Наталья Зубаревич: «Помирать малый и средний бизнес будет к лету»

Эксперты прогнозируют рост банкротств, как после кризиса 2008 года, — выживут только крупные игроки

По итогам пандемийного года Татарстан не досчитался более 3,5 тысячи компаний. Но еще больший спад на рынке эксперты прогнозируют к лету: бизнесу начали предъявлять отложенные арендные и налоговые платежи, должники начнут массово закрываться. Впрочем, не только коронакризис тому виной, тенденция по резкому сокращению числа участников МСП наблюдается на протяжении последних пяти лет — их количество упало до 90 тысяч (-20%). Подробнее — в материале «Реального времени».



Минус 3,5 тысячи предприятий

В условиях пандемии коронавируса за прошедший год Татарстан потерял свыше 3,5 тысячи компаний. Львиная доля закрытий пришлась на фирмы, работавшие в сферах торговли и ремонта автомобилей (1,8 тысячи), сейчас их около 28 тысяч. За каждым «ушедшим» бизнесом стоят сотрудники, потерявшие работу, и убытки владельцев.

Количество организаций, специализирующихся на научной и технической деятельности, сократилось на 554 фирмы — до 9 тысяч. Среди владельцев обрабатывающих производств (-383 ед. или -4,1%) потери даже выше, чем у отельеров и рестораторов (-68 ед. или -3,2%): первых сейчас 8,8 тысячи, вторых — 2 тысячи. Почти не изменилось количество компаний, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, — их тоже около 2 тысяч.

Среди владельцев обрабатывающих производств (-383 ед. или -4,1%) потери даже выше, чем у отельеров и рестораторов (-68 ед. или -3,2%). Фото: Максим Платонов

На 5% или на 215 организаций (с 4 332 ед. до 4 117 ед.) уменьшилось число фирм по административной деятельности и сопутствующим услугах. Примерно на столько же (202 ед.) сократилось количеств агентств недвижимости (с 7 428 ед. до 7 226 ед.).

Зато в строительстве, напротив, наблюдался рост (+321 ед.) — до 15 тысяч. Во время локдауна стройки продолжали работать, кроме того, рынок жилья подстегивали низкие ипотечные ставки.

«МСП помогли очень слабо, кто выжил — тот выжил»

По словам директора компании «Стратегическое решение» Марата Кадырова, пандемия сильно ударила по частному сектору и сфере услуг. Российский бизнес привык жить в условиях неопределенности, и в первую очередь коронакризис привел к заморозке инвестиций и отстрочке стратегических планов. Очень сильно упала прибыль, сократились объемы продаж и платежеспособность населения.

— Еще очень длительное время экономика будет восстанавливаться, поскольку потребительские привычки населения и бизнеса в некоторой степени изменились. Сейчас бизнес начал жить более коротким горизонтом планирования. Восстановление экономики не начинается, потому что денег стало меньше. Государство не возместило уход платежеспособного спроса, как в развитых экономиках, — бизнес дышит на ладан. И это сокращение компаний сейчас, думаю, только увеличится, — заключил Марат Кадыров.

Схожее мнение высказала российский экономист-географ, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.



— Все налоговые платежи отложены, аренда отложена. Сейчас бизнесу платить по отложенным налогам. Я пока возможности быстрого восстановления не вижу. Кроме того, МСП помогли очень слабо. Спрос упал. Кто выжил — тот выжил. Помирать малый и средний бизнес будет, скорее всего, к лету.

Удручающая пятилетка



Впрочем, винить только коронакризис нельзя. Если за минувший год количество компаний сократилось на 3,5 тысячи и достигло 105,9 тысячи, то в предыдущие годы наблюдался тот же тренд резкого снижения числа предприятий.

За пять лет татарстанский рынок потерял одну пятую всех компаний.

Так, за последние пять лет количество организаций сократилось со 113 тысяч до 90 тысяч (-20%), то есть за это время татарстанский рынок потерял одну пятую всех компаний. Марат Кадыров видит причину в общей стагнации экономики. ВВП в этот период стагнировал, и тот или иной рост обеспечивался за счет государственных расходов. Средства, которые обращались в частных организациях, уменьшались. Объем инвестиций также снизился.

— Частным инвесторам, владельцам частных компаний все труднее было зарабатывать, маржа в бизнесе сокращается. Риски только растут, поскольку государство перетягивает всю экономику на себя, вводя очередные методы регулирования. Фактически все эти годы продолжался передел рынка в пользу госкомпаний и госкорпораций, — полагает эксперт.

Вторым фактором Кадыров назвал налоговую политику. За последние годы вырос НДС, отчисления с фонда оплаты труда не уменьшились, как ожидалось. Это привело к тому, что в частном секторе зарабатывать стало сложнее. Коронакризис лишь усугубил и без того непростое положение дел.

Среди отраслей экономики, на которые вырос спрос, Марат Кадыров выделил онлайн-торговлю, логистические и транспортные услуги, IT-сектор. Фото: Максим Платонов

Как сказала Наталья Зубаревич, занятость в малом и среднем предпринимательстве по стране с 2017 года по первый квартал 2020 года включительно сократилась на миллион человек или на 9%.

— Доходы населения падают, «проверяльщиков» все больше, институциональная среда все хуже, — заключила профессор МГУ.

Среди отраслей экономики, на которые вырос спрос, Марат Кадыров выделил онлайн-торговлю, логистические и транспортные услуги, IT-сектор. Но конкурировать сложно, поскольку база низкая, отметил он.

— Сейчас, как после кризиса 2008 года, многие крупные и средние компании будут обанкрочены из-за объема обязательств. Причем будет передел в пользу банковского сектора, и в дальнейшем будет консолидация рынка. Выживут только крупные игроки. Мелкие игроки будут появляться, но волатильность на рынке будет способствовать коротким сделкам. Все в нашей стране пока зависит от государства, поскольку конкурентных механизмов в экономике крайне мало, — заключил Кадыров.