Наталья Зубаревич: «Помирать малый и средний бизнес будет к лету»
Эксперты прогнозируют рост банкротств, как после кризиса 2008 года, — выживут только крупные игроки
По итогам пандемийного года Татарстан не досчитался более 3,5 тысячи компаний. Но еще больший спад на рынке эксперты прогнозируют к лету: бизнесу начали предъявлять отложенные арендные и налоговые платежи, должники начнут массово закрываться. Впрочем, не только коронакризис тому виной, тенденция по резкому сокращению числа участников МСП наблюдается на протяжении последних пяти лет — их количество упало до 90 тысяч (-20%). Подробнее — в материале «Реального времени».
Минус 3,5 тысячи предприятий
В условиях пандемии коронавируса за прошедший год Татарстан потерял свыше 3,5 тысячи компаний. Львиная доля закрытий пришлась на фирмы, работавшие в сферах торговли и ремонта автомобилей (1,8 тысячи), сейчас их около 28 тысяч. За каждым «ушедшим» бизнесом стоят сотрудники, потерявшие работу, и убытки владельцев.
Количество организаций, специализирующихся на научной и технической деятельности, сократилось на 554 фирмы — до 9 тысяч. Среди владельцев обрабатывающих производств (-383 ед. или -4,1%) потери даже выше, чем у отельеров и рестораторов (-68 ед. или -3,2%): первых сейчас 8,8 тысячи, вторых — 2 тысячи. Почти не изменилось количество компаний, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, — их тоже около 2 тысяч.
На 5% или на 215 организаций (с 4 332 ед. до 4 117 ед.) уменьшилось число фирм по административной деятельности и сопутствующим услугах. Примерно на столько же (202 ед.) сократилось количеств агентств недвижимости (с 7 428 ед. до 7 226 ед.).
Зато в строительстве, напротив, наблюдался рост (+321 ед.) — до 15 тысяч. Во время локдауна стройки продолжали работать, кроме того, рынок жилья подстегивали низкие ипотечные ставки.
«МСП помогли очень слабо, кто выжил — тот выжил»
По словам директора компании «Стратегическое решение» Марата Кадырова, пандемия сильно ударила по частному сектору и сфере услуг. Российский бизнес привык жить в условиях неопределенности, и в первую очередь коронакризис привел к заморозке инвестиций и отстрочке стратегических планов. Очень сильно упала прибыль, сократились объемы продаж и платежеспособность населения.
Схожее мнение высказала российский экономист-географ, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.
— Все налоговые платежи отложены, аренда отложена. Сейчас бизнесу платить по отложенным налогам. Я пока возможности быстрого восстановления не вижу. Кроме того, МСП помогли очень слабо. Спрос упал. Кто выжил — тот выжил. Помирать малый и средний бизнес будет, скорее всего, к лету.
Удручающая пятилетка
Впрочем, винить только коронакризис нельзя. Если за минувший год количество компаний сократилось на 3,5 тысячи и достигло 105,9 тысячи, то в предыдущие годы наблюдался тот же тренд резкого снижения числа предприятий.
Так, за последние пять лет количество организаций сократилось со 113 тысяч до 90 тысяч (-20%), то есть за это время татарстанский рынок потерял одну пятую всех компаний. Марат Кадыров видит причину в общей стагнации экономики. ВВП в этот период стагнировал, и тот или иной рост обеспечивался за счет государственных расходов. Средства, которые обращались в частных организациях, уменьшались. Объем инвестиций также снизился.
— Частным инвесторам, владельцам частных компаний все труднее было зарабатывать, маржа в бизнесе сокращается. Риски только растут, поскольку государство перетягивает всю экономику на себя, вводя очередные методы регулирования. Фактически все эти годы продолжался передел рынка в пользу госкомпаний и госкорпораций, — полагает эксперт.
Вторым фактором Кадыров назвал налоговую политику. За последние годы вырос НДС, отчисления с фонда оплаты труда не уменьшились, как ожидалось. Это привело к тому, что в частном секторе зарабатывать стало сложнее. Коронакризис лишь усугубил и без того непростое положение дел.
Как сказала Наталья Зубаревич, занятость в малом и среднем предпринимательстве по стране с 2017 года по первый квартал 2020 года включительно сократилась на миллион человек или на 9%.
— Доходы населения падают, «проверяльщиков» все больше, институциональная среда все хуже, — заключила профессор МГУ.
Среди отраслей экономики, на которые вырос спрос, Марат Кадыров выделил онлайн-торговлю, логистические и транспортные услуги, IT-сектор. Но конкурировать сложно, поскольку база низкая, отметил он.
— Сейчас, как после кризиса 2008 года, многие крупные и средние компании будут обанкрочены из-за объема обязательств. Причем будет передел в пользу банковского сектора, и в дальнейшем будет консолидация рынка. Выживут только крупные игроки. Мелкие игроки будут появляться, но волатильность на рынке будет способствовать коротким сделкам. Все в нашей стране пока зависит от государства, поскольку конкурентных механизмов в экономике крайне мало, — заключил Кадыров.
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