«Я до Москвы дойду, но не позволю вытирать об меня ноги!»

Коллектив спорткомплекса под Бугульмой ищет управу на замдиректора «дебошира», в ответ судимая за драку и оскорбления женщина винит оппонентов

В редакцию «Реального времени» обратились сотрудники спорткомплекса «Нефтьче» в поселке Карабаш Бугульминского района. Авторы письма жалуются на «беспредел» в учреждении. Между бывшим руководителем, а ныне замдиректора Светланой Беговой и остальным коллективом во главе с новым шефом вот уже 3 года тянется конфликт. По словам тренеров, после того, как Бегова перестала руководить, «она начала вести подрывную работу всего спортивного сооружения», что выразилось в «бесконечных судебных разбирательствах». Педагоги рассказали, что бывшая начальница всячески унижает и оскорбляет их, выражается в их адрес нецензурной бранью и даже устроила драку — «нанесла побои секретарю Князькиной Х.Э», за что ее трижды привлекали к суду (копии судебных постановлений в распоряжении редакции). Неурядицы плохо сказались на посещении комплекса, но жалобы коллектива в вышестоящие инстанции не возымели успеха. Сама Светлана Бегова во всех конфликтных ситуациях винит оппонентов.

А она мне в ответ: «Я королева здесь, а ты плебей!»

Скандалы в карабашском спорткомплексе начались 4 года назад, когда сюда пришел новый директор. До этого момента, на протяжении 15 лет бессменными руководителями «Нефтьче» была семья Беговых. Сначала 10 лет учреждение возглавляла Светлана Бегова, затем передала бразды правления мужу — Геннадию Бегову, поскольку занимать руководящий пост должен был человек с высшим профильным образованием, а его у Светланы Васильевны не было — ранее она работала учителем русского языка и литературы в местной школе. Когда в кресло директора сел муж, Бегова стала его заместителем по физкультурной и спортивной работе. Также в комплексе работали ее сын и мать.



В конце 2017 года Геннадий Бегов перешел работать в карабашский исполком, а на его место назначили молодого тренера по хоккею Айрата Хайретдинова. С той поры, рассказывают педагоги, в «Нефтьче» и «началась веселая жизнь». Новому руководителю долго поработать не удалось.

— Чтобы пересказать все, что творилось с подачи Беговой в нашем комплексе, одного дня не хватит. Она буквально выводила меня, тренеров, постоянно указывала что мы не так работаем, вмешивалась. Я хотел установить с ней контакт, пытался не доводить до конфликта, но все было бесполезно, она просто не могла перестать доминировать над всеми. Я говорю, Светлана Васильевна, я понимаю, что вы тут с самого начала работаете, вы же замдиректора — вы хотя бы сделайте вид, что уважаете ну не меня, так свою должность. А она мне в ответ: «Ты знаешь, кто я такая? Я королева здесь, а ты плебей!» Вот и весь диалог, — рассказал Айрат Хайретдинов «Реальному времени».



Ссоры, угрозы в адрес тренеров и других сотрудников в спорткомплексе стали постоянными, рассказывают в коллективе. По словам теперь уже тоже экс-директора, Бегова намеренно не исполняла своих должностных обязанностей, самовольно уходила с рабочего места. После нескольких замечаний и выговоров, Хайретдинов решил уволить зама. Та обратилась в трудовую инспекцию и через суд восстановилась в должности.

Хайретдинов признался, что в какой-то степени виноватым считает и себя, раз ему не удалось решить конфликт с Беговой. «После ухода я специально ничего не говорил Татьяне Паниной, которая пришла мне на смену. Думаю, зачем, вдруг все образуется. Может это моя неопытность? Но буквально через месяц все закрутилось по новой, но уже вокруг нового директора».

Татьяна Панина — мастер спорта международного класса, чемпионка мира по велосипедному спорту. В 2010 году вместе с мужем они решили уйти из большого спорта и переехать из шумной и многолюдной Москвы в поселок Карабаш, где до окончания школы жил ее супруг. Буквально через несколько лет при поддержке руководства тогда еще НГДУ «Лениногорскнефть» и «Татнефти» Панины основали при спорткомплексе велошколу.

Как вспоминает Татьяна Панина в разговоре с «Реальным временем», еще во время своего руководства комплексом супруги Беговы всячески мешали работать и тренировать воспитанников, делали все возможное, чтобы велоклуб не участвовал в соревнованиях разного уровня, лишали возможности выехать на турниры, «не давали нам развивать спорт вообще». Тренеры несколько раз обращались в местный и Бугульминский исполкомы, к руководству «Татнефти» с жалобами на Беговых, именно тогда на смену Геннадию Бегову в «Нефтьче» и назначили Айрата Хайретдинова.

Фото: vk.com

«Чего она добивается — никто понять не может»

Тренеры считают, что Бегова намеренно провоцировала скандалы, оскорбляя и унижая сотрудников. Педагогам ничего не оставалось, как обращаться в полицию. Среди потерпевших — администратор комплекса Лилия Минхайдарова, с которой у замдиректора произошел конфликт на рабочем месте. По ее заявлению Бугульминский райсуд признал Бегову виновной в совершении административного правонарушения по ч.1, ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

— В нашем спорткомплексе работать невозможно, Бегова запугивает, не дает работать молодым спортсменам. У нас в Карабаш приехали мастера по спорту, она их учит, заставляет делать по-своему, хотя она учитель русского языка и литературы. Пока она была директором в спорткомплексе было «царство Беговых». Когда пришел директором молодой Айрат Хайретдинов, как она начала клевать его, что он не так все делает. Она дерется со всеми, ругается, придумывает, врет, провоцирует народ, пользуется своим возрастом, ей 63, но ведет себя неадекватно. Каждый сотрудник от нее страдает. Она ни с кем не идет на диалог, ей видимо нравится эта война, эти суды, — рассказала Минхайдарова.



В сентябре прошлого года в «Нефтьче» разразился очередной скандал, дошедший до судебного разбирательства — «Бегова С.В. вновь позволила себе оскорбительное поведение и нецензурную брань в адрес сотрудника спорткомплекса Князькиной Х.Э», говорится в письме, поступившего в адрес нашей редакции. Суд в очередной раз признал Светлану Бегову виновной в совершении административного правонарушения, в этот раз по ч.1, ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, представляющее собой действия, направленные на унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.)

Когда в июле 2019 года директором «Нефтьче» назначили Татьяну Панину, «первые полгода было еще ничего, более менее спокойно», вспоминает она, но замдиректора «не выполняла свою работу, постепенно начались стычки с администрацией».



— Ее очень раздражали работники, принятые Хайретдиновым, ее очень раздражал мой секретарь Князькина, которую она ненавидела всеми фибрами своей души, — делится Панина.

Причем прошлой осенью одними оскорблениями не обошлось. Бегова позволила себе «инициировать драку на рабочем месте», рассказывает Татьяна Панина, «ударив по голове секретаря директора пачкой бумаг». В прошлом месяце, 19 марта 2021 года, Бугульминский суд в очередной раз признал Бегову виновной в совершении административного правонарушения, ст. 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.

С жалобами и просьбами — принять меры и усмирить разбушевавшуюся Светлану Бегову — Татьяна Панина и коллектив комплекса обращались в разные инстанции: от поселкового исполкома до министерства спорта РТ, но все письма спускались дальше по вертикали — «в УДМиС Бугульмы, затем в поселковый совет, вызывают директора — надо поговорить. Поговорили, а дальше никаких действий не происходит».

— Проработав здесь 17 лет, Бегова наработала связи, у нее есть подруги в исполкоме Бугульмы, ей помогают, она ходит, плачется, что она бедная, несчастная, что ее тут травят. Тут такая игра началась, что местные власти не хотели скандалов и шумихи, мне просто сказали, что я не справляюсь со своими обязанностями и мне лучше покинуть свой пост, обосновывая тем, что я работаю и директором, и тренером по велоспорту, и у меня на все это не хватает времени, — рассказала Панина, как ее «попросили» уйти.



В конце марта она ушла с поста директора «Нефтьче». Сейчас и.о. директора исполняет Евгения Галимова. Как говорится в письме, направленном в адрес редакции, «Бегова продолжает подчинять и ее под себя, при этом угрожая тренерскому составу и сотрудникам спорткомплекса уволить их по статье. Продолжает вести борьбу за власть в спорткомплексе и желает, чтобы ей беспрекословно подчинялись. Иногда Бегова приходит на рабочее место в неадекватном состоянии, в состоянии чрезмерной сонливости, а на следующий день даже не помнит о том, что говорила в предыдущий».

— Чего она добивается — никто понять не может. Стать директором снова — никаких шансов, ей уже 63 года. Ее несколько раз увольняли, но через суд она снова восстанавливалась, а все выговоры — оспаривает в трудовой инспекции, так еще и штрафы спорткомплексу выписывают. И выходит какой-то замкнутый круг — руководитель не может ничего поделать с ней, власти не хотят помогать, а страдают от этого простые жители, — резюмирует Татьяна Панина.

В результате всех этих дрязг посещаемость карабашского спорткомплекса заметно снизилась, говорят его сотрудники, а тренеры не хотят работать в таких условиях. За те годы, что в «Нефтьче» проработали Беговы, не было подготовлено ни одного профессионального спортсмена или тренера, а спорткомплекс больше походил на дом культуры, где проводились какие-то елки, праздники и прочее, сетует Панина.



Обратный результат показывает работа велошколы, делится мастер спорта: «Мы отпочковались от спортклуба, создали АНО «Татнефть-вело», благодаря нефтяникам мы в поселке развиваем велоспорт и за 5 лет подготовили трех мастеров спорта и больше 30 КМС. В спорткомплекс пришли уже наши воспитанники на тренерскую работу, но поскольку они наши воспитанники, Светлана Васильевна работать им не дает», — сетует Панина.

«Я до Москвы дойду, но не позволю вытирать об меня ноги»

«Реальное время» обратилось к Светлане Беговой с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и конфликты с тренерами. Замдиректора «Нефтьче» считает, что против нее ведется целенаправленная травля или моббинг — психологическое насилие над личностью, которое оказывает коллектив по отношению к сотруднику, чтобы добиться его увольнения.

Как вспоминает Светлана Бегова, создание спортивно-оздоровительного комплекса в «Нефтьче» в поселке Карабаш — заслуга ее и мужа, который работал в Лениногорском отделении «Татнефти», а в свободное от работы время тренировал поселковых мальчишек, учил их играть в хоккей. Вместе они решили в конце 90-х годов заняться «восстановлением спорта в Карабаше, к нам подтянулись мои бывшие ученики». В 2002 году при поддержке «Татнефти» в поселке был возведен крупный спорткомплекс, который, уйдя с должности преподавателя русского и литературы в школе, и возглавила Бегова. По ее словам, все эти годы, пока Беговы руководили, воспитанники и тренеры различных секций не единожды становились победителями и призерами соревнований различного уровня.

Все было тихо и мирно, пока в поселок не приехали москвичи, рассказывает Бегова, имея ввиду спортивную семью Александра и Татьяны Паниных:



— Соседи их как-то передали, что был такой разговор, где супруг Татьяны Валерьевны сказал, что Беговы засиделись и гнать их надо в шею, пусть директором будет Татьяна. Закидки начались отсюда.

Конфликт начался с того, считает Бегова, что «мы пытались соблюсти закон, чтобы не было у нас мертвых душ, чтобы все было по закону». Под «мертвыми душами» она имеет в виду работу старшей дочери Панина Евгении, которая начала работать тренером самых маленьких карабашцев, обучая их езде на беговеле. Со слов Беговой, она отработала всего 2 недели и уехала, а ее тренерские обязанности на себя взяла Татьяна Панина. Конфликт вокруг этой ситуации, уверена замдиректора спорткомплекса, стал отправной точкой для организации травли против нее.

После того, как муж Светланы Васильевны ушел из спортучреждения в поселковый исполком, а директором стал Айрат Хайретдинов, она вскоре пожаловалась на его поведение:



— С первых его действий я обнаружила в нем замашки, не передать какие, я была в шоке. Когда я рассказывала мужу, он мне не верил, говорил, что сама такая, «кого угодно достанешь со своими требованиями». Но я, действительно, требовательный руководитель, если бы не была такой, то этого порядка не было бы никогда, — рассказывает замглавы «Нефтьче».

Затем, по ее словам, на должность администратора по просьбе главы поселка назначают Лилию Минхайдарову, которая приходится снохой сегодня уже бывшему главе, рассказывает Светлана Бегова, «они объединились с директором и началась откровенная травля — я в роли зверя, которого обложили флажками, и травят: мне создали такой график работы, чтобы я не могла выйти из кабинета, хотя в мои обязанности входит следить и руководить работой тренеров. Следили во сколько пришла на работу и ушла, начались выговоры».



— Такое чувство, что был специально отдан приказ — провоцировать меня на скандалы, и я стала везде ходить с включенным диктофоном, — сообщила Бегова.

После первого увольнения она наняла адвокатов, чтобы через суд вернуться к работе: «Обычно люди восстанавливаются и уходят, но я не такой человек, я решила, что свой спорткомплекс им на разграбление не отдам!» По мнению Светланы Беговой, когда она вновь вернулась на работу, в «Нефтьче» был полный бардак — «у тренеров по 2 ставки и они получают по 30 тысяч рублей, и при этом месяц могут не выходить на работу».

По итогам недавнего суда после драки с секретарем Халидой Князькиной, когда Светлану Бегову признали виновной и назначили штраф в размере 5 тысяч рублей, она подала апелляцию на это решение и обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать решение Бугульминского суда. Кроме того, прибегла к помощи «единственного в РТ лингвиста» Татьяны Виноградовой, так что ее экспертная оценка помогла отстоять правоту Беговой в деле, в ходе которого ее обвиняют в оскорблении сотрудницы спорткомплекса.

— Я же учитель, если этим тварям дать размножиться, то в этом обществе жить вам, вашим детям, внукам. Почему я этой заразе должна позволить расплодиться? Я морального права не имею на это, я учитель, и человек!.. Есть закон, я его не нарушала, нарушали они. Я до Москвы дойду, но не позволю вытирать об меня ноги.

«Она требовательный человек и знает, как управлять спорткомплексом»

Светлана Бегова рассказала, что не все в Карабаше не довольны ее работой. Действительно несколько человек, чьими контактами она поделилась с редакцией, отзывались о ней без негатива. С основания комплекса и до 2007 года секцию по национальной борьбе курэш здесь вел Руслан Фатхутдинов, сейчас он — замглавы поселка Карабаш.



Как вспоминает бывший тренер, когда «Нефтьче» руководила Бегова, в нем всегда царили порядок и дисциплина, работали секции и была высокая посещаемость, комплекс в полном объеме был обеспечен бюджетными поступлениями:



— Я знаю ее только с хорошей стороны. Да, она очень требовательный человек, и знает, как нужно управлять спорткомплексом, но таким и должен быть руководитель. А сейчас посещаемость резко упала, потому что тренеры не ходят по школам, не приглашают детей заниматься в секции, чтобы отвлечь детей от этих гаджетов. Я не знаю всех тонкостей, но, видимо, причина конфликта именно в ее требовательности.

Участником комиссий, которые занимались выяснением конфликтных споров в «Нефтьче» несколько раз была председатель горкома профсоюзов Бугульмы Светлана Бондаренко. Она считает, что скандалы начались с приходом молодого руководителя Айрата Хайретдинова:

— Он стал ее подталкивать к тому, чтобы она ушла с занимаемой должности замдиректора, а так как она не хотела, он стал ее выживать: начались претензии, выговоры на пустом месте. Профсоюз всегда вставал на ее защиту, я ездила разбираться в этом деле. Я знаю Светлану Васильевну, как человека культурного, очень интеллигентного. Как я поняла, они пытаются изо всех сил ее выпихнуть, создают атмосферу нетерпимости.

По словам Бондаренко, некоторые обвиняют Светлану Бегову в том, что она грубо разговаривает, но «это же рабочие моменты и, наверное, она имеет право будучи замдиректора, делать кому-то замечания, да, она может быть эмоциональная, кого-то отчитает, но кого из нас не отчитывал начальник, что теперь из-за этого в суд на всех подавать?". Бегова не просто держится за эту работу, уверена профсоюзный деятель, «просто по натуре она — боец, и считает, с какой стати я должна уходить, если со своей работой справляюсь, и претензий к моей работе нет, кроме того, как бывший директор она знает, кто, где не дорабатывает, что не делает, пытается заставить работать, чтобы комплекс приносил доход».

Уже много лет тренером по тхэквондо в «Нефтьче» работает Эмиль Шафиев. По его словам, он всегда поддерживал Светлану Бегову, поскольку она уже человек в возрасте, а он не так воспитан, чтобы давить на пожилого человека:



— Как педагог, она грамотный человек, но не спортивный, спортивные вопросы она не понимает, но в целом человек неплохой. Но она же уже в возрасте, из-за этого, я считаю, конфликт создает — у нее свое видение на жизнь, у молодых — свое. Я считаю, что надо уже давно уступать дорогу молодежи. Конфликт он только на этом и основывается, и его можно в любом случае избежать. Я уже много лет работаю со Светланой Васильевной, да были конфликты, но я не злопамятный, все бывает в жизни. Но надо просто уступить дорогу молодым, они более активнее, чем мы. Надо уходить красиво, как говорится, сделали свое дело — спасибо. Мне 55 лет, я сейчас учу сына, чтобы он дело мое продолжил.

Фото: vk.com

«Необходимо разграничивать личные отношения и должностные обязанности»

За комментарием по поводу конфликтной ситуации в спорткомплексе «Реальное время» обратилось к учредителю «Нефтьче» — карабашскому исполкому. Глава исполкома п.г.т. Ильдар Заляев считает, что конфликт между сторонами должен решаться правомерно. Пока же решение недавнего суда не вступило в силу, административные взыскания в отношении Светланы Беговой применять незаконно. Кто прав, кто виноват в этой ситуации разобраться сложно, делится глава поселка:

— Если Бегову послушать — ее травят, если всех остальных — она их травит, — сообщил Заляев.



Выход из этой ситуации он видит в том, чтобы каждый сотрудник просто исполнял свои должностные обязанности:

— Если каждый будет заниматься своей работой, согласно должностной инструкции, то и времени ни на какую травлю не будет. Необходимо разграничивать личные отношения и должностные обязанности. Я поручил руководителю СОК «Нефтьче» разобраться в конфликте и достоверную информацию предоставить мне, — добавил в конце беседы с корреспондентом «Реального времени» Ильдар Заляев.