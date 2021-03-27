Новости общества

02:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рафаэль Хакимов: «Ко времени возвышения Чингисхана татары уже имели свои государства»

16:00, 27.03.2021 13 Сюжет: Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 21-я

Рафаэль Хакимов: «Ко времени возвышения Чингисхана татары уже имели свои государства»
Фото: uyghurtoday.com

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Появление татар на политической арене

Татары («отуз-татар», «токуз-татар») в истории тюркских каганатов появились в качестве активной политической силы в VIII веке. В период создания Тюркского каганата татары уже играли существенную роль во взаимоотношениях тюрков с китайской империей и проявляли относительную независимость. В конце 40-х гг. VIII века они вместе с огузами восстают против Уйгурского каганата и терпят поражение. В рунических надписях упоминается и об одной войне с кыргызами.

В данном случае для нас важно отметить политическую самостоятельность татар, они в VII—VIII века упоминаются наряду с тюрками (тюркютами, уйгурами и кыргызами), при этом кипчаки и монголы еще не фигурируют в качестве самостоятельной политической силы.

В тюркской истории в этот период складываются некоторые основные группы племен: телесских, уйгур, кыргызов, татар и др. Однако общетюркское пространство было слабо дифференцировано: у племен были близки хозяйственный уклад, военное и общественное устройство, язык, культура и общая вера — тенгрианство. Доминирование тех или иных племен выглядит как результат конкуренции внутри одной группы, а главными противниками оказываются Китай, кидани, юэджи и др.

Чингисхан. Источник: wikipedia.org

Ранние татарские государства

Создание империи Чингисхана нередко представляют весьма облегченно: появился, мол, харизматичный лидер, сумевший собрать вокруг себя джигитов «длинной воли» (пассионариев), они объединили монгольские племена, кочевавшие в степи, и таким образом пастухи создали невиданное доселе государство.

Если Монголия дала миру такого завоевателя — опытного, мудрого, дальновидного, непобедимого, то где она могла его взрастить? В монгольских степях? Как можно было воспитать непобедимых полководцев из пастухов? Какое военное обучение, позволяющее возглавить величайшую армию мира, мог получить человек в юрте? Стрелять из лука, скакать на коне, но не более.

Л. Гумилев писал, что в ХIII веке численность монгольских племен составляла около 400 тыс. человек. Из них около 300 тыс. были женщины, дети и старики. Оставшиеся 100 тыс. человек надо было поделить между армией и хозяйством, ведь нужны были люди для обеспечения тыла. Так что ни о каких полчищах не приходится говорить.

Экономика кочевников не годится для содержания огромной армии. Нет городов, ремесленников, сырья для плавки металла, нет леса для изготовления луков и стрел. Могла ли степь родить достаточное количество воинов для покорения Китая, Средней Азии, Кавказа, Руси, Восточной Европы? Маловероятно.

Правда, армия у татар во многом состояла из воинов покоренных народов. Но пленные не воевали столь же преданно, как того требовали походы Чингисхана и Бату-хана. «Пушечное мясо» не годилось для подобных задач.

Монгольские всадники

Ранние татарские государства (юрты)

Для возникновения любого государства, и тем более — великой империи, нужна реальная экономическая, военная, интеллектуальная база, опытные полководцы и государственные мужи, а их должны обслуживать многочисленные, хорошо обученные канцелярские работники.

Не только экономическая и политическая база, но и сознание опытных лидеров должно созреть до имперского уровня, а ментальность населения — приобрести гражданские черты. Все это не могло появиться в одночасье, тем более в голой степи.

На самом деле ко времени возвышения Чингисхана татары уже были не просто сложившимся народом, но имели свои государства (юрты). Они занимали территорию от северо-востока нынешней Монголии вплоть до Турфана (современный Синьцзян).

Рашид ад-Дин свидетельствует: «Тех татарских племен, что известны и славны и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя, — шесть».

Существование шести татарских юртов, легших в основу империи, объясняет столь стремительное возникновение армии, имперских структур и покорение Чингисханом Азии, Китая, Персии. Не случайно Марко Поло отмечал: «…татары со всего света… признали его своим государем». Такое объяснение более правдоподобно, нежели решение монгольских пастухов покорить мир.

Автор: Р.П. Храпачевский

Божественное Небо и Великая Яса

Что вело Чингисхана? Какие идеалы? Чингисхан говорил, что его ведет Небо, т.е. Всевышний. Перед большими походами он поднимался на гору и там в одиночестве молился и размышлял. Грабеж и разбой его мало интересовали. В конце жизни, завоевав полмира, Чингисхан все еще ходил (по его словам) в простой одежде пастуха. Он мечтал завоевать все страны и установить на земле вечный мир.

Публицистам и кинематографистам нравится версия о том, как простой пастух стал покорителем «Вселенной»? В такой версии все сводится к личности Темучина и высшим силам. Нет слов, он величайший из всех полководцев в истории человечества. Наполеон говорил, что он не был так счастлив, как Чингисхан.

Однако было бы наивно объяснять возвышение Чингисхана только личными качествами или какими-то потусторонними силами. Он опирался на существовавшие в то время татарские государства.

Для объединения различных, да еще воинственных племен недостаточно было личных качеств полководца, нужна была идеология, способная предложить цели выше племенных интересов. Такой идеологией стала Великая Яса — свод новых законов и правил поведения.

Текст «Великой Ясы» не сохранился. Ряд исследователей попытались по летописям восстановить основное содержание законов. Положения Ясы можно разделить на пять отделов:

  1. преступления, караемые смертью;
  2. военное устройство;
  3. семья;
  4. похвальные доблести;
  5. различные запреты.

Законы Ясы содействовали объединению разных народов в едином государстве. По Великой Ясе, все религии, все культуры, а значит, и народы признавались равными. Просвещенная Европа декларирует аналогичный принцип, но реализовать его в полной мере не удается до сих пор. Великая Татария возникла в силу высокой цели — построения империи, где все народы были бы равными. Обычаи народов не попирались, но сверх них действовала Великая Яса.

Отступая от хронологии повествования, скажу здесь: грызня татар друг с другом началась вместе с введением государственной религии при Узбек-хане. Татарскую элиту, отказавшуюся принимать ислам из уважения к традициям Чингисхана, казнили.

Великое Монгольское государство возникло в ХII веке в результате завоеваний Чингисхана и его преемников. Империя охватывала самую большую в мировой истории территорию от Восточной Европы до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. Именно эта территория попала в исторические анналы под названием «Великая Татария». Все последующие тюрко-татарские государства были всего лишь осколками империи Чингисхана.

Рафаэль Хакимов, использованы иллюстрации из книги «Исторический путь татар: перипетии судьбы»
ОбществоИстория Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    Все не уйсутся Фантасты, Алхимики, Криптозоологи и Придворные Астрологи. Татарская наука о происхождении самих себя в скором времени обгонит туркменскую. Ч о только уже не придумали, чтобы отжать прах Чингисхана
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    Чингизхан в одних источниках с буквой з, в другой - с с
    Ответить
    Анонимно 27 мар
    Один татарин, второй башкир. Ясно же...
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    Придворный историк, обслуживающий сиюминутные политические интересы местных баев. Наука здесь и рядом не стоит.
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    Из достовернейших источников всем известно, что у них так же уже был космический флот и база на луне)
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    "В конце жизни, завоевав полмира, Чингисхан все еще ходил (по его словам) в простой одежде пастуха".

    Сталин с его сапогами и шинелью похож на Чингизхана.
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    Извините, а "татары" времён Чингизхана и "татары" времён Путина как-то связаны между собой?
    Если "да", то каким образом?
    Как прослеживается след "татар" из Забайкальских степей на Среднюю Волгу?
    Или это разные этносы и их объединяет лишь название "татары"?

    Чингизид Узбек это монгол, как его предок монгол Чингизхан, или тюрок, как современные казанские татары?
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    "Великая Татария возникла в силу высокой цели — построения империи, где все народы были бы равными".

    "Красную Татарии" в энциклопедиях нашел.
    "Советскую Татарии" нашел.
    "Великую Татарии" не нашел.

    В империи действительно все народы равны.
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    татарами называли всех масульман на востоке России...нет такой нации..
    Ответить
    Анонимно 27 мар
    С 1920 года есть.
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    Эдуард Паркер. Татары. История возникновения великого народа.
    Перевод с английского 2008г.
    Книга написана в конце 19 века, описывает историю татар за 1000 лет до Чингиз хана.
    Ответить
  • Анонимно 27 мар
    Однажды сочинив сказку академик всё больше пытается её детализировать.Он уже и сам наверняка поверил в то что сочинил.Но детали его сказку и погубят.Надо вовремя остановиться.Государство было у китайцев.А вокруг были орды разной степени дикости которые и объединил Чингисхан погнав на запад .
    Ответить
    Анонимно 00:06
    Сказки нам рассказывают на уроках истории в школах, сказки сочиняют московские горе-академики тысячами.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

02:05 МСК Все новости
Новости раздела