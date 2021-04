Застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

Застрявшие в Суэцком канале суда из-за аварии контейнеровоза Ever Given прошли его. Так, в субботу пересекла канал последняя группа из 61 судна, заявил глава управления канала Усама Рабиа.



«Приняты также 24 новых судна после восстановления навигации в полном объеме. Таким образом, общее количество судов, осуществивших транзит в субботу, достигло 85», — приводит ТАСС его слова.

Напомним, 29 марта снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given при помощи буксиров двинулся на север в сторону озер. Тогда же судно удалось снять с мели. Однако спустя время Ever Given из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Но при этом контейнеровоз не сел на мель.

Маргарита Головатенко