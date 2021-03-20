Рафаэль Хакимов: «Татары изобрели свой способ организации общества»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 20-я

Фото: тюркские каменные изваяния в Чуйской долине

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Легенды о расплавленной горе

По одной из легенд, предки древних тюрок были полностью истреблены жестокими врагами, сохранившими жизнь только одному мальчику, которому отрубили руки и ноги и бросили в болото умирать. Мальчика спасла от голодной смерти волчица; она не только его выкормила, но и забеременела от него. Узнав, что мальчик выжил, враги нашли и убили его. Волчица скрылась в пещере в горах к северу от Гаочана, где родила десять сыновей, один из которых носил имя Ашина. Он стал вождем возродившегося племени, а его имя стал носить правящий род. Потомок Ашины Асянь-шад переселил это племя на Алтай, где оно приняло название «тюрк», подчинилось жужаням и стало добывать для них железо. Со временем тюрки усилились настолько, что задумали выйти в Степь. Для этого они свезли к подножию железной горы огромное количество хвороста. Огонь растопил гору, и тюркам открылся проход в Степь. Среди инициаторов этого предприятия было родное племя Темучина. Так гласит легенда. Видимо, не случайно имя Темучин происходит от тюркского слова «тимерче» (кузнец), ведь, по преданию, предки Чингисхана были кузнецами.

Другая легенда добавляет нюансы к избавлению тюрок от зависимости.

Абуль-Гази сообщает следующее: «Тут один кузнец сказал: в таком-то месте есть железная руда: гора изменится в долину, если в ней растопить железо. Они пошли, осмотрели место и согласились на умное мнение кузнеца... Когда огонь возгорелся, гора расплавилась и растеклась, открылась дорога такая, что мог пройти навьюченный верблюд. Несколько дней и ночей они выбирались из гор. С этого времени у монголов вошло в обычай праздновать этот день и класть в огонь кусок железа и его раскаливать. Прежде хан, взяв клещами железо, кладет его на наковальню, ударяет по нему молотком, и потом князья его. Этот день многие почитают как день, в который они, вышедши из теснины, возвратились в юрт праотцовский. В то время государем Монголов был Бурте-чино из рода Кыянова, из поколения Курлас». Сходные сообщения есть и в китайских хрониках.

По китайским источникам, пятьсот семей хуннского племени во главе с Ашиной под давлением протомонгольских племен бежало с территории Северного Китая на Алтай к жуаньжуаням. Поселившись на склонах Алтая и Хангая и смешавшись с тюркоязычными аборигенами, племена во главе с Ашиной начали плавить железо и ковать оружие.

Тюрков возвеличило железо



В горах было много руды, но она мало содержала металла (около 1%). Поэтому песок предварительно промывали для обогащения руды и засыпали в горн вперемешку с древесным углем. Горн раздували до 1300 градусов и поддерживали огонь три дня, пока жидкий металл не стекал на дно горна. Полученную массу разбивали и оттуда доставали самые качественные куски металла. Потом к работе приступали кузнецы.



Тамга Ашина

В сообщениях Рашид ад-Дина, Абуль-Гази и других хронистов речь идет о возвышении тюркских племен благодаря изобретению плавки качественного металла, что позволило выйти на простор Степи. Расплавленная гора — всего лишь символ выхода на историческую арену. Ко времени основания Тюркского каганата тюрки производили такое количество высококачественного металла, что могли снаряжать целые армии оружием, броней, конской упряжью, а также обеспечивать хозяйство утварью и инструментами.



Штандарт тюрков в виде волчьей головы (Эрмитаж)

На знаменах рода Ашины изображалась вышитая золотом волчья голова. Гвардия кагана называлась Бури — волки. Смерть в бою считалась лучшей смертью для мужчины. Излюбленным оружием тюрков были луки со стрелами, копья, сабли, палаши.

Мне довелось побывать в Японии, в префектуре Симанэ, и ознакомиться с музеями, посвященными плавке металла по технологии «tatara». Именно в этой префектуре есть горы, содержащие руду, и вокруг растут лиственные леса, пригодные для выработки угля. По преданию, эту технологию завезли татары с Алтая в VII веке. Самурайские мечи, изготовленные по технологии «татара», заменили китайские прямые мечи.



Одновременно на Японских островах появились кони и, соответственно, конница. Японцы бережно относятся к традициям, будь то свои или заимствованные.



«Татары всегда были государственниками»

По словам авторитетного французского историка Рене Груссе, «всем тюркам свойственно врожденное чувство умения управлять», причем не только собственным государством, но и оседлым населением. Тюрки постоянно создавали не просто государства, а огромные империи, охватывающие значительную часть Азии и Восточной Европы. С одной стороны, это говорит о творческом гении тюрков, с другой — о центробежных тенденциях, присущих тюркам-кочевникам.

Нежелание подчиняться иерархическим структурам, без которых государство оказывается непрочным, — один из признаков номадизма. Это не говорит о склонности к анархии или стремлении к разрушению государства. Напротив, татары всегда были государственниками, но их развитие шло не по европейским «лекалам». Они изобрели свой способ организации общества, без жесткой иерархии, но с авторитетным лидером. Именно этим объясняется способность татар выживать даже в годы жестоких гонений.



В 545 г. тюркские племена восстали против жужаней и создали собственное государство во главе с Бумыном. В 551 г. Бумын заключил союз с китайским царством Западная Вэй и принял титул «ильхан» («правитель народов»). Младший брат кагана был поставлен во главе войска для похода на Запад, и он дошел до Черного моря. Так возник Тюркский каганат.