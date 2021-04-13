Действительно ли судьи помогают «Ак Барсу», и в чем претензии «Авангарда»? Разбираемся в скандале

Как из самой удаляющейся команды регулярного чемпионата «Ак Барс» стал примерным коллективом в плей-офф

К сожалению, как это часто бывает, судейство в финальной серии Востока понемногу вытесняет само содержание хоккея и выходит на передний план. Вчерашняя информация о том, что «Авангард» за пять игр отправил уже 30 протестов и последующее ее опровержение — лишь побочный эффект назревшей проблемы. А проблема не самого качественного судейства в этой серии, несомненно, есть. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается, как «Ак Барс» в регулярке был самой грубой командой, а в плей-офф стал удаляться значительно меньше, по каким эпизодам у «Авангарда» есть претензии к судейству, что случилось в пятой игре с Галимовым и причем тут открытые калитки? Ответы — в материале.

Голые цифры: игроков «Авангарда» удаляют почти в три раза больше

Континентальная хоккейная лига через свои каналы быстро опровергла преувеличенную информацию о 30 протестах «Авангарда», отправленных в течение пяти игр серии, и выпустила свое заявление:

«Во время финальной серии Восточной конференции хоккейный клуб «Авангард» прислал пять эпизодов на рассмотрение в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК). После первой и третьей игры серии — по одному эпизоду, после пятого матча — три. По первым двум эпизодам СДК принял решение не накладывать наказания, предусмотренные Дисциплинарным регламентом КХЛ. Эпизоды пятого матча находятся на рассмотрении СДК.



По итогам четвертой игры поступил первый запрос в судейско-экспертную комиссию, включавший в себя пять моментов, касающихся определения пробросов», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Пять эпизодов — это конечно не тридцать. Но стоит признать, что вопросы к некоторым эпизодам действительно имеются даже у нейтральных зрителей. Игру казанской команды при Дмитрии Квартальнове в принципе сложно назвать кристально чистой, и как сегодня модно говорить — «френдли».

Игру казанской команды при Дмитрии Квартальнове в принципе сложно назвать кристально чистой. Фото ak-bars.ru

При этом стоит отметить удивительную метаморфозу «Ак Барса» по сравнению с гладким чемпионатом.

Сравните сами, «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат самой грубой командой — лидером по штрафным минутам за грубость среди всех команд лиги — 842 минуты было у казанцев после 62-х игр сезона. Почти на 100 минут штрафа меньше у второго места, которое заняло минское «Динамо» (749 минут).

За 13 матчей розыгрыша Кубка Гагарина же к этому моменту у «Ак Барса» набралось 92 минуты штрафа. У его соперников («Торпедо», «Салават Юлаев» и «Авангард») суммарно при этом набралось 186 минут штрафа в играх с «Ак Барсом». Это самый высокий показатель среди всех 16 участников нынешнего розыгрыша плей-офф. Даже на игроках ЦСКА соперники удалились на 119 минут. Против «Авангарда» хоккеисты соперников наудалялись на 126 минут.

Разница с регулярным чемпионатом очевидна. Остается понять, действительно ли «Ак Барс» столь резко стал играть осторожнее, чем играл по ходу сезона, а соперники фолить — чаще?

Напоследок приведем статистику штрафных минут пяти сыгранных матчей финальной серии Востока:

В первой игре 6-10 — больше удалений у «Авангарда»

В второй игре 6-10 вновь в пользу «Авангарда»

В третьем поединке 30–2 — вновь «Авангард» отсидел в штрафбоксе больше (учитывая 10-минутные дисциплинарные штрафы Клима Костина и Егора Чинахова)

В четвертой игре 12-10 — вновь в пользу «Авангарда»

И в пятом матче, прошедшем 11 апреля статистика вновь показала, что удалений больше получил «Авангард» — 4-10.

Итого: 72 (с 20 дисциплинарными минутами) штрафного времени у «Авангарда», и 28 минут штрафа на счету «Ак Барса».

Остается понять, действительно ли «Ак Барс» столь резко стал играть осторожнее, чем играл по ходу сезона, а соперники фолить — чаще. Фото ak-bars.ru





Странное поведение Галимова и удар клюшкой от Найджела Доуса. Какие эпизоды опротестует «Авангард»?

Давайте разберем эпизоды тех игр серии, в которых у омской стороны возникали вопросы.

В первой казанской игре претензия очевидно относится к эпизоду со столкновением Артема Лукоянова и Алексея Емелина. Признанное ошибочным удаление Александра Хохлачева на Кристиане Хенкеле наверняка послужило поводом для протеста после третьей игры.

В последнем поединке, прошедшем позавчера в Казани, пожалуй, таких эпизодов действительно набралось едва ли не больше, чем за всю серию.

Среди всех спорных наиболее странным выглядит, конечно же, момент с довольно некрасивым поступком Артема Галимова, который толкнул в спину Клима Костина на борт уже после сирены.

Как известно, судьи после этого дали минимальное обоюдное удаление и Костину, и Галимову. Омичи явно рассчитывали на куда более суровое наказание для казанского 21-летнего форварда.

Да, на повторе четко видно, что это была «ответка» за тычок со стороны Костина эпизодом ранее. Однако «месть» можно было приберечь до третьего периода, когда игра будет возобновлена. Во-вторых, можно было подать ее холодной — сработать жестким хитом, но в рамках правил, но никак не толкать в спину едва ли не на борт уже после того, как закончился период.

Эпизод сильно напомнил момент из предыдущей четвертой игры, когда Дмитрий Воронков также грубо толкнул Илью Ковальчука в спину — тот упал в открытую калитку.

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после последнего матча, однако, свел к тому, что калитка должна быть закрытой. Теорию о том, что его игроки допускают «грязь» намеренно отверг:

— Грязные толчки игроков «Авангарда» в открытую калитку со стороны Воронкова и Галимова? Вы, наверное, болельщик «Авангарда»? Идет такая игра. Но ещё раз: здесь кто, что хочет видеть. Я могу сказать, что есть какие-то нюансы, арбитры — живые люди. Грязи не приветствую, никто грязно не играл. Здесь идет мужская, хорошая игра. Выковыривать здесь что-то… Не должно быть. Нет такого, что мы играли грязно, — сказал Квартальнов.

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после последнего матча, однако, свел к тому, что калитка должна быть закрытой. Фото ak-bars.ru

Вы считаете, что хоккеисты намеренно соперников долбят? Калитка должна быть закрыта, вы это понимаете? И никаких проблем! Я еще раз говорю, эмоции какие-то могут быть. Не думаю, что кто-то кому-то хотел травму нанести. Конечно, должен был держать себя в руках, это факт. А вы провокации поощряете, я так понял?

— Когда идет заварушка, зачем вообще лавку открывать, если на льду кто-то есть? Вы смотрите все! Это не приветствуется, но факт остается фактом: лавка должна быть закрыта, когда игроки на льду остаются. Вот у нас лавки сами игроки открывают, а в других — люди. Сидит человек и машинально открывает. Да может, он специально открыл? А зачем? Вот это вопрос. У нас в «Ак Барсе» бы точно такого не произошло, — эмоционально резюмировал Дмитрий Квартальнов.

Наверняка и эти моменты для «Авангарда» остались непонятны, и моменты, когда судейская бригада оставила без внимания странный эпизод с ударом клюшкой в лицо Алексею Потапову от Найджела Доуса. А также момент с ударом в колено Ковальчуку. Надо полагать, что это те самые три момента, которые «Авангард» просит рассмотреть у спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Сегодня нас ждет шестая встреча, и внимание к судейству будет особенно пристальное. Будем надеяться, что фигуры рефери и его помощников, как и должно быть, отойдут наконец в тень, а на первый план выйдет бескомпромиссный хоккей. С этим компонентом у команд все в порядке.