В казанский зоопарк в ближайшие дни привезут жирафов

«Мы на финишной прямой по доставке жирафов. В ближайшие дни ждем этих красивых необычных животных», — заявил Метшин

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В казанский зоопарк скоро привезут жирафов — сейчас процесс «на финишной прямой», сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, жирафы в Казани появятся «после многих лет кропотливой работы, согласований со множеством федеральных ведомств».

— Мы на финишной прямой по доставке жирафов в казанский зоопарк. <...> В ближайшие дни ждем этих красивых необычных животных. Я не буду раскрывать детали: сколько их будет, когда они прибудут. Очень сложная логистика с несколькими пересадками, — рассказал Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последний раз авиасообщением жирафов доставляли в Россию в 2007 году, подчеркнул он. Сегодня в стране, откуда прибудут жирафы, находится директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

— Мы держим кулачки, чтобы все получилось, и ждем новых постояльцев в зоопарк, — заключил мэр.



Он подчеркнул, что прибытие жирафов может показаться не «сильно большой новостью». «Ашаган белми, тураган белә», — заявил Метшин. Эта татарская пословица переводится как «понимает не тот, кто ест, а тот, кто готовит» и означает, что оценить истинную сложность работы может в первую очередь тот, кто выполнял ее, а не тот, кто пользуется ее результатами.



Илья Репин / realnoevremya.ru

Минсельхоз России второй год ведет переговоры с представителями ЮАР о ввозе жирафов для зоопарков, рассказала 12 сентября глава ведомства Оксана Лут в интервью ИС «Вести». Она напомнила, что ввоз жирафов в Россию запрещен с 2012 года из-за эпидемии ящура в республике. Лут договорилась с представителями ЮАР и российскими контролирующими органами найти жирафа, отправить его на карантин для вакцинации, а затем переправить в Россию.

Напомним, о том, что в казанском зоопарке могут появиться жирафы, говорили еще в 2020 году. Речь шла о приезде сразу целой семьи из пятерых животных, но пандемия помешала этим планам.

В июне в Казань привезли двух слоних — Сахар и Удачу. Их подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса.



Галия Гарифуллина