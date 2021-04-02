Вениамин Смехов: «Именно в Казани родился жанр поэтических представлений»

Знаменитый актер выступил в Казани с творческим вечером, посвященным Дню смеха

Фото: Максим Платонов

В Татарской филармонии с творческим вечером выступил актер, телеведущий и литератор Вениамин Смехов. В программе «День смеха — день Смехова» он собрал самые трогательные, шутливые и лирические стихи русских и советских поэтов, поделился воспоминаниями в том числе о Казани. «Уже в год-два я увидел небо Казани и Татарстана», — рассказал он корреспонденту «Реального времени».

«Жизнь в гостях» началась в Татарстане

Первое, что удивляет и покоряет при виде 80-летнего артиста — осанка, идеальный костюм и неспешная манера говорить. Всюду с ним — его супруга Галина Аксенова, о которой он говорит: «Сегодня с нами величайший театровед и кинокритик, нам очень повезло!», Потом, посерьезнев, добавил: «Это моя самая дорогая награда в жизни». Именно ей Вениамин Смехов посвятил свою новую книгу — «Жизнь в гостях». Он закончил ее в прошлом году и выпустил к своему юбилею — самоизоляция как раз способствовала вдумчивой писательской работе, при этом не помешав вмиг разойтись всему тиражу первого издания. Так что в Казань на свой концерт артист привез уже второе издание, как он выразился, «полуторакилограммового труда».

Интересно, что по признанию Вениамина Смехова, книга действительно была задумана именно в гостях — так прошла большая часть жизни актера, во встречах с великими людьми и многолетней дружбе с ними.

— Именно с Татарстана и начинаются первые строчки моих воспоминаний. Сюда, в поселок Красный Ключ, который находится между Чистополем и Елабугой, в эвакуацию приехала со мной мама в 1941 году. Отец тогда был на фронте и заново познакомиться мне с ним довелось только осенью 1945 года, когда он вернулся с фронта. Да и в 2 года я был уже взрослым парнем, поэтому и помню, — полушутя признался артист.

Как носитель фамилии Смехов может считать себя невеселым человеком? Родители не простили бы мне, если б я не оправдал ее

Кто вскопал сквер Аксенова

Вообще в речи Смехова постоянно звучат юмор и самоирония: «Как носитель фамилии Смехов может считать себя невеселым человеком? Родители не простили бы мне, если б я не оправдал ее», — признался он. В Казани и в республике ему приходилось бывать довольно часто: «Наверное раз 80, по числу моих лет, хоть точно и не сосчитаешь».

— Помню, как с театром на Таганке, Юрием Любимовым приехали на строительство КАМАЗа в 1974 году, потом я, кстати, отыскал тот самый совхоз, где мы жили в эвакуации. Вслед за Зиновием Гердтом выступал в казанском Молодежном центре. Сажал деревья в сквере Василия Аксенова — даже фотография с вашим мэром сохранилась, как мы там землю под саженцы вскапываем! Здесь у меня очень много друзей, надеюсь, они откликнутся и придут сегодня на мой концерт, — поделился Вениамин Смехов.

Действительно, когда он обратился в зал с вопросом: «Пришел ли Александр Сладковский, которому хочу подарить подписанный экземпляр книги», из зала послышалось громкое «В зале!» голосом маэстро.

Именно с Татарстана и начинаются первые строчки моих воспоминаний. Сюда, в поселок Красный Ключ, который находится между Чистополем и Елабугой, в эвакуацию приехала со мной мама, в 1941 году

Четыре питерских премии и один орден России

Весь вечер сцена была закрыта багровым занавесом, перед которым стоял журнальный столик с резным полукреслом. Однако сидел Вениамин Смехов на нем не часто, больше времени проведя стоя за микрофоном. Нужно отметить, что чтец он превосходный — столько интонаций и характеров, радостных чувств и горестных воспоминаний передал он главным инструментом актера — голосом — через строчки Александра Пушкина и Ивана Крылова, Бориса Пастернака и Саши Белого, Даниила Хармса и Николая Гумилева. Особое внимание уделил своему любимому поэту Игорю Северянину, иногда читая его в манере Александра Вертинского, чуть картавя и на распев: «Восторгаюсь тобой, молодежь! — Ты всегда, — даже стоя, — идешь…»

В марте Вениамину Смехову была вручена премия «Фигаро» сразу в нескольких номинациях, в том числе «Жизнелюбу великому», «Мастер сцены и слова». Известно, что он — единственный, кто отказался от звания народного артиста, которое ему хотели присвоить к юбилею:

— Мне предложили сделать такой подарок, но для этого нужно было заполнить такое количество бумаг, бланков, анкет, что создавалось впечатление, что я это звание выпрашиваю для себя. Не надо, мне гораздо ценнее такие знаки внимания и уважения, как тот же «Фигаро» или Царскосельская премия, «Книжный червь» и «Петрополь», кстати, это все питерские литературные премии. К ним, правда, еще добавился орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, уже от президента России. Это очень почетная награда. Удивляюсь только — почему глава страны меня ею удостоил?

Тут в разговор вмешалась Галина Аксенова: «Он же тоже питерский». «Тогда все понятно», — снова отшутился Вениамин Смехов.

В Казани, выступали все, кого знали и любили — поэты и эстрадники, от Кобзона до Розенбаума, от Визбора, Окуджавы и Юлия Кима до Бори Львовича, который рожден здесь

Можно ли жить без театра

К слову, о «Книжном черве» — эта премия артисту особенно дорога. Она вручалась в Эрмитаже, где в Эрмитажном театре Вениамин Смехов выступал не один год. Вообще, несколько лет назад он решил завершить свою актерскую карьеру и отошел от театра. Смехов переключился на телевизионные передачи, гастроли с творческими вечерами и записи аудиокниг. Причем, его голосом можно прочесть не только «взрослые» романы Булгакова, но и детскую литературу, например, стихи Агнии Барто или «Старика Хоттабыча» Лазаря Лагина. Но без театра незабвенный Атос и первый в мире театральный Воланд (Смехов сыграл его в спектакле «Мастер и Маргарита» в театре на Таганке в 1977 году) долго прожить не смог. Сегодня, после пандемии, вновь идет его работа по поэзии Владимира Маяковского «Флейта-позвоночник» на малой сцене Таганки, он играет Бориса Пастернака в спектакле Кирилла Серебрянникова «Сестра моя — жизнь» в «Гоголь-центре», а в театре наций идет «Иранская конференция» Ивана Вырыпаева, где также задействован актер.

«Недоехавший» спектакль и тайные тропы «доктора с гитарой»

Эпиграфом к своему казанскому вечеру Вениамин Смехов выбрал слова писателя и друга Григория Горина из пьесы «Тот самый Мюнхгаузен»: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Сразу всплывает продолжение этих строк: «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица». Хотя и погрустить пришлось на концерте предостаточно, вспоминая судьбы поэтов серебряного века. Вспомнил Вениамин Смехов еще одного своего казанского товарища, который ушел от нас совсем недавно, — известного медика и барда Владимира Муравьева, которого казанцы называли «врачом с гитарой»:

— Помню, как Володя мне устроил большую экскурсию по легендарному Казанскому университету, показывая и свои памятные, укромные местечки… Сегодня, как приехал, я в своем «Фейсбуке» выложил и пост, посвященный Евгению Евтушенко — мы очень хотели привезти спектакль «Нет лет» в Казань, но не случилось, не доехали… В Казани, выступали все, кого знали и любили — поэты и эстрадники, от Кобзона до Розенбаума, от Визбора, Окуджавы и Юлия Кима до Бори Львовича, который рожден здесь. И я входил в счастливый круг актеров, которые приезжали сюда. Считалось, что именно в Казани родился, как его называл Юрий Любимов, жанр поэтических представлений.

Считалось, что именно в Казани родился, как его называл Юрий Любимов, жанр поэтических представлений

В чем правда, Атос?

Вспоминая о казанской творческой и научной интеллигенции, Вениамин Смехов упомянул и о дружбе с Чулпан Хаматовой, с которой он выходил на сцену. А вот новую книгу Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» он привез с собой, чтобы почитать в дороге. О творчестве татарской писательницы он отзывается очень высоко — два раза, в самом начале писательской карьеры Яхиной и уже значительно позже актер вручал ей литературные награды.

— Особо теплые воспоминания вызывают «Аксеновские вечера», на одном из них мы выступали с Михаилом Казаковым. Это были чудесные дни. Возвращаясь к званиям, я все же скажу, что я награжден вот этим человеком, моей супругой, на всю жизнь. Книга «Жизнь в гостях» — это тоже результат нашей большой, трудной, полной потерь, но счастливой жизни. Кроме того, я поклонник библейского выражения из Екклесиаста: «Доброе имя дороже звонкой масти». Или как было сказано «красным» поэтом Павлом Коганом: «Не до ордена, была бы Родина». И это правда.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов