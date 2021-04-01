Евролига близко? УНИКС и «Локомотив-Кубань» выдали «матч смерти», в котором выжила Казань

После драматичной победы над Краснодаром команде Прифтиса осталось сделать два шага на пути к мечте

В последний раз УНИКС выступал в главном турнире Старого Света в сезоне 2016/17 под руководством Евгения Пашутина, который вчера и привез в Казань «Локомотив-Кубань», чтобы помешать казанцам в третий раз попасть в компанию сильнейших клубов Европы. Намерения гостей, не проигрывавших в пяти встречах подряд, были самыми серьезными. Тем более, что Казань после выдающейся победной серии попала в полосу неудач. Как же в итоге разрешилось российское противостояние в четвертьфинале Еврокубка — чтобы выяснить это в «Баскет-холл» направился наш спортивный обозреватель Александр Норден.

Календарь к УНИКСу перед решающим сражением был безжалостен

После победной серии в 14 матчей казанский клуб начал проигрывать, что, в общем-то, неудивительно — непобедимых клубов не бывает. Поражение на Канарском архипелаге в ничего не значащей для гостей встрече никого не взволновало, тем более, что за ним последовали выигрыши в Таллинне в рамках Единой лиги ВТБ и дома над «Локомотивом-Кубань» в первой четвертьфинальной игре Еврокубка. Но вот две подряд неудачи на прошлой неделе оказались куда болезненнее.

Во-первых, УНИКС вчистую проиграл ответный поединок в столице Кубани и отложил решение важнейшего вопроса на домашний «матч смерти». А во-вторых, в битве за второе место в чемпионате, в нервном противостоянии не только уступил ЦСКА, но и лишился по ходу матча своего главного тренера, удаленного за сверхэмоциональную реакцию на действия судей.

С этой московской игрой вообще как-то все получилось не ладно. Мало того, что календарь был абсолютно безжалостен к подопечным Прифтиса — им пришлось выйти на паркет через сутки после матча в Краснодаре да еще на отрицательном психологическом фоне, так еще и в исход встречи вмешались не только спортивные обстоятельства. Отдадим казанцам должное — они не стали беречь силы перед третьей схваткой с «железнодорожниками», ввязались в бой и в один момент приблизились к грозному сопернику на расстояние одного броска (59:61), но ряд спорных судейских решений не дал им возможности побороться за победу. В итоге два неспортивных фола после демарша Прифтиса, поражение 86:102 и откат на третье место (при равенстве с «армейцами» по очкам по дополнительным показателям).

Стереть из своей памяти последние неудачи Прифтису не удалось, но его предматчевое заявление на клубном сайте должно было воодушевить команду и ее поклонников

Перед решающей сшибкой за выход в полуфинал Кубка Европы, психологическое состояние греческого специалиста, его необходимость забыть обиды, взять себя в руки и выстроить план победы представлялись делом куда более важным, чем недомогания Теодора и Уолтерса — в конце концов, длинная и равноценная скамейка — фишка УНИКСа-2021. Стереть из своей памяти последние неудачи Прифтису не удалось, но его предматчевое заявление на клубном сайте должно было воодушевить команду и ее поклонников:

«Это самый ответственный матч Еврокубка, и мы должны отдать все за победу. К сожалению, в последних играх мы испытали множество проблем, с которыми мы должны совладать. Но эта игра, как финал, и мы должны выложиться на 100%»

На стороне хозяев были родные стены и длинная скамейка, за «Локо» — центровые мастера

Команде Евгения Пашутина календарь, впрочем, тоже не дал возможности спокойно готовиться к битве с УНИКСом за полуфинал. На день позже казанцев они провели выездной матч с «Калевом», который немало пошумел в этом сезоне, набросав, в частности более 100 очков в корзину ЦСКА в победной для эстонцев встрече. Кубанцам в Таллинне тоже пришлось несладко — к большому перерыву они «горели» 48:54, но во второй половине переломили ход встречи.

Перед решающим баттлом соотношение сил было абсолютно «фифти-фифти». На стороне хозяев — родные стены, длинная и равноценная скамейка, одна из лучших среди участников турнира статистика по подборам (и личная — у Брауна 111, и командная), дальняя артиллерия (19 точных трехочковых в матче №1).

Не стоило забывать, что в до боли для себя знакомом «Баскет-холле» тренер Пашутин, знающий как побеждать в Еврокубке, выходил перед отчетным матчем из гостевой раздевалки. Фото unics.ru

За гостями — превосходство в количестве и уровне центровых, атакующий защитник Уильямс-Госс, закрыть которого казанцы не смогли ни в первом, ни во втором поединках, разыгравшиеся литовцы (Кузминскас в Таллинне набрал 20 баллов, Калниетис сделал 10 передач, как и в матче с УНИКСом в Краснодаре, где к этим пасам он приплюсовал 23 очка), бэкграунд в виде пяти кряду побед…Ну и конечно же, не стоило забывать, что в до боли для себя знакомом «Баскет-холле» тренер Пашутин, знающий как побеждать в Еврокубке, выходил перед отчетным матчем из гостевой раздевалки.

С первых минут «Локомотив» быстрее «врубился» в игру

Джон Холланд броском со средней дистанции в первой же атаке хозяев завел «Баскет-холл», но Кузминскас хладнокровно «обналичил» фол Моргана. Первый в матче нарушитель «отмазался» и вновь вывел казанцев вперед, но второй литовец «Локо» Калниетис не дал совершиться отрыву соперника, а на трехочковый Холланда нашелся адекватный ответ в виде точного дальнего попадания Херви. Жесткий. Контактный баскетбол, борьба за каждую позицию под щитом, каждый подбор…никто в этот вечер не собирался брать пленных.

Через 4 минуты после старта УНИКС набрал 4 командных фола, а Кузминскас вывел гостей вперед — 9:11. Расчехлил свою пушку и «номер Зеро» Уильямс-Госс вот уже 12:15 к середине первой четверти при скромных двух фолах в пассиве «железнодорожников». На площадке у хозяев появился Теодор — к такого значения поединкам в строй встают даже «мертвецы», не говоря уж о просто травмированных — и это было серьезным усилением для команды Прифтиса. Но пока это усиление входило в дело, Кузминскас с точностью бездушного автомата реализовывал персональные нарушения игроков УНИКСа, но и у автомата в такой игре прорезались нервы и прибалт дважды подряд попал в дужку кольца при выполнении штрафных.

Пошла череда промахов с обеих сторон, под щит вообще пролезть было невозможно. Но после «трешки» Каммингса южане довели свое преимущество до шести очков(16:22) и завершили период в свою пользу- 18:24. Показалось, что гости больше хозяев настроены на яростную борьбу, еще одним тревожным звоночком были два персональных замечания их центрового Джордана Моргана. После них Моргана заменил Клименко, но и он схватил два фола. В гонке скореров Кузминскас на один балл опережал Холланда — 8:7.

На площадке у хозяев появился Теодор — к такого значения поединкам в строй встают даже «мертвецы», не говоря уж о просто травмированных

Как овцы Прифтиса превратились в волков

Прифтис попытался вернуть своих подопечных в игру — на площадке последовательно появлялись Браун, Смит, Узинский, но разрыв в счете на 12-й минуте впервые стал двузначным в пользу кубанцев и даже феерический слэм-данк Уайта на Кузминскасе ситуацию не поменял — 25:35 это было уже серьезно.

Казанцы раз за разом проигрывали свой щит, а вот под чужим распоряжались мячом не лучшим образом. Да и с обстрелом вражеского кольца издали ничего не получалось — 19 точных трехочковых из первого матча казались сном — мазали признанные «дальнобойщики» и Канаан и Смит,. А когда после трудовых штрафных Моргана казанцы позволили под своим щитом юному Емченко «выпить чашечку кофе» перед тем как спокойно восстановить 10-очковое превосходство, стало по-настоящему тревожно. Хваленая защита команды Прифтиса до большого перерыва напоминала о себе лишь эпизодически.

Но в последние 4 минуты второй четверти дело с мертвой точки сдвинулось — хозяева буквально «по-волчьи» вгрызлись «в шкуру» кубанцев, стали чехлить все атаки соперника, перестали проявлять традиционное татарское гостеприимство под своим кольцом и от двузначного перевеса «Локомотива-Кубани» почти ничего не осталось — 34:37 на 18-й минуте. Окаро Уайт после штрафных вообще приблизил свою команду к противнику, краснодарцы, поняв, что под щитом УНИКСа им больше «земли нет», перешли на неточные броски с дистанции и.

Совершив рывок 14:0, подопечные Прифтиса не только догнали оппонента, но и ушли на большой перерыв победителями — 41:37. Второй период был выигран нашими парнями 23:13 — о таком быстром и чудесном превращении «овец в волков» еще в середине четверти невозможно было и мечтать.

Весенние перевертыши

Наглухо закрытый к большому перерыву Кузминскас реализацией одного штрафного из двух и Херви «трешкой» и двуочковым позволили гостям совершить рывок в начале третьей четверти и сравнять счет 43:43. У хозяев в эти минуты очки набирал только Морган, но это шло даже на пользу УНИКСу — американский центровой буквально посадил защищавшихся против него соперников на фолы — на исходе 23-й минуты визави Моргана Гордон набрал уже три персональных замечания.

В середине третьего периода хозяева вели немного 45:43, но краснодарцы стремительно набирали фолы (три стало у Мартюка), в то время как казанцы держались в пределах допустимого.

Узинский трехочковым и Канаан стремительным прорывом на 27-й минуте буквально «подняли на уши» ревущий «Баскет-холл» — в агрессии и жажде победы хозяева стали превосходить соперников. 55:46 после штрафных в исполнении Канаана — на «плюс 9» в этот вечер УНИКС еще не убегал.

После точной реализации Брауна отставание кубанцев стало двузначным — 57:46 — можно было уже и попробовать поиграть на удержание. Но нет, паузы этой раскаленной игре были противопоказаны — последовала серия нарушений казанцами правил в обороне и за полторы минуты до окончания третьей четверти уже перевес хозяев стал эфемерным — 57:56.

На рывок подопечных Пашутина 10:0 Прифтис ответил взятым тайм-аутом, после которого Браун обеспечил УНИКСу перед заключительным отрезком бескомпромиссного матча преимущество «ценою в один вздох» — 59:56. Четверть оказалась равной по счету(18:19) — все должно было решиться «на флажке».

55:46 после штрафных в исполнении Канаана — на «плюс 9» в этот вечер УНИКС еще не убегал

В «матче смерти» в живых остался УНИКС

В начале последнего периода казанцы раз пять неточно атаковали кольцо, но каждый раз подбирали мяч и в итоге забили. Тут же «в обратку» пропустили из-за дуги от обоих кубанских литовцев , а на исходе 33-й минуты Кузминскас еще и забил сверху — 64:66. В эти минуты казалось что паркет начнет плавиться — коса нашла на камень, а око зашло за око…Описывать происходящее на площадке было делом неблагодарным — всю эту ожесточенность надо было видеть живьем, в крайнем случае по телевизору.

Долгое время никто не мог оторваться более чем на два очка — 66:66,68:68. 70:70…А тем временем безжалостный Хронос — время вел свой отсчет и для кого то он должен был стать «The Final countdown». Браун выводит хозяев вперед 73:70, но гости отвечают 73:72, под кольцом точен Уайт, а домашнее кольцо, «обсосав» мяч, пущенный издали Кузминскасом, выплевывает его как несъедобный…На последних секундах владения точен Смит — 77:72 и Пашутин за 2 минуты до сирены берет тайм-аут…Паркет еще не плавится, но искры уже вовсю «бьют из-под копыт»!

Жбанов, вцепившийся в Госс-Уильямса, получает пятый фол и покидает площадку. Нарушение пробивное — 77:74. Канаан мажет из угла площадки но Браун, на мой взгляд лучший в составе УНИКСа, перехватывает мяч в защите. Краснодарцы выигрывают спорный и Госс-Уильямс за минуту и секунду до «апокалипсиса» подгоняет свой состав вплотную к казанскому перрону — 77:76. Эта минута точно станет вечностью…

Морган в жесточайшей битве под чужим щитом попадает с фолом, но не реализует попытку. Госс-Уильямс упускает шанс сравнять счет из-за дуги, а Морган реализует один бросок из двух с точки. 80:76, издали бросок отчаяния смазывает Калниетис…Остается 16 секунд..Морган опять мажет первый штрафной. За ним и второй…Что этот парень делает с нашими нервами?

За 6,6 секунд до сирены Кузминскас показывает Моргану, как надо выполнять штрафные броски — 80:78. УНИКС вводит мяч из-за линии на половине «Локо». Гости фолят на Уайте, тот точен дважды 82:78. 5, 8 секунд до конца…в зале чувствуется коллективного оргазма….Все кончается сразу…Евгений Пашутин в сезоне 2020/21 не сможет выиграть свой третий Кубок Европы. А вот сможет ли это сделать УНИКС без своего экс-наставника? Время покажет, а пока все свободны…

Александр Норден, фото vk.com/unicsbasket