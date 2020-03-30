В Казани стройку ЖК «Савин Хаус» заполнил дым
Пользователи соцсети сообщили о пожаре на стройке жилого комплекса «Савин Хаус». Видео опубликовано в городском паблике.
На кадрах видно, что на первом этаже строящегося здания произошло возгорание. Черный дым окутал стройку.
Как прокомментировали «Реальному времени» в МЧС по РТ, там произошел не пожар, а задымление.
«Ничего критичного нет», — сообщили в МЧС Татарстана.
Более подробную информацию ведомство предоставит позднее.Происшествия Татарстан
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