Новости

18:51 МСК Все новости
Новости раздела

Турнир по боксу М13: на кону пять чемпионских поясов

08:00, 04.04.2021
Турнир по боксу М13: на кону пять чемпионских поясов
Фото: Максим Платонов

В казанском спортивном комплексе «Баскет-холл» прошел международный турнир по профессиональному боксу М13. В главных боях выступили чемпионка мира по версиям WBF, WIBF и GBU Фатима Дудиева из России, казахстанская чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова и казанский боксер Виталий Петряков, который является действующим чемпионом мира среди молодежи по версии WBC. Всего в поединках приняли участие семь татарстанских боксеров. Разыгрывалось пять чемпионских поясов по версии «М13". Вечер бокса — в фото- и видеорепортаже "«Реального времени».

1/59
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости

18:51 МСК Все новости
Новости раздела