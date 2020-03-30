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Происшествия

В Казани стройку ЖК «Савин Хаус» заполнил дым

10:03, 30.03.2020
В Казани стройку ЖК «Савин Хаус» заполнил дым

Пользователи соцсети сообщили о пожаре на стройке жилого комплекса «Савин Хаус». Видео опубликовано в городском паблике.

На кадрах видно, что на первом этаже строящегося здания произошло возгорание. Черный дым окутал стройку.

Как прокомментировали «Реальному времени» в МЧС по РТ, там произошел не пожар, а задымление.

«Ничего критичного нет», — сообщили в МЧС Татарстана.

Более подробную информацию ведомство предоставит позднее.

Происшествия Татарстан
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