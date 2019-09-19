Жилье бизнес-класса и кто его покупает: в Savin House начались продажи второй очереди
14 сентября на берегу Казанки прогремел салют, ознаменовавший старт продаж второй очереди жилого комплекса Savin House.
Что такое жилой комплекс бизнес-класса? Это высокие технологии и продуманность в каждой детали. Эргономичность планировок и уютный двор. Роскошные виды из панорамных окон и безупречная квалификация персонала. В конце концов, это индивидуальный подход к каждому клиенту и яркие события «для своих». 14 сентября в офисе продаж ЖК Savin House весь день продолжался праздник в честь открытия продаж второй очереди.
Аниматор для детей, шампанское для взрослых, призы для «везунчиков»
Праздник в офисе продаж ЖК Savin House* начался 14 сентября в 10 утра. В течение всего дня здесь кипела активность: в небо запустили 5 000 шаров (чтобы не повредить окружающей среде — биоразлагаемых), каждый час проводились розыгрыши призов. Для маленьких гостей работал клоун-аниматор, взрослым предлагалось шампанское и фуршетный стол с изысканными закусками. Любой желающий мог пообщаться с обаятельным художником и получить профессиональный шарж на себя.
В шоуруме, изображающем готовую квартиру по одному из проектов Savin House, было людно: покупатели примеривали на себя жизнь в новом ЖК — и им нравилось!
Заблудиться было невозможно: даже если вы никогда до сих пор не были в офисе продаж, разноцветные шары и приятная музыка из динамиков вас ориентировали прямо на ходу.
В празднике приняли участие десятки уже купивших квартиры в Savin House и те, кто стал первооткрывателем второй очереди продаж. Среди тех, кто заключил договоры на бронирование квартир во второй очереди, разыграли главные призы этого дня: всего три скидки на квартиры во второй очереди жилого комплекса, размером 5%, 7% и 10%.
Уникальность этих призов заключается в том, что в ЖК Savin House никогда до этого дня не делали скидок на квартиры. Не будет их и впредь.
Закончился этот большой, шумный и радостный день красочным салютом над акваторией Казанки.
«Мы не придумывали велосипед. Просто взяли все лучшее и воплотили в этом проекте»
Жилой комплекс бизнес-класса Savin House строит в Казани московский девелопер, ГК «Садовое кольцо». Анатолий Баталин, коммерческий директор Группы Компаний, рассказал нам о том, что для застройщика жилья бизнес-класса не бывает мелочей, продумана каждая деталь, все очень точечно и направлено на то, чтобы жильцы чувствовали комфорт постоянно, во всем.
Например, во дворах ЖК Savin House высаживают деревья черемухи, которые отпугивают комаров. В подъездах не только разработаны дизайнерские входные группы, но и обустраивается стойка ресепшен. Анатолий Сергеевич объясняет эту необходимость так:
— Мы считаем, что когда вы входите в подъезд, вы должны прежде всего видеть положительную эмоцию. И когда консьерж назовет вас по имени и пожелает вам доброго дня — вы обязательно ее «поймаете».
В паркингах оборудованы шлагбаумы, которые распознают номера автомобилей: больше не нужно иметь при себе пульт для открывания.
Анатолий Баталин рассказывает, что философия компании заключается в индивидуальном подходе и качестве продукта. У ГК «Садовое Кольцо» нет задачи стать крупнейшим застройщиком, цель компании — делать максимально комфортные индивидуальные проекты. Поэтому клонов проектов нет: под каждую локацию разрабатывается свой уникальный комплекс.
«Мы выбирали жилье по десяти параметрам. В Savin House напротив каждого пункта мы смело поставили галочку»
На празднике, посвященном старту продаж второй очереди, мы пообщались с казанцами, которые купили или только еще покупают здесь квартиры. У каждой семьи, у каждого покупателя были свои причины это сделать. Но все они объединяются в одном: Savin House не оставляет альтернатив.
Максим пришел на праздник с женой и дочкой:
— Мы уже купили здесь квартиру в первой очереди и сейчас подыскиваем вариант для племянника. Он молодой, только что женился, ищет квартиру здесь. Говорит, что не хочет больше рассматривать никаких других вариантов. Поэтому сегодня я приехал сюда не только, чтоб поучаствовать в празднике, но и пообщаться со своим менеджером. Спросил, что он может посоветовать молодой семье племянника. Мы выбирали квартиру по местоположению, ну и хотелось чего-то очень современного. Нравится здесь буквально все: и дизайн, и локация, и скорость строительства — оно идет очень солидными темпами. Мы выбрали вариант с тремя спальнями: у нас двое детей, и хотелось бы, чтоб у всех было собственное пространство. Очень нравится, что все квартиры с мастер-спальней, из которой выходит отдельная ванная комната — я считаю, это очень правильно и удобно.
Лиля с мужем — очень придирчивые покупатели:
— Мы очень долго выбирали квартиру, это длилось два года. У нас было около 10 параметров. Нам была важна инфраструктура, внешний облик здания, удобства на территории дома, панорамные окна — и чтоб соотношение цены и квадратуры было оптимальное. Я не считаю, что в современном мире нужна огромная квартира, мы искали золотую середину с идеальной эргономикой: чтобы можно было встроить гардеробную, кладовую, другие важные зоны. В других комплексах нас не устраивала стандартная планировка с огромными нефункциональными холлами. А когда мы начали смотреть планировки в Savin House — нас зацепило. Напротив каждого пункта мы смело поставили галочку. Поэтому мы и купили квартиру в первой очереди.
Инга пришла в офис продаж, чтобы подобрать для себя квартиру во второй очереди:
— В первую очередь, для меня было важно расположение и цена: для бизнес-класса здесь все идеально, и цена отличная. Думаю, по окончанию строительства будет дороже раза в два. Я выбираю евродвушку. Выбрала этот ЖК по качеству: для меня очень важно, какая будет входная группа, двор, подъезд. Уровень жизни меняется, и важно, чтоб тебя окружала красота. Плюс сам застройщик себя хорошо зарекомендовал, я видела неплохие отзывы, немаловажную роль сыграла и реклама.
Savin House в цифрах и деталях
- На берегу Казанки, с трех сторон окруженный водой, комплекс обеспечивает потрясающие виды из большинства квартир. Больше ни один ЖК в Казани не может обеспечить вам сибаритскую возможность принять ванну с панорамным видом на Кремль.
- В зависимости от потребностей покупателя, предлагаются квартиры площадью от 36 до 230 квадратных метров.
- Архитекторы разработали более 50 разных планировок — умных, функциональных, в которых каждый метр несет важную нагрузку. Эргономичность — примета нашего времени, и в Savin House это требование выполнено на 100%.
- На высоких этажах к квартирам «прилагаются» террасы площадью до 90 квадратных метров: и как будто в Казань переезжает фешенебельный Манхэттен с его панорамными вечеринками на крыше. «Фишка» для жителей первых этажей — патио, в которых тоже можно обустроить зону отдыха, пусть более приземленную, чем у обитателей «поднебесных» этажей, зато уютную и очень семейную.
- Во дворе не будут парковаться машины. Весь комплекс расположен на стилобате: первый этаж приподнят над землей. Благодаря этому удалось привезти в Казань московскую инновацию: двор без машин. В то время, когда дворы задыхаются от бесконечных парковок, в Savin House снег зимой остается белоснежным, малышня может смело выбегать во двор и не бояться автомобиля, а летом люди дышат свежим бризом с реки и ароматом городских цветов. Весь паркинг запроектирован в стилобат: здесь организована удобная парковка, где найдется место и машинам жильцов, и автомобилям их гостей. Важная деталь: в этот гараж можно спуститься прямо на лифте из квартиры — можно забыть о зонтике!
- 570 квартир уже было продано в Savin House ко времени старта второй очереди. До конца года будущим жильцам покажут первый готовый дом жилого комплекса: с входными группами, фасадами и элементами благоустройства.
Справка
* Застройщик ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ», проектная декларация на сайте savinhouse.ru
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