал Казанский авиационный институт.
Как за век «износили» здание
Передать-то передали, но в каком состоянии! Само здание значительно перестраивалось, в стенах пробили большие «дыры». Для технических нужд авиаторов, всю наклонную стеклянную стену третьего этажа заменили на обычное вертикальное остекление, витражи были забиты, лестница — в сколах, а от деревянных перил остались лишь небольшие детали. Часть крыши в южном крыле обвалилась, один купол — полностью утрачен. В бывших мастерских и выставочных залах прочно поселились голуби… Износ составил 71 процент — из-за этого Рособрнадзор и отказывал училищу в продлении лицензии в 2018 году.
Печальна судьба и «отца» здания. Гениальный архитектор Карл Мюфке умер от истощения в 1933 году в Саратове, подрабатывая случайными заказами на художественную вышивку.
В 1995 году указом президента России историческое здание было признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. В 2018 его наконец начали ремонтировать и реставрировать. Проект реставрации создавала Рания Раимова, и потом его несколько раз дополнял и дорабатывал «Татинвестгражданпроект». Результаты первого этапа работ и показали журналистам 9 апреля.
Фешинское училище до реставрации
Девиз реставратора — «Не навреди»
Осмотр здания Казанского художественного училища начался прямо с его уникальных тяжелых входных дверей. Их отреставрировали намного раньше, еще в нулевых. Но в последнее время у общественности возникали опасения — не заменят ли старинные резные дубовые двери на более легкие, современные и дешевые конструкции? Начальник отдела реставрации ГКУ «Главинвестстрой РТ» Майя Морозова заверила, что такого не случится. Эти двери — визитная карточка всего здания.
— Девиз реставраторов — «Не навреди». Мы старались максимально сохранить облик всего здания в первоначальном виде. Если была хоть малейшая возможность использовать оригинальные детали декора, части перил, плитку — мы все это использовали. Более того, в работе над лестницей мы специально оставили видимые места, где поработали реставраторы — у самой кромки ступеней, где были большие сколы. Вообще, в республике есть тенденция — не только сохранить старое, но и показать разницу между тем, что было и новым. Или, например, плитка в подвале — часть ее осталась оригинальной, мы только покроем ее защитным составом, часть выложили заново. Обе части гармонично соседствуют друг с другом, но разница видна.
Четвертая категория сложности
Реставрацию закончили не только в южном крыле. Первое, что сделали мастера, зайдя в здание, — укрепили фундамент по всему периметру и отремонтировали кровлю. Поработали и над всеми инженерными системами: обследовали уже имевшиеся коммуникации, привнесли новые технологии (например, обновили вентиляционную систему). Сделано это было максимально щадяще — и теперь во всем здании есть и электричество, и водопровод, и вентиляция, оборудованные по последнему слову инженерной техники.
Можно сказать, что основные масштабные работы над фундаментом и крышей закончились во всем здании. На это потребовалось около трех лет. В целом на всю реставрацию будет потрачено 887 млн рублей, которые поступают траншами из республиканского бюджета. Первая очередь «съела» 556 млн рулей. Теперь предстоит реставрация второго крыла: здесь больше ювелирной работы. Если, например, деревянные потолки южного крыла можно было вывезти в мастерские и там собирать и приводить в порядок, то с лепниной так не поступишь. Между тем на нее очень богаты центральный вестибюль и актовый зал, занимающий второй и третий этажи.
— Эта лепнина четвертой, то есть самой высокой категории сложности реставрации. С ней можно работать только на месте, бережно восстанавливая мельчайшие, порой утраченные элементы, — говорит Майя Морозова. — С одной стороны кажется, что работы будет меньше во время второй очереди — много деталей интерьера сохранилось. Но работа эта будет очень кропотливой. Нам очень помогают сохранившиеся в архивах чертежи, есть старые фотографии изначальных интерьеров, есть даже списки поставщиков строительных и отделочных материалов.
Зачем «подпоясывать» стену
Мастерские художников будут располагаться и в подвале. На цокольном этаже — не только технические помещения, но и классы для занятий. Реставраторы прикрыли часть оборудования и труб, а часть осталась незакрытой — видны трубы на потолках, а на вентиляционных отверстиях восстановлены сохранившиеся резные решетки с растительным узором. Свет поникает через цокольные окна, а стены, как и во всем здании, окрашены в белые и кремовые тона, как и положено в помещениях, где работают художники.
Особого внимания заслуживают классы и мастерские третьего этажа, Здесь реставраторы полностью восстановили уникальный деревянный потолок, аналогов которому в Татарстане нет. Потолочные карты из сосны были аккуратно разобраны и пронумерованы, их вывозили в мастерские, где реставрировали и собирали заново. Остались и оригинальные стропила, на которые теперь крепится современное освещение. Огромную сложность представляла собой южная стена здания. «Втянуть» завалившуюся наружу стену было невозможно из-за сильного угла крена. Реставраторы стянули ее армопоясом из железобетона для щадящего усиления.
— Этот зал, как и подвал, очень сложный, но очень интересный для тех, кто «болеет» историей и реставрацией. Когда мы сюда зашли, здесь стояли стойки, которые держали крышу, чтобы она не упала, и тяжи, чтобы стена не обрушилась на улицу. Все это восстановили, конструкцию стабилизировали. Если сейчас посмотреть на стянутую стену, можно увидеть, что она имеет небольшой уклон — но она обвязана, и зданию ничего не грозит. В ходе работы возникало много трудностей — в подвале или когда полы вскрывали, но мы своевременно созывали комиссию и оперативно решали все вопросы. Сейчас ждем начала работ по второй очереди, — отметил директор ООО «ОСКОМ», производитель работ Алексей Антонов.
Трехэтажный свет
Реставрация второй очереди будет включать в себя восстановление полностью утраченного кессонного потолка (с углублениями на поверхности свода). Он когда-то венчал актовый зал в училище, а до начала реконструкции обрушился и просто стал роскошной «входной группой» для птиц (которые, кстати, не церемонились и с паркетом). А больше века назад тут были балы с музыкой, которая лилась с небольшого балкона, проводились художественные выставки.
Для того, чтобы уже сейчас войти в зал, строители положили «черный» пол из досок — паркет тут положат позже. Историческая паркетная доска практически не сохранилась — в проемах пола видно, что изначальный паркет был очень тонким. В советские годы его заложили более простым, но прочным незамысловатым паркетом. Пожалуй, самым ярким финалом реставрации станет открытие потолочных перекрытий под стеклянным шатром, многоярусный свет вновь разольется по всем этажам и будет дополнен внутренним фонарем.
Шутки реставраторов и работа на века
Есть в здании и «холодный чердак». Отопление в нем не предусмотрено, а зазоры между кровлей и рамами предполагают беспрепятственную циркуляцию воздуха. Крыша восстановлена полностью, а вот камин-дымоход сохранился с прошлого века. Реставраторы шутят, что им будет где собраться на шашлыки в честь окончания работ на объекте.
По словам Майи Морозовой, здание худучилища после столь масштабных работ не потребует ремонта еще полвека, а заложенная в нем изначально прочность, при должной эксплуатации, позволит любоваться шедевром Мюфке еще 300-400 лет.
Вторая очередь реставрации начнется сразу после согласования необходимой документации. Как сообщалось ранее, все работы будут завершены через полтора-два года.
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