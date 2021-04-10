На этот раз «мелкие детали» помогли УНИКСу

Казанский клуб сравнивает счет в полуфинальной серии Кубка Европы

Обьясняя причину вторничного поражения в Болонье от «Виртуса», наставник казанских баскетболистов Димитрис Прифтис , вооружившись, вероятно, дипломатическим наследием своих античных предков, сказал: «Мелкие детали были против нас, вот почему мы проиграли». Действительно, в споре двух близких по классу команд многое (если не все) решают эпизоды. Ведь еще менее чем за 3 минуты до окончания встречи в Болонье счет был равным. Матч в Баскет-холле должен был дать ответ: сможет ли УНИКС сохранить надежду на выход в финал и попадание в Евролигу — или же опять ему помешают «мелкие детали».

«Второй матч будет сложный»

УНИКСу, словно в награду за досрочное первое место в своей группе, в битве за финал попался соперник из разряда «врагу не пожелаешь». «Виртус», 15-кратный чемпион и 8-кратный обладатель Кубка Италии, победитель Евролиги-1998 и -2001 и Лиги чемпионов-2019, в этом сезоне, без всякого сомнения, боролся бы за плей-офф главного клубного турнира континента.

Создается впечатление, что в Кубке Европы подопечным Саши Джорджевича уже давно стало скучно (10 из 10 побед в «регулярке», 6 из 6 в топ-16), и они сами начали создавать себе проблемы, чтобы потом их героически преодолевать. Два скромных по счету выигрыша у «Ховентута» в четвертьфинале и игра в «кошки-мышки» с УНИКСом добавляют итальянцам необходимого адреналина для того, чтобы триумфально завершить евросезон и вернуться в Евролигу.

Бесспорная гегемония клуба из Болоньи в турнире подтверждается и достижениями их лидеров — 34-летний разыгрывающий Милош Теодосич, завоевывавший Евролигу с ЦСКА в сезоне 2015/16 и шесть раз входивший в символическую пятерку турнира, был назван MVP регулярного чемпионата. А 26-летний тяжелый форвард Винс Хантер, в сезоне 2016/17 выступавший за «Автодор», стал самым ценным игроком топ-16. Но все же главная звезда команды Джорджевича — 35-летний атакующий защитник Марко Белинелли, чемпион НБА-2014 в составе «Сан-Антонио», человек, сменивший в своем клубе на своей позиции Ману Жинобили (второго человека в мире, обладателя трех титулов — чемпиона НБА, победителя Евролиги и олимпионика).

Фото: unics.ru

И тем не менее попавшим после 14-матчевой серии побед в «серую» полосу подопечным Прифтиса 6 апреля в Болонье удалось дать настоящий бой хозяевам. Казанцы проигрывали от 6 до 12 очков после половины игры, потом убедительно (20:12) взяли третью четверть, поставив фирменную жесткую защиту. В эндшпиле даже вышли вперед (61:58), шли ноздря в ноздрю до самых последних минут — и лишь буквально на последних секундах уступили 76:80. Это была 19-я подряд победа «Виртуса» в Еврокубке, и она стала для хозяев самой тяжелой в сезоне.

Упорство и самоотверженность гостей, лучшими на паркете у которых стали Смит (22 очка), Холланд и Браун (по 13) и Морган (11+5 подборов), по достоинству оценили соперники. Милош Теодосич, реализовавший 9 из 16 бросков с игры, сказал буквально следующее: «Это был сложный матч против отличного соперника. УНИКС проявил характер и серьезно усложнил нам жизнь, нам пришлось потратить много сил ради победы…».

Встреча в Казани для единственного оставшегося в Кубке Европы представителя России должна была стать моментом истины.

УНИКС обеспечил небольшое преимущество на старте за счет дальнобойной артиллерии

Пара эпизодов перед игрой придала дополнительного колорита. Во-первых, итальянцы, панически боящиеся коронавируса, попросили, чтобы все журналисты, медики и вообще весь обслуживающий персонал в «Баскет-холле» натянули маски по самые глаза и уши. Во-вторых, как только началась предматчевая разминка «Виртуса», две дамы в игровых майках Милоша Теодосича (у одной — ЦСКА с номером 4, у другой — «Виртуса» с номером 44) едва не выбежали на площадку и стали отчаянно махать руками с целью обратить на себя внимание серба. В итоге одной повезло — когда разыгрывающий отошел попить водички, она через барьер похлопала его по плечу.

Но как только мяч был вброшен, все неигровые моменты сразу же забылись. Джорджевич выставил традиционный состав — защитники Теодосич и Райола, нападающие Вимс и Ричи и Тесситори на позиции центра. У УНИКСа вышли промахнувшиеся издали на первой минуте Теодор и Уайт, попавший из-за дуги Канаан, Морган и Холланд. А открыл счет в матче, конечно же, нестареющий балканский кудесник Теодосич.

Активное нападение хозяев посадило соперника на фолы. Жаль, что кроме неточных дальних бросков, в арсенале команды Прифтиса не сразу нашлись другие варианты. В налетах на вражеские кольца Тесситори начал выигрывать дуэль у своего визави Моргана, но уже к 4-й минуте схватил два персональных замечания. К середине первой четверти итальянцы выбрали лимит командных фолов, но с точки до поры до времени мазали и те и другие. Джорджевич первым начал «игру замен». Он выпустил опытнейшего сербского защитника Марковича и центра Гамбла на смену Тесситори, и только на 7-й минуте в игру вступили главные (после Теодосича) персонажи — Винс Хантер и Марко Белинелли.

К этому моменту у УНИКСа полетели «трехи» — после выстрелов Канаана и Теодора россияне вышли вперед 12:10. Узинский. Браун и Уолтерс стали ответом Прифтиса на кадровые перестановки Джорджевича. Получилось не совсем удачно — так, Узинский набрал три фола за какие-то пару минут. В итоге контактная и агрессивная с обеих сторон первая четверть с большим количеством ошибок и потерь завершилась 18:14 в пользу хозяев, во многом потому что у казанцев было четыре точных попадания из-за дуги, а у болонцев — ни одного.

Канаан — мастер концовки

Со второй десятиминутки и без того высокий прессинг УНИКСа призван был усилить Жбанов. Уолтерс попал свой второй трехочковый, вслед за ним эффектно поразил кольцо соперника Браун, и через полторы минуты после возобновления игры наставник итальянцев был вынужден взять перерыв. 24:16 — это был уже определенный задел.

Сигналом к началу погони гостей стал вколоченный с мясом в кольцо мяч Хантера. Затем Ричи совершил первый точный дальний бросок «Виртуса», «двушечку» проходом под кольцо сделал Белинелли, и от преимущества УНИКСа ничего не осталось: 24:23…

И как же вовремя здесь отличился издали Браун! Пришло время и Джамара Смита — Прифтис долго мариновал его на скамейке, он появился только в середине второго периода, когда очередной «дальняк» хозяев (Теодора) вновь обозначил преимущество — 31:25.

В этой игре нервничали все. Морган без сопротивления сверху вколачивал мяч в… дужку кольца. Теодосич и Белинелли промахивались с точки штрафных бросков. Алибегович получал фол в нападении. Смит мазал с пристрелянной позиции… Цена поединка и так была высока, а по ходу боя она росла с каждой минутой, как на аукционе.

Но иногда через эти неудачи и ошибки прорезывался «большой баскетбол» — такой, как чудо-пас Теодосича под кольцо на Белинелли. Наконец, и Смит попал издали, причем с активным сопротивлением. 37:31. За три минуты до большого перерыва бороться с Гамблом под щитом вышел Клименко. Он сразу проиграл позицию, и Белинелли после выстрела из угла площадки первым в матче набрал 10 очков. Зато Канаан, так часто ошибавшийся в Болонье, поймал в конце второй четверти вдохновение, на третий раз точно попал издали, потом убежал в отрыв — и УНИКС ушел на большой перерыв с вполне осязаемым перевесом — 47:37. Погоня «Виртуса» в первой половине встречи не удалась.

Быстрые ноги Казани против метких глаз Белинелли

Было интересно, что придумают гости в перерыве для возвращения в игру. Долго это было неясно. Видно было скорее, что казанцы еще жестче стали опекать лидеров соперника. В одном эпизоде Теодосич, оказавшись на полу, стал метать гневные тирады в адрес судей, а потом, так и не успокоившись, промазал штрафной. В эти первые минуты второй половины встречи бесподобен был Морган. А когда Теодор заставил Марковича совершить третий фол, отрыв хозяев достиг уже 13 баллов — 56:43. Эх, если бы наши парни еще и не пижонили, стремясь как можно эффектнее поразить кольцо сверху, они бы могли вести и плюс 20... Но и с определенными издержками казанский клуб в эти минуты был хорош — 58:43 после точных штрафных Теодора и 60:43 после хита Брауна с последующей гримасой «Третьего», наводящей ужас на противников!

Ну и, конечно, сколько угодно можно было восхищаться командной скоростью УНИКСа. Малыши Прифтиса, как стая воришек на городском рынке, таскали мячи прямо из рук зазевавшихся «великанов» и уносились в стремительные отрывы, выводя снайперов на огневые точки или разрывая «болоньезу» под кольцом.

Концовка четверти, однако, осталась за «Виртусом» благодаря сверхдальним попаданиям Белинелли. Он попал три раза из-за дуги, причем в последний раз с фолом. И несмотря на очередной фантастический выстрел Канаана, к концу четверти казанский отрыв почти ополовинился — 71:61. К проблемам казанцам приплюсовался четвертый фол Смита, и эта четверть стала первой ничейной в матче — 24:24, две предыдущие оставались за хозяевами.

Надежду для «Виртуса» погубил их главный герой

Сразу после начала заключительного периода четвертый фол схлопотал и Узинский. Накал борьбы готов был выплеснуться во внеигровую область — Ричи и Уайт едва не разодрались под щитом. Казанцы опять убежали в 15-очковый отрыв — 76:61, но в дело вновь вмешался Белинелли — к 32-й минуте на его счету было уже 26 баллов.

Маятник качнулся после фола Моргана в атаке — для набравшего 11 очков центрового он, как у его партнеров Смита и Узинского, тоже стал предпоследним. Итальянцы, даже дав отдохнуть бесподобному Белинелли, на 34-й минуте приблизились к казанцам на опасное расстояние — 76:68, и это при том, что Гамбл смазал два штрафных из трех.

В заключительной пятиминутке больше нервничать стали хозяева. Канаан промахнулся мимо щита, Теодор с мячом выехал за боковую линию, Браун начал кричать на судью и чудом избежал технического фола. Но не в своей тарелке был и Теодосич — фол на Уайте стал для него четвертым, а тот не промахнулся с линии штрафных — 80:71.

Но какой же нервной стала концовка! Узинского лишили, на мой взгляд, чистого блокшота, нарисовав нарушение на Хантере — 80:73. Затем последовала глупейшая потеря в атаке, и Белинелли «разменял тридцатник» — 80:75. Браун проиграл позицию под чужим щитом, наши отработали в обороне, и того же Брауна чуть не снесли под гостевым кольцом, но он оба раза промахнулся с точки. А вот Райола не простил хозяев — 80:77. За 110 секунд до сирены Браун реализовал лишь один штрафной, Белинелли ответил двухочковым, но на наше счастье смазал трехочковый Теодосич — 81:79. И все же именно серб за 20 секунд до окончания матча сравнял счет — 81:81. Команды ушли на тайм-аут, после которого УНИКС начал свою решающую атаку. Райола в середине площадке сфолил на Смите, тот не подкачал — 83:81. Теперь итальянцам на спасение осталось 12,6 секунды.

После очередного тайм-аута они ввели мяч на чужой половине. Теодосич отправил под щит Белинелли, и герой матча в одно мгновение стал его антигероем, выронив мяч за лицевую. За 4 секунды до сирены Браун опять бил штрафные, и опять продемонстрировал стальные нервы — 85:81. Последний промах в матче совершил неудачник Белинелли, УНИКС праздновал сложнейшую победу — 85:81, но главная схватка состоится в Болонье 14 апреля. Счет в серии 1:1.

Александр Норден, фото: vk.com/unicsbasket