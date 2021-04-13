День в истории: Раифский заповедник, освобождение Симферополя и сокровища Помпеи

Чем примечательна дата 13 апреля

Фото: Фото: хожения.рф

Сегодня, 13 апреля, всемирный день рок-н-ролла, а для России еще и важная историческая дата, когда в годы Великой Отечественной войны был освобожден Симферополь от немецких войск. Также в этот день прошли испытания первого троллейбуса в Санкт-Петербурге, были найдены великие сокровища Помпеи и создано временное правительство Республики Корея. На свет 13 апреля родились королева и регентша Франции Екатерина Медичи, третий президент США Томас Джефферсон, русский и советский писатель, поэт Демьян Бедный, советский композитор, хоровый дирижер Александр Александров, английский изобреталь Джозеф Брама. В эту дату вспоминают русского живописца Василия Верещагина, французского литератора Жана де Лафонтена, советского писателя Илью Ильфа и других. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первый номер «Республика Татарстан» и Раифский заповедник

13 апреля 1917 году вышел первый номер газеты «Рабочий», сейчас она называется «Республика Татарстан». Неоднократно меняла названия — в разные годы издавалась как — «Знамя революции», «Знамя труда», «Известия ТатЦИКа», «Красная Татария». В 1951 году получила имя «Советская Татария». В 1967 году газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ее тираж достигал 175 тыс. экземпляров к середине 70-х годов XX века. Свое современное название газета получила на начале 90-х годов. Учредителями стали правительство и парламент Татарстана, а также коллектив редакции — в ней публикуются официальные документы, принимаемые президентом, Кабинетом Министров и Госсоветом РТ.

Также 13 апреля 1960 года постановлением Совета министров РСФСР был создан Раифский заповедник — с целью сохранения уникальных природных экосистем Казанского Заволжья. Заповедник в 25 км к западу от Казани, имеет несколько озер на своей территории. Самый крупный водоем — озеро Раифское, на его берегу стоит Раифский Богородицкий мужской монастырь (XVII в). На территории заповедника охраняется: сосудистых растений — 850 видов, мхов — 170, водорослей — 150, лишайников — 120, грибов-макромицетов — 750, млекопитающих — 56, птиц — 200, пресмыкающихся — 6, земноводных — 10, рыб — 30; несколько тысяч видов беспозвоночных.



Фото wikipedia.org

Первый троллейбус в России, освобождение Симферополя от фашистов, спасение челюскинцев

13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Разработкой занималась фирма одного из конструкторов первого российского автомобиля Петра Фрезе — «Фрезе и К°». Первый троллейбус весил 820 кг. Его называли «электрическим автомобилем». Барон Шуленбург изготовил проект электрического оборудования. В основу токосъемника была положена французская конструкция изобретателя Ломбар-Жерена — по проводам катилась «контактная тележка с троллей». После этого запуска троллейбусы появились на улицах страны только через 30 лет — в Москве.

13 апреля 1934 года была завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике — людей спасли летчики. Научная экспедиция под руководством О.Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска летом 1933 года. Плавание шло успешно, но уже в конце пути в Беринговом море «Челюскин» оказался зажат льдами. Экипаж был вынужден покинуть судно и создать лагерь на льдине — в нем было 104 человека, включая 10 женщин и двух маленьких девочек. Он существовал 2 месяца, пока за людьми не прибыли спасатели. Значение челюскинской операции в тот период было настолько велико, что именно за этот подвиг Постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года было учреждено почетное звание Героя Советского Союза.

В этот же день 1944 года войсками 4-го Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и крымских партизан был освобожден от немецких захватчиков Симферополь. Город был в оккупации 865 дней. В ночь на 13 апреля две группы партизан проникли в Симферополь и разгромили казармы немецкого гарнизона. К этому времени на подступы к городу вышла 51-я армия. К вечеру того же дня Симферополь был занят советскими войсками. Свыше 1 тыс. немецких солдат и офицеров были пленены. В честь освобождения города в Москве состоялся салют из 224 орудий.

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13 апреля 1830 года произошло окончание работ по составлению первого Полного собрания законов Российской империи. Документ можно назвать памятником русского права. Сила и действие законов Российской империи, опубликованных в полном собрании, распространялись на всё общество. Полное собрание законов не следует смешивать со Сводом законов — 16-томным изданием, в котором многие законы излагались в систематическом, а не в хронологическом порядке.

13 апреля 1941 года через два года после пограничного конфликта на реке Халхин-гол, был подписан пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Договор был заключён на 5 лет с момента ратификации — с 25 апреля 1941 по 25 апреля 1946 года и автоматически продлевался до 1951 года. К пакту прилагались декларация и обменные письма. Подписанию предшествовала беседа между Мацуокой и Сталиным, в которой было достигнуто согласие по ряду спорных вопросов, в частности, о Северном Сахалине и японских концессиях. Япония отказалась от требования продать ей Северный Сахалин в обмен на обещание поставки 100 тыс. тонн нефти.

13 апреля 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги». В конце XIX века обсуждался этот проект, но топографическая разведка местности началась только в 1926 году. В 1932 году на строительство БАМа были брошены силы заключённых ГУЛАГа. Это был самый дорогой инфраструктурный проект в СССР. Более 12 лет заняло строительство центральной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, а один из самых сложных участков — Северомуйский тоннель — был введён в постоянную эксплуатацию только в 2003 году.

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БАМ является восточной частью Великого Северного железнодорожного пути, советского проекта 1928 года. По задумке железнодорожная магистраль должна была помочь освоению природных богатств тех областей, по которым она была проложена, но это так и не произошло.

13 апреля 1883 года родился композитор Александр Александров. В 1890—1892 годах учился в земской школе, пел в школьном хоре. С 1906 года — в Твери, работал регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора, вёл хоры в ряде учебных заведений, в частности — в Тверской духовной семинарии, ректором которой в то время был архимандрит Вениамин Федченков. Написал в это время симфонию и симфоническую поэму «Смерть и жизнь». Во время войны создал известные песни «Священная война», «В поход! В поход!», «Несокрушимая и легендарная» и другие.

Сокровища Помпеи, мемориал Джефферсону, Аполлон-13

13 апреля 1895 были при раскопках были найдены сокровища Помпеи. Браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов и многое другое. Затем все драгоценности тайно продали французским Ротшильдам. После того, как кто-то проболтался о сути сделки — разгорелся скандал, но итальянские власти были уже бессильны вернуть сокровища, теперь они хранятся в Лувре.

В этот же день 1742 года в дублинском «Мюзик-холле» на Пасху во время благотворительного концерта была впервые исполнена оратория «Мессия» немецкого композитора Георга Генделя. Этот концерт собрал более 700 слушателей. А на благотворительные цели было собрано 400 фунтов стерлингов.

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13 апреля 1970 года произошел взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13. Корабль пролетел 330 тыс. км, а экипаж вёл репортаж для телезрителей, знакомя их с кораблём и своим бытом. Операторы в Хьюстоне уже некоторое время наблюдали колебания показаний датчиков уровня сжиженных кислорода и водорода в баках служебного модуля, и приняли решение по окончании репортажа произвести их перемешивание. После окончания репортажа через 16 секунд астронавты услышали громкий звук удара, сопровождавшийся встряской корабля. Космонавты увидели облако истекающего из служебного отсека газа, который и создавал реактивную силу, изменяющую ориентацию корабля. Индикаторы давления в кислородном баке №1 показывали его медленное и неуклонное понижение. По оценке астронавтов, бак должен был опустеть через пару часов. После долгих спасательных работ 17 апреля отсек экипажа «Аполлона-13» вошёл в земную атмосферу и благополучно приводнился. Все астронавты были приставлены к награде.

13 апреля 1919 года создано временное правительство Республики Корея. Правительство не получило признания других мировых держав, кроме ограниченного признания Китая и некоторых других правительств, многие из которых также являлись правительствами в изгнании. Легитимность данного правительства была впоследствии подтверждена победой одного из его лидеров — президента Ли Сын Мана на всеобщих демократических президентских выборах в Корее под эгидой ООН в 1948 году.

13 апреля 1943 года был открыт мемориал Джефферсону в Вашингтоне президентом Франклином Рузвельтом, в честь 200-го дня рождения третьего президента США. Окончательно статую установили только в 1947 году. Мемориал был спроектирован Джоном Поупом и построен в неоклассическом стиле.