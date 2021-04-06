Блокада Суэцкого канала подняла проблему строительства мегакораблей

Как грузовые суда, подобные «Эвер Гивену», стали такими огромными и почему они приводят к ЧП

Авария на Суэцком канале вновь обратила внимание общественности к проблеме строительства мегакораблей. Почему грузовые суда, подобные «Эвер Гивен», создают такими большими, и к каким проблемам это приводит, в своей статье для международного издания The Conversation пишет Эвангелос Булугурис, профессор военно-морской архитектуры, океанологии и морской инженерии Стратклайдского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Блокада века

Шестидневная блокада Суэцкого канала контейнеровозом «Эвер Гивен» закончилась 29 марта после того, как спасательные команды использовали дноуглубительные и буксирные катера, чтобы вернуть судно в строй.



Способность одного судна блокировать один из самых оживленных судоходных коридоров в мире, создавая пробку из сотен судов, вызвала дебаты о постоянно растущих размерах грузовых судов, причем авария «Эвер Гивена» была воспринята как доказательство того, что они просто стали слишком большими.



При длине 400 метров «Эвер Гивен» действительно входит в число самых больших судов мирового флота. Его громкая авария приведет к новой волне мер предосторожности, чтобы сделать мегакорабли безопаснее, но это также заставит судоходную отрасль задуматься о том, действительно ли такие гигантские суда приносят больше пользы, чем вреда

При длине 400 метров «Эвер Гивен» действительно входит в число самых больших судов мирового флота. Фото: suezcanal.gov.eg

Большие лодки

Контейнеровозы увеличивались в размерах на протяжении десятилетий, чтобы перевозить больше контейнеров в каждом рейсе. Согласно анализу Allianz, количество 6-метровых контейнеров, которые возможно перевозить на судах, увеличилось на 1500% за последние 50 лет.

Экономия за счет масштаба

Мегакорабли особенно привлекательны для международных судоходных компаний, потому что они предлагают масштабировать экономию: чем больше судно, тем эффективнее оно транспортирует товары.



«Эвер Гивен» может перевозить до 20 000 контейнеров, в то время как другие очень большие контейнерные суда могут перевозить максимум 9 000 контейнеров. Использование только одного судна вместо двух для перевозки одного и того же груза экономит топливо, значительно снижает стоимость транспортировки одного контейнера и снижает степень воздействия судна на окружающую среду.



Когда мегакорабли были впервые представлены, были сомнения в том, будут ли они на самом деле использовать свою огромную грузоподъемность. Но факты говорят о том, что они действительно это делают: по сообщениям, «Эвер Гивен» перевозил более 18 000 контейнеров, когда он застрял в Суэцком канале. К сожалению, перевозка такого количества контейнеров также имеет свои недостатки.

«Эвер Гивен» перевозил более 18 000 контейнеров, когда он застрял в Суэцком канале. Фото: suezcanal.gov.eg

Минусы мегакораблей

Уже было доказано, что эксплуатация мегасудов в замкнутых водных путях является сложной задачей. Штабелирование контейнеров может привести к тому, что судно «поймает ветер» и станет еще более трудным для управления, это, возможно, и сыграло свою роль в заземлении «Эвер Гивена».

Попав в шторм в открытом море, такие суда также могут быть более подвержены утере контейнеров за борт. Согласно недавнему анализу, по меньшей мере пять крупнейших контейнерных судов потеряли контейнеры во время зимнего штормового сезона этого года в Тихом океане.

Судоходная инфраструктура также изо всех сил пытается контролировать эти крупные корабли. Согласно отчету за 2015 год, порты, проливы и каналы требуют расширения, чтобы освободить место для нового класса мегакораблей. Стоимость таких проектов огромна: расширение Панамского канала в 2016 году для размещения более крупных судов обошлось более чем в $5 миллиардов. Ввиду этих инфраструктурных проблем может возникнуть экономическая причина против увеличения числа или размера мегакораблей в наших морях.

Размер имеет значение?

В настоящее время ведется расследование причин аварии «Эвер Гивена», которое должно сказать нам, в какой степени виноват именно размер судна. Судя по предыдущим инцидентам, в равной степени виноваты и сильные ветры, и неисправные механизмы, и даже человеческий фактор.



Наши исследования в Исследовательском центре морской безопасности изучают инциденты, подобные этому, пытаясь понять опасности и риски, которые могут являться причинами морских аварий. Когда эксплуатационные суда попадают в беду, мы можем учиться на этих примерах, чтобы избежать повторения несчастных случаев.

Авария «Эвер Гивена» вполне может рассматриваться как непредсказуемый единичный случай, а не признак грядущих плачевных событий. Фото: suezcanal.gov.eg

Если бы в аварии виноват был размер «Эвер Гивена», то можно было бы ожидать, что другие мегакорабли, которые годами проходят через Суэцкий канал, испытали бы аналогичные трудности. Но поверхностная статистика аварий показывает, что в канале происходит всего два-три подобных инцидента с участием мегакораблей в год из 19 000 ежегодных переходов.



В большинстве случаев это незначительные аварии, вызывающие незначительные нарушения, и они происходят с такой низкой частотой, что авария «Эвер Гивена» не должна интерпретироваться как свидетельство того, что контейнеровозы стали слишком большими.



Но учитывая, что последствия аварии «Эвер Гивен» были столь серьезными, будут приняты новые меры безопасности на море, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, такие как изменение конструкции судна, улучшение подготовки пилотов, использование буксиров в качестве эскорта канала, автономные системы наведения и расширение водных путей.



Независимо от новых мер безопасности, авария «Эвер Гивена» вполне может рассматриваться как непредсказуемый единичный случай, а не признак грядущих плачевных событий. В итоге в настоящее время существует мало доказательств того, что контейнеровозы стали слишком большими или что недостатки таких мегакораблей должны привести к авариям и поломкам.

