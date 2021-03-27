Рафаэль Хакимов: «Ко времени возвышения Чингисхана татары уже имели свои государства»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 21-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Появление татар на политической арене

Татары («отуз-татар», «токуз-татар») в истории тюркских каганатов появились в качестве активной политической силы в VIII веке. В период создания Тюркского каганата татары уже играли существенную роль во взаимоотношениях тюрков с китайской империей и проявляли относительную независимость. В конце 40-х гг. VIII века они вместе с огузами восстают против Уйгурского каганата и терпят поражение. В рунических надписях упоминается и об одной войне с кыргызами.

В данном случае для нас важно отметить политическую самостоятельность татар, они в VII—VIII века упоминаются наряду с тюрками (тюркютами, уйгурами и кыргызами), при этом кипчаки и монголы еще не фигурируют в качестве самостоятельной политической силы.



В тюркской истории в этот период складываются некоторые основные группы племен: телесских, уйгур, кыргызов, татар и др. Однако общетюркское пространство было слабо дифференцировано: у племен были близки хозяйственный уклад, военное и общественное устройство, язык, культура и общая вера — тенгрианство. Доминирование тех или иных племен выглядит как результат конкуренции внутри одной группы, а главными противниками оказываются Китай, кидани, юэджи и др.



Чингисхан. Источник: wikipedia.org

Ранние татарские государства

Создание империи Чингисхана нередко представляют весьма облегченно: появился, мол, харизматичный лидер, сумевший собрать вокруг себя джигитов «длинной воли» (пассионариев), они объединили монгольские племена, кочевавшие в степи, и таким образом пастухи создали невиданное доселе государство.

Если Монголия дала миру такого завоевателя — опытного, мудрого, дальновидного, непобедимого, то где она могла его взрастить? В монгольских степях? Как можно было воспитать непобедимых полководцев из пастухов? Какое военное обучение, позволяющее возглавить величайшую армию мира, мог получить человек в юрте? Стрелять из лука, скакать на коне, но не более.



Л. Гумилев писал, что в ХIII веке численность монгольских племен составляла около 400 тыс. человек. Из них около 300 тыс. были женщины, дети и старики. Оставшиеся 100 тыс. человек надо было поделить между армией и хозяйством, ведь нужны были люди для обеспечения тыла. Так что ни о каких полчищах не приходится говорить.

Экономика кочевников не годится для содержания огромной армии. Нет городов, ремесленников, сырья для плавки металла, нет леса для изготовления луков и стрел. Могла ли степь родить достаточное количество воинов для покорения Китая, Средней Азии, Кавказа, Руси, Восточной Европы? Маловероятно.

Правда, армия у татар во многом состояла из воинов покоренных народов. Но пленные не воевали столь же преданно, как того требовали походы Чингисхана и Бату-хана. «Пушечное мясо» не годилось для подобных задач.

Монгольские всадники

Ранние татарские государства (юрты)

Для возникновения любого государства, и тем более — великой империи, нужна реальная экономическая, военная, интеллектуальная база, опытные полководцы и государственные мужи, а их должны обслуживать многочисленные, хорошо обученные канцелярские работники.

Не только экономическая и политическая база, но и сознание опытных лидеров должно созреть до имперского уровня, а ментальность населения — приобрести гражданские черты. Все это не могло появиться в одночасье, тем более в голой степи.

На самом деле ко времени возвышения Чингисхана татары уже были не просто сложившимся народом, но имели свои государства (юрты). Они занимали территорию от северо-востока нынешней Монголии вплоть до Турфана (современный Синьцзян).

Рашид ад-Дин свидетельствует: «Тех татарских племен, что известны и славны и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя, — шесть».



Существование шести татарских юртов, легших в основу империи, объясняет столь стремительное возникновение армии, имперских структур и покорение Чингисханом Азии, Китая, Персии. Не случайно Марко Поло отмечал: «…татары со всего света… признали его своим государем». Такое объяснение более правдоподобно, нежели решение монгольских пастухов покорить мир.



Автор: Р.П. Храпачевский

Божественное Небо и Великая Яса

Что вело Чингисхана? Какие идеалы? Чингисхан говорил, что его ведет Небо, т.е. Всевышний. Перед большими походами он поднимался на гору и там в одиночестве молился и размышлял. Грабеж и разбой его мало интересовали. В конце жизни, завоевав полмира, Чингисхан все еще ходил (по его словам) в простой одежде пастуха. Он мечтал завоевать все страны и установить на земле вечный мир.

Публицистам и кинематографистам нравится версия о том, как простой пастух стал покорителем «Вселенной»? В такой версии все сводится к личности Темучина и высшим силам. Нет слов, он величайший из всех полководцев в истории человечества. Наполеон говорил, что он не был так счастлив, как Чингисхан.

Однако было бы наивно объяснять возвышение Чингисхана только личными качествами или какими-то потусторонними силами. Он опирался на существовавшие в то время татарские государства.



Для объединения различных, да еще воинственных племен недостаточно было личных качеств полководца, нужна была идеология, способная предложить цели выше племенных интересов. Такой идеологией стала Великая Яса — свод новых законов и правил поведения.



Текст «Великой Ясы» не сохранился. Ряд исследователей попытались по летописям восстановить основное содержание законов. Положения Ясы можно разделить на пять отделов:

преступления, караемые смертью; военное устройство; семья; похвальные доблести; различные запреты.

Законы Ясы содействовали объединению разных народов в едином государстве. По Великой Ясе, все религии, все культуры, а значит, и народы признавались равными. Просвещенная Европа декларирует аналогичный принцип, но реализовать его в полной мере не удается до сих пор. Великая Татария возникла в силу высокой цели — построения империи, где все народы были бы равными. Обычаи народов не попирались, но сверх них действовала Великая Яса.

Отступая от хронологии повествования, скажу здесь: грызня татар друг с другом началась вместе с введением государственной религии при Узбек-хане. Татарскую элиту, отказавшуюся принимать ислам из уважения к традициям Чингисхана, казнили.

Великое Монгольское государство возникло в ХII веке в результате завоеваний Чингисхана и его преемников. Империя охватывала самую большую в мировой истории территорию от Восточной Европы до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. Именно эта территория попала в исторические анналы под названием «Великая Татария». Все последующие тюрко-татарские государства были всего лишь осколками империи Чингисхана.

