Турнир по боксу М13: на кону пять чемпионских поясов
В казанском спортивном комплексе «Баскет-холл» прошел международный турнир по профессиональному боксу М13. В главных боях выступили чемпионка мира по версиям WBF, WIBF и GBU Фатима Дудиева из России, казахстанская чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова и казанский боксер Виталий Петряков, который является действующим чемпионом мира среди молодежи по версии WBC. Всего в поединках приняли участие семь татарстанских боксеров. Разыгрывалось пять чемпионских поясов по версии «М13". Вечер бокса — в фото- и видеорепортаже "«Реального времени».
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