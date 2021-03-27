«Хотите воспитывать ребенка по канонам шариата — ему еще перед выходом на улицу нужно давать установки»

В институте Марджани обсудили национальное воспитание

Фото: Ринат Назметдинов

Почему нужно обучать детей сызмальства вышивке, чем отличись участницы конкурса «Татар кызы», какую историю следует преподавать в школе, обсудили в пятницу в Институте истории имени Марджани на семинаре: «Что такое национальное воспитание в современных условиях».

Книги XIX века не нужны родителям XXI века

Участники говорили о национальном воспитании, этнопедагогике, выяснили, как делятся роли семьи, детского сада и школы. Но основной вопрос обозначил модератор, заместитель директора института Марат Гибатдинов. И он заключался в том, как совместить традиции воспитания с современными реалиями, а главное — сохранить язык в детях?

К примеру, Ляля Муртазина, ведущий научный сотрудник Центра истории и теории национального образования института, рассказала о книгах позапрошлого века, которые переводятся и на сегодняшний язык:

— В них говорят о том, как вести себя в семье, об уважении, об отношениях между женой и мужей. Скажем, хорошая жена — это святая жена, которая прислушивается к мыслям мужа, не спорит с ним, помогает ему. А злая — та, которая всегда против, делает, что хочет, злословит. Конечно, это написано примитивно, но это показывает тот период.

Ляля Муртазина, ведущий научный сотрудник Центра истории и теории национального образования института, рассказала о книгах позапрошлого века, которые переводятся и на сегодняшний язык

— Они актуальны сейчас? — уточнил Гибатдинов.

— Наверное, да, актуальны, — задумалась Муртазина.

— У книг наших великих ученых нет аудитории, готовой принять их труды — продолжила за нее старший научный сотрудник Эльмира Салахова. — Вот есть вторая гимназия, еще несколько — я про них не говорю. Я говорю про обычных людей с детьми в обычных школах. Сегодняшние родители, которым в районе тридцати, — это потерянное поколение.

Проблема, по словам Салаховой, не только в том, что нынешние взрослые не читают Ризу Фахретдина, а в том, что их «душа слаба». К тому же нет связи поколений, детям не говорят об их славных предках.

— Нам говорят, что родители в России порабощают волю ребенка, — вернулась к теме актуальности Муртазина. — Мол, за границей пятилетний ребенок ест то, что хочет, когда захочет — уходит из-за стола. Он личность. А у вас — делай то, ешь это...

Марат Лотфуллин указал, что даже современные бабушки — дети советского строя

Почему городские должны знать все о гусином пере

Дискуссия получалась насыщенной, к тому же спикеры постоянно перебивали друг друга. Особенно в этом плане был активен старший научный сотрудник Марат Лотфуллин. Он указал, что даже современные бабушки — дети советского строя: «Если вы читали Фридриха Энгельса, там написано, что у строителей коммунизма надо отделить детей от семьи». В городах живет 80% татар, заявил он, ежегодно рождается до 20 000 человек.

— А в деревне не рожают. Все теперь городские. А у нас нет городских традиций. Есть ли городская культура? — спросил ученый. И посоветовал — если уж жить по законам шариата, то изучить, как его интеграция проходит в других странах.

— Если хотите воспитывать ребенка по канонам шариата, по нашему мазхабу, тогда ребенку еще дома нужно давать установки, перед выходом на улицу, — указала Ильсия Ахметгалиева, координатор «Союза татарских родителей» в социальных сетях и член комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте РТ. — Его там научат такому, а вы потом не сможете его оспорить.

«Если хотите воспитывать ребенка по канонам шариата, по нашему мазхабу, тогда ребенку еще дома нужно давать установки, перед выходом на улицу», — указала Ильсия Ахметгалиева

В любом случае у родителей должен быть выбор. Об этом рассказала Кадрия Идрисова, председатель Республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак». «Ак калфак» подготовила видеодиски «Тәрбия баскычлары» («Ступени воспитания»), где показывается, как заниматься с ребенком до 40 дней, потом до трех лет, а далее — до семи. При этом обозначается и мнение имамов-родителей, и ученых, сказала Идрисова. Надо сказать, что у лидера «Ак калфак» воспитание плотно связано со знанием обрядов и ремесел, особую гордость у нее вызывало, судя по речи, четкое понимание детей, откуда нужно брать гусиное перо для смазывания кыстыбыя маслом. Впрочем, то, что кажется поначалу забавой, также, к примеру, развивает и навыки, скажем, мелкую моторику, заметила Идрисова.

— В этом году мы проводили финал конкурс «Татар кызы» в Татарстане, — поделилась потом она открытием. — Набрали 12 девушек. Я веду у них занятие, времени мало, спрашиваю: вот вас парень позвал на свидание. Если вы опоздали, вы звоните, сообщаете, насколько опоздаете, извиняетесь? Апа, говорят, мы впервые такое слышим. А некоторым там 27 лет, не только 18! «Нам все говорят — ты королева, ты богиня, ты ңе девочка». И в школе, и в семье.

У лидера «Ак калфак» воспитание плотно связано со знанием обрядов и ремесел

«А где мы найдем такого специалиста?»



От темы родительского воспитание беседа перешла в сторону общеобразовательных учреждений. Показательно, что за дошкольное образование отвечала Гузель Садыкова, заведующая 135-м детсадом Советского района. Он русскоязычный, но для каждого возраста есть татарская группа. Проблема в том, что родители не хотят в них отдавать детей:

— Тяжело набирать. На собеседования я говорю: вот, есть татарская... «Нееет, давайте нас в английскую».

— А нельзя учить ребенка английскому через татарский? — спросил Лутфуллин.

— А где мы найдем такого специалиста? — развела руками Садыкова. — Проблема кадров острейшая. Средний возраст воспитателей — 35 лет, это такие же городские татары, с таким же знанием языка. Найти хорошего билингва среди них — очень тяжело. Также она указала, что родители по тому же принципу выбирают и школу — в основном ближайшую к дому. А как же качество обучения, отзывы?

— Во вторую гимназию со всех районов едут! — сказала Садыкова. — А в наш садик и русские дети ходят. Татарская среда в детсаду — это наполовину русские дети.

Марат Гибатдинов: «К сожалению, при оценке работы преподавателя национальный компонент не оценивается, хотя требования эти прописаны, даже во ФГОС...»

— А есть закон, что воспитатели тут же должны перейти на русский? — спросил Гибатдинов.

— Нет такого закона, — ответила Садыкова.

— Потому что у нас рабское поведение, мы стараемся угодить, — взорвался Лутфуллин.

Беседа завершалась, но гости явно хотели продолжать. Ахметгалиева поинтересовалась, можно ли в школах начать минимально, но адекватно вновь преподавать историю Татарстана?

— Мы готовим сейчас материалы, — ответил Гибатдинов. — Включая методические, то есть у учителя будет все необходимое. Но будут ли они применять эти знания? Мы можем организовать семинар, конференцию… Но к сожалению, при оценке работы преподавателя национальный компонент не оценивается, хотя требования эти прописаны, даже во ФГОС...

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов