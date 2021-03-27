«Хотите воспитывать ребенка по канонам шариата — ему еще перед выходом на улицу нужно давать установки»
В институте Марджани обсудили национальное воспитание
Почему нужно обучать детей сызмальства вышивке, чем отличись участницы конкурса «Татар кызы», какую историю следует преподавать в школе, обсудили в пятницу в Институте истории имени Марджани на семинаре: «Что такое национальное воспитание в современных условиях».
Книги XIX века не нужны родителям XXI века
Участники говорили о национальном воспитании, этнопедагогике, выяснили, как делятся роли семьи, детского сада и школы. Но основной вопрос обозначил модератор, заместитель директора института Марат Гибатдинов. И он заключался в том, как совместить традиции воспитания с современными реалиями, а главное — сохранить язык в детях?
К примеру, Ляля Муртазина, ведущий научный сотрудник Центра истории и теории национального образования института, рассказала о книгах позапрошлого века, которые переводятся и на сегодняшний язык:
— В них говорят о том, как вести себя в семье, об уважении, об отношениях между женой и мужей. Скажем, хорошая жена — это святая жена, которая прислушивается к мыслям мужа, не спорит с ним, помогает ему. А злая — та, которая всегда против, делает, что хочет, злословит. Конечно, это написано примитивно, но это показывает тот период.
— Они актуальны сейчас? — уточнил Гибатдинов.
— Наверное, да, актуальны, — задумалась Муртазина.
— У книг наших великих ученых нет аудитории, готовой принять их труды — продолжила за нее старший научный сотрудник Эльмира Салахова. — Вот есть вторая гимназия, еще несколько — я про них не говорю. Я говорю про обычных людей с детьми в обычных школах. Сегодняшние родители, которым в районе тридцати, — это потерянное поколение.
Проблема, по словам Салаховой, не только в том, что нынешние взрослые не читают Ризу Фахретдина, а в том, что их «душа слаба». К тому же нет связи поколений, детям не говорят об их славных предках.
— Нам говорят, что родители в России порабощают волю ребенка, — вернулась к теме актуальности Муртазина. — Мол, за границей пятилетний ребенок ест то, что хочет, когда захочет — уходит из-за стола. Он личность. А у вас — делай то, ешь это...
Почему городские должны знать все о гусином пере
Дискуссия получалась насыщенной, к тому же спикеры постоянно перебивали друг друга. Особенно в этом плане был активен старший научный сотрудник Марат Лотфуллин. Он указал, что даже современные бабушки — дети советского строя: «Если вы читали Фридриха Энгельса, там написано, что у строителей коммунизма надо отделить детей от семьи». В городах живет 80% татар, заявил он, ежегодно рождается до 20 000 человек.
— А в деревне не рожают. Все теперь городские. А у нас нет городских традиций. Есть ли городская культура? — спросил ученый. И посоветовал — если уж жить по законам шариата, то изучить, как его интеграция проходит в других странах.
— Если хотите воспитывать ребенка по канонам шариата, по нашему мазхабу, тогда ребенку еще дома нужно давать установки, перед выходом на улицу, — указала Ильсия Ахметгалиева, координатор «Союза татарских родителей» в социальных сетях и член комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте РТ. — Его там научат такому, а вы потом не сможете его оспорить.
В любом случае у родителей должен быть выбор. Об этом рассказала Кадрия Идрисова, председатель Республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак». «Ак калфак» подготовила видеодиски «Тәрбия баскычлары» («Ступени воспитания»), где показывается, как заниматься с ребенком до 40 дней, потом до трех лет, а далее — до семи. При этом обозначается и мнение имамов-родителей, и ученых, сказала Идрисова. Надо сказать, что у лидера «Ак калфак» воспитание плотно связано со знанием обрядов и ремесел, особую гордость у нее вызывало, судя по речи, четкое понимание детей, откуда нужно брать гусиное перо для смазывания кыстыбыя маслом. Впрочем, то, что кажется поначалу забавой, также, к примеру, развивает и навыки, скажем, мелкую моторику, заметила Идрисова.
— В этом году мы проводили финал конкурс «Татар кызы» в Татарстане, — поделилась потом она открытием. — Набрали 12 девушек. Я веду у них занятие, времени мало, спрашиваю: вот вас парень позвал на свидание. Если вы опоздали, вы звоните, сообщаете, насколько опоздаете, извиняетесь? Апа, говорят, мы впервые такое слышим. А некоторым там 27 лет, не только 18! «Нам все говорят — ты королева, ты богиня, ты ңе девочка». И в школе, и в семье.
«А где мы найдем такого специалиста?»
От темы родительского воспитание беседа перешла в сторону общеобразовательных учреждений. Показательно, что за дошкольное образование отвечала Гузель Садыкова, заведующая 135-м детсадом Советского района. Он русскоязычный, но для каждого возраста есть татарская группа. Проблема в том, что родители не хотят в них отдавать детей:
— Тяжело набирать. На собеседования я говорю: вот, есть татарская... «Нееет, давайте нас в английскую».
— А нельзя учить ребенка английскому через татарский? — спросил Лутфуллин.
— А где мы найдем такого специалиста? — развела руками Садыкова. — Проблема кадров острейшая. Средний возраст воспитателей — 35 лет, это такие же городские татары, с таким же знанием языка. Найти хорошего билингва среди них — очень тяжело. Также она указала, что родители по тому же принципу выбирают и школу — в основном ближайшую к дому. А как же качество обучения, отзывы?
— Во вторую гимназию со всех районов едут! — сказала Садыкова. — А в наш садик и русские дети ходят. Татарская среда в детсаду — это наполовину русские дети.
— А есть закон, что воспитатели тут же должны перейти на русский? — спросил Гибатдинов.
— Нет такого закона, — ответила Садыкова.
— Потому что у нас рабское поведение, мы стараемся угодить, — взорвался Лутфуллин.
Беседа завершалась, но гости явно хотели продолжать. Ахметгалиева поинтересовалась, можно ли в школах начать минимально, но адекватно вновь преподавать историю Татарстана?
— Мы готовим сейчас материалы, — ответил Гибатдинов. — Включая методические, то есть у учителя будет все необходимое. Но будут ли они применять эти знания? Мы можем организовать семинар, конференцию… Но к сожалению, при оценке работы преподавателя национальный компонент не оценивается, хотя требования эти прописаны, даже во ФГОС...
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