Жилье бизнес-класса и кто его покупает: в Savin House начались продажи второй очереди

14 сентября на берегу Казанки прогремел салют, ознаменовавший старт продаж второй очереди жилого комплекса Savin House.

Что такое жилой комплекс бизнес-класса? Это высокие технологии и продуманность в каждой детали. Эргономичность планировок и уютный двор. Роскошные виды из панорамных окон и безупречная квалификация персонала. В конце концов, это индивидуальный подход к каждому клиенту и яркие события «для своих». 14 сентября в офисе продаж ЖК Savin House весь день продолжался праздник в честь открытия продаж второй очереди.

Аниматор для детей, шампанское для взрослых, призы для «везунчиков»

Праздник в офисе продаж ЖК Savin House* начался 14 сентября в 10 утра. В течение всего дня здесь кипела активность: в небо запустили 5 000 шаров (чтобы не повредить окружающей среде — биоразлагаемых), каждый час проводились розыгрыши призов. Для маленьких гостей работал клоун-аниматор, взрослым предлагалось шампанское и фуршетный стол с изысканными закусками. Любой желающий мог пообщаться с обаятельным художником и получить профессиональный шарж на себя.

В шоуруме, изображающем готовую квартиру по одному из проектов Savin House, было людно: покупатели примеривали на себя жизнь в новом ЖК — и им нравилось!

Заблудиться было невозможно: даже если вы никогда до сих пор не были в офисе продаж, разноцветные шары и приятная музыка из динамиков вас ориентировали прямо на ходу.

Офис продаж был красиво задекорирован: его можно было заметить издалека

В празднике приняли участие десятки уже купивших квартиры в Savin House и те, кто стал первооткрывателем второй очереди продаж. Среди тех, кто заключил договоры на бронирование квартир во второй очереди, разыграли главные призы этого дня: всего три скидки на квартиры во второй очереди жилого комплекса, размером 5%, 7% и 10%.

Уникальность этих призов заключается в том, что в ЖК Savin House никогда до этого дня не делали скидок на квартиры. Не будет их и впредь.

Закончился этот большой, шумный и радостный день красочным салютом над акваторией Казанки.

«Мы не придумывали велосипед. Просто взяли все лучшее и воплотили в этом проекте»

Жилой комплекс бизнес-класса Savin House строит в Казани московский девелопер, ГК «Садовое кольцо». Анатолий Баталин, коммерческий директор Группы Компаний, рассказал нам о том, что для застройщика жилья бизнес-класса не бывает мелочей, продумана каждая деталь, все очень точечно и направлено на то, чтобы жильцы чувствовали комфорт постоянно, во всем.

Например, во дворах ЖК Savin House высаживают деревья черемухи, которые отпугивают комаров. В подъездах не только разработаны дизайнерские входные группы, но и обустраивается стойка ресепшен. Анатолий Сергеевич объясняет эту необходимость так:

— Мы считаем, что когда вы входите в подъезд, вы должны прежде всего видеть положительную эмоцию. И когда консьерж назовет вас по имени и пожелает вам доброго дня — вы обязательно ее «поймаете».

В паркингах оборудованы шлагбаумы, которые распознают номера автомобилей: больше не нужно иметь при себе пульт для открывания.

Анатолий Баталин, коммерческий директор ГК «Садовое Кольцо»: — Все это несложно: нужно просто чуточку заботы о наших будущих жильцах — и мы это сделали. Мы не придумывали велосипед: просто взяли все лучшее и воплотили в нашем проекте. Результат налицо: нам еще строить и строить, а мы уже перешли горизонт, квартиры раскупаются, и с каждым днем выбор становится все меньше. Плюс ко всему, мы уже объявили нашим жильцам, что они станут счастливыми обладателями ключей раньше срока, заявленного по документам.

Анатолий Баталин рассказывает, что философия компании заключается в индивидуальном подходе и качестве продукта. У ГК «Садовое Кольцо» нет задачи стать крупнейшим застройщиком, цель компании — делать максимально комфортные индивидуальные проекты. Поэтому клонов проектов нет: под каждую локацию разрабатывается свой уникальный комплекс.

«Мы выбирали жилье по десяти параметрам. В Savin House напротив каждого пункта мы смело поставили галочку»

На празднике, посвященном старту продаж второй очереди, мы пообщались с казанцами, которые купили или только еще покупают здесь квартиры. У каждой семьи, у каждого покупателя были свои причины это сделать. Но все они объединяются в одном: Savin House не оставляет альтернатив.

На фуршете в шоуруме посетители могли оценить, как уютно и по-семейному будет в их новом доме

Максим пришел на праздник с женой и дочкой:

— Мы уже купили здесь квартиру в первой очереди и сейчас подыскиваем вариант для племянника. Он молодой, только что женился, ищет квартиру здесь. Говорит, что не хочет больше рассматривать никаких других вариантов. Поэтому сегодня я приехал сюда не только, чтоб поучаствовать в празднике, но и пообщаться со своим менеджером. Спросил, что он может посоветовать молодой семье племянника. Мы выбирали квартиру по местоположению, ну и хотелось чего-то очень современного. Нравится здесь буквально все: и дизайн, и локация, и скорость строительства — оно идет очень солидными темпами. Мы выбрали вариант с тремя спальнями: у нас двое детей, и хотелось бы, чтоб у всех было собственное пространство. Очень нравится, что все квартиры с мастер-спальней, из которой выходит отдельная ванная комната — я считаю, это очень правильно и удобно.

Лиля с мужем — очень придирчивые покупатели:

— Мы очень долго выбирали квартиру, это длилось два года. У нас было около 10 параметров. Нам была важна инфраструктура, внешний облик здания, удобства на территории дома, панорамные окна — и чтоб соотношение цены и квадратуры было оптимальное. Я не считаю, что в современном мире нужна огромная квартира, мы искали золотую середину с идеальной эргономикой: чтобы можно было встроить гардеробную, кладовую, другие важные зоны. В других комплексах нас не устраивала стандартная планировка с огромными нефункциональными холлами. А когда мы начали смотреть планировки в Savin House — нас зацепило. Напротив каждого пункта мы смело поставили галочку. Поэтому мы и купили квартиру в первой очереди.

Лиля с мужем уже купили квартиру в первой очереди ЖК Savin House.

Инга пришла в офис продаж, чтобы подобрать для себя квартиру во второй очереди:

— В первую очередь, для меня было важно расположение и цена: для бизнес-класса здесь все идеально, и цена отличная. Думаю, по окончанию строительства будет дороже раза в два. Я выбираю евродвушку. Выбрала этот ЖК по качеству: для меня очень важно, какая будет входная группа, двор, подъезд. Уровень жизни меняется, и важно, чтоб тебя окружала красота. Плюс сам застройщик себя хорошо зарекомендовал, я видела неплохие отзывы, немаловажную роль сыграла и реклама.

Savin House в цифрах и деталях

На берегу Казанки, с трех сторон окруженный водой, комплекс обеспечивает потрясающие виды из большинства квартир. Больше ни один ЖК в Казани не может обеспечить вам сибаритскую возможность принять ванну с панорамным видом на Кремль.

В зависимости от потребностей покупателя, предлагаются квартиры площадью от 36 до 230 квадратных метров.

Архитекторы разработали более 50 разных планировок — умных, функциональных, в которых каждый метр несет важную нагрузку. Эргономичность — примета нашего времени, и в Savin House это требование выполнено на 100%.

На высоких этажах к квартирам «прилагаются» террасы площадью до 90 квадратных метров: и как будто в Казань переезжает фешенебельный Манхэттен с его панорамными вечеринками на крыше. «Фишка» для жителей первых этажей — патио, в которых тоже можно обустроить зону отдыха, пусть более приземленную, чем у обитателей «поднебесных» этажей, зато уютную и очень семейную.

Во дворе не будут парковаться машины. Весь комплекс расположен на стилобате: первый этаж приподнят над землей. Благодаря этому удалось привезти в Казань московскую инновацию: двор без машин. В то время, когда дворы задыхаются от бесконечных парковок, в Savin House снег зимой остается белоснежным, малышня может смело выбегать во двор и не бояться автомобиля, а летом люди дышат свежим бризом с реки и ароматом городских цветов. Весь паркинг запроектирован в стилобат: здесь организована удобная парковка, где найдется место и машинам жильцов, и автомобилям их гостей. Важная деталь: в этот гараж можно спуститься прямо на лифте из квартиры — можно забыть о зонтике!

570 квартир уже было продано в Savin House ко времени старта второй очереди. До конца года будущим жильцам покажут первый готовый дом жилого комплекса: с входными группами, фасадами и элементами благоустройства.

Партнерский материал