«В Швейцарии нашим толстосумам и олигархам намного безопаснее»

Почему россияне предпочли Кипру «Европу карманного формата» для вывода капитала?

В пандемийном году россияне вывели за рубеж немногим меньше денег, чем годом ранее — 40,1 млрд долларов. Татарстанцы который год лидируют в Поволжье по оттоку капитала — 194,8 млн долларов. При этом средства перечисляют в основном в Швейцарию, ее выбор специалисты объясняют просто — держать финансы на Кипре и в других офшорах стало невыгодно. Почему — подробности в материале «Реального времени».

Чистый отток вырос на четверть и более

В минувшем году россияне (физлица) вывезли из России 40,1 млрд долларов США, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 3,8% (41,7 млрд долларов). На 14,4%, или 1,9 млрд долларов, уменьшились переводы в страны СНГ.



Однако и поступления в пользу физлиц в Россию уменьшились. В 2020 г. перевили в нашу страну 23,4 млрд долларов, что на 1,7 млрд долларов меньше, чем годом ранее.

Говоря о сальдированном результате всех переводов физлиц, то традиционно вывели больше, чем поступило, на 16,7 млрд долл. Причем в страны дальнего зарубежья сальдированно (отток — приток) «утекло» на 26,2% больше, чем годом ранее, а именно 9,1 млрд долл в 2020 г. против 7,2 млрд долл в 2019 г. В СНГ чистый отток уменьшился на 18,8%, или до 7,6 млрд долл. (в 2019 г. — 9,4 млрд долл.).

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в 2020 году



2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Всего, млн долларов США









Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 40 105 41 682 47 852 43 834 35 928 в страны дальнего зарубежья 29 069 28 793 34 575 30 928 25 799 в страны СНГ 11 035 12 890 13 277 12 906 10 129 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 23 402 25 095 22 467 20 786 18 363 из стран дальнего зарубежья 20 008 21 611 18 850 17 451 15 515 из стран СНГ 3 394 3 484 3 618 3 335 2 847 Сальдо -16 703 -16 587 -25 385 -23 048 -17 565 страны дальнего зарубежья -9 062 -7 182 -15 725 -13 477 -10 283 страны СНГ -7 641 -9 406 -9 660 -9 571 -7 282 Средняя сумма одного перевода, долларов США









Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 144 144 191 220 211 в страны дальнего зарубежья 126 122 177 222 219 в страны СНГ 234 238 241 214 192 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 296 338 408 510 560 из стран дальнего зарубежья 320 369 468 613 699 из стран СНГ 205 223 245 271 268

На какие цели перечисляли деньги

Перечисления физических лиц-резидентов в чистом (сальдированном) виде были не в пользу России. В 2020 г. поступило в страну 21,1 млрд долл., а перечислили из нее на 12,1 млрд больше — 33,2 млрд долл. Такая тенденция прослеживается на протяжении последних пяти лет.

Наибольший оборот в этих суммах составляют собственные средства (себе или близким родственникам). В течение 2020 г. вывели 16 млрд долл., а прислали обратно — 6 млрд долл.

В 2020 году сменился тренд денежного потока в части оплаты услуг — пандемия внесла свои коррективы. Впервые за пять лет перечисления на оплату услуг из России уменьшились до 1,6 млрд долл. с 2,1 млрд долл. годом ранее. При этом поступления в страну сохранили рост 12,9% к значению 2019 года и достигли в 2020 году 780 млн долл.

Безвозмездные поступления уменьшились на 4,8% до 2,9 млрд долл., а из страны на 4,7% увеличились (до 3,6 млрд долл.).

А вот заработная плата в минувшем году, поступившая в Россию, выросла на 7,4%, с 2,091 млрд долл. в 2019 г. до 2,246 млрд долл., обновив максимум за последние 5 лет.

Обновили максимум за пятилетку и переводы электронных денежных средств в Россию — 2,1 млрд долл. в 2020 г. При этом вывод все же был больше — 2,5 млрд долл.

Максимальную за пять лет сумму в 331 млн долл. вывели из России на «Форекс». В процентом выражении — сумма больше предыдущего года на 54,7% (в 2019 г вывели 214 млн долл.).

Трансграничные переводы физлиц-резидентов по целям перечислений и поступлений в 2020 году, млн.долл.



2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Изменение 2019-2020 гг. Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 21 093 33 221 22 520 33 009 19 763 37 071 18 402 31 305 15 937 24 812 -6,3% 0,6% в том числе:























1) перечисление собственных средств1 6 053 16 008 5 471 14 199 5 204 18 324 4 857 14 424 4 515 11 293 10,6% 12,7% 2) безвозмездные перечисления и поступления2 2 969 3 641 3 118 3 476 2 261 4 406 2 307 4 549 1 954 3 767 -4,8% 4,7% 3) кредиты























3а) привлечение кредитов 856 1 656 1 384 1 651 872 2 009 1 131 1 908 1 385 1 111 -38,2% 0,3% 3б) погашение кредитов 1 566 392 2 174 330 758 388 1 657 528 1 084 962 -28,0% 18,8% 3в) проценты по кредитам 107 20 60 17 49 27 52 18 27 37 78,3% 17,6% 4) оплата товаров 64 1 701 52 1 744 79 1 671 63 1 642 54 1 420 23,1% -2,5% 5) оплата услуг 780 1 622 691 2 093 724 1 979 603 1 791 586 1 494 12,9% -22,5% 5а) образовательные услуги 12 293 11 363 9 362 9 345 9 338 9,1% -19,3% 5б) медицинские услуги 19 97 15 141 15 147 12 152 12 138 26,7% -31,2% 5в) консультационные услуги 85 57 82 54 104 50 138 55 180 47 3,7% 5,6% 5г) туристические услуги 39 194 46 378 22 349 17 324 13 261 -15,2% -48,7% 5д) прочие услуги 625 982 539 1 156 575 1 074 427 915 372 710 16,0% -15,1% 6) операции с недвижимым имуществом 218 841 213 1 188 217 1 235 265 1 099 261 870 2,3% -29,2% 7) заработная плата3 2 246 - 2 091 - 2 063 - 2 162 - 1 863 - 7,4% - 8) переводы электронных денежных средств 2 089 2 525 2 017 3 059 1 836 3 088 1 368 2 484 974 1 848 3,6% -17,5% 9) операции на рынке Forex 42 331 58 214 124 213 140 173 79 143 -27,6% 54,7% 10) переводы в доверительное управление имуществом 114 41 58 76 157 32 96 100 82 100 96,6% -46,1% 11) прочие 3 989 4 442 5 133 4 962 5 419 3 699 3 702 2 589 3 072 1 768 -22,3% -10,5%

Переводят в Узбекистан, а возвращаются из Казахстана

Больше всего в «исходящем трафике денег» приходится на Швейцарию. Причем в 2020 г. туда «утекло» на 35,8% больше (7,9 млрд долл.), чем годом ранее (в 2019 г. — 5,8 млрд долл.).

Как пояснила Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари», одна из причин, почему из России капитал утекает в Швейцарию, связана с тем, что держать капиталы на Кипре и в других офшорных юрисдикциях сейчас невыгодно — из-за изменений в международных договорах России с этими странами (с 2020 года дивиденды и проценты по облигациям облагаются налогом, в том числе те дивиденды и проценты, которые ранее выводились в кипрские офшоры):

— А в Швейцарии нашим «толстосумам» и олигархам намного безопаснее, таких соглашений с российским правительством у нее нет. Да и швейцарский франк в 2020 году оказался одной из наиболее надежных валют на фоне пандемии коронавируса во всем мире и ее экономических последствий, — отметила Мильчакова.

В тройку основных стран, куда переводят деньги физические лица, также входят США (2,3 млрд долл. в 2020 г.) и Соединенное Королевство (2,7 млрд долл.), в которое возрос объем переводов в 2020 году на 22,6% (с 2,2 млрд долл. в 2019 г.).

Трансграничные переводы физлиц из России по основным странам-контрагентам в 2020 году

Перечисления из России 2020 2019 2018 2017 2016

осуществленные физическими лицами, всего осуществленные физическими лицами, всего осуществленные физическими лицами, всего осуществленные физическими лицами, всего осуществленные физическими лицами, всего

сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 40 105 144 41 682 144 47 852 191 43 834 220 35 928 211 Страны дальнего зарубежья 29 069 126 28 792 122 34 575 177 30 928 222 25 799 219 из них:



















ШВЕЙЦАРИЯ 7 856 7 277 5 785 5 347 9 161 8 964 6 204 11 378 5 100 17 539 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 2 317 167 2 573 199 2 700 244 2 418 306 1 935 477 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 2 703 163 2 204 103 2 510 212 2 328 307 1 862 349 ЛАТВИЯ 1 839 11 2 189 13 2 227 16 2 219 22 2 113 23 ПОЛЬША



















ИСПАНИЯ 979 7 457 1 274 8 847 1 416 11 013 1 309 8 011 1 136 6 605 ГЕРМАНИЯ 1 064 2 655 1 109 3 122 1 323 1 066 1 106 1 857 1 146 1 671 МОНАКО 1 153 361 343 833 218 140 1 119 288 442 803 226 732 535 166 009 КИПР 1 041 4 152 1 198 1 406 1 393 1 234 1 629 2 972 1 136 2 775 АВСТРИЯ 741 17 912 859 10 712 931 27 400 938 20 952 790 16 854 КИТАЙ







942 2 422 1 895 641 1 894 2 688 ИТАЛИЯ 567 5 932 724 5 440 869 6 363 1 443 6 579 680 3 178 НИДЕРЛАНДЫ 249 1 097 929 5 460 536 4 202 398 402 312 528 ЛЮКСЕМБУРГ 1 282 308 787 191 1 076 243 747 282 574 438 ТУРЦИЯ 899 1 306 747 1 253 678 1 318 653 1 654 511 2 068 ЕГИПЕТ



















ГРЕЦИЯ



















ГРУЗИЯ 494 348 592 364 636 473 569 509 421 445 ЧЕХИЯ 358 417



587 560 597 3 622 482 4 578 ФРАНЦИЯ 440 4 045 569 4 061 556 2 889 561 1 357 445 779 ИЗРАИЛЬ 372 4 123 471 5 560 444 5 515 378 3 034



СИНГАПУР 228 65 340 96 298 63 308 87 259 46 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 284 4 505 259 1 650 244 6 882 328 8 432 297 4 471 ГОНКОНГ















457 351 ВЬЕТНАМ



















ФИЛИППИНЫ



















ЯПОНИЯ 694 2277 674 1845











КАНАДА



















БЕЛЬГИЯ



















КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА



















АБХАЗИЯ



















ИРЛАНДИЯ



















ЛИХТЕНШТЕЙН



146 164197











Страны СНГ 11 035 234 12 890 238 13 277 241 12 906 214 10 129 192 УЗБЕКИСТАН 4 420 365 4 712 377 4 082 366 3 902 335 2 741 279 КИРГИЗИЯ 1 716 171 1 958 188 2 400 271 2 211 276 1 743 221 ТАДЖИКИСТАН 1 741 151 2 576 162 2 553 128 2 536 98 1 929 101 АРМЕНИЯ 829 308 1 112 266 1 117 328 1 065 302 711 196 АЗЕРБАЙДЖАН 901 341 999 339 1 074 371 893 371 739 354 КАЗАХСТАН 447 104 505 123 797 191 709 234 559 201 УКРАИНА 430 295 389 268 498 262 750 257 1 003 211 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 315 250 368 254 475 278 525 292 434 262 БЕЛАРУСЬ 237 204 272 240 281 262 314 311 263 294 ТУРКМЕНИЯ 0,0 162 0,0 168 0,0 219 2 264 8 385

Среди стран СНГ, куда отправляются деньги, лидером является Узбекистан (4,4 млрд долл.), Таджикистан (1,7 млрд долл.) и Киргизия (1,7 млрд долл.). В пандемийный прошлый год в Киргизию отправили на 12,4% меньше денег, а финансовый поток в Таджикистан упал на треть, с 2,6 млрд долл. в 2019 г.

Анастасия Масленникова, член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка», также подтверждает, что переводы за рубеж (в «Почта Банке») за последние несколько лет действительно увеличивались стремительно. Так, в 2019 и 2020 году они показывали более чем двукратный рост. Переводы в страны СНГ также росли двукратными темпами последние 2 года, при этом в Узбекистан деньги отправляли на 17% больше, чем в (иные) страны СНГ.

— Также в 2020 году произошло увеличение переводов в дальнее зарубежье, в частности Европу и США. По сравнению с 2019 годом туда стали переводить деньги в полтора раза чаще, — заключила Анастасия Масленникова.

В Россию деньги в основном переводят из все той же Швейцарии, но в меньшем объеме. Так, в 2020 г. в нашу страну перевели на 12,4% больше (5,5 млрд.долл.), чем годом ранее (4,9 млрд.долл.). Второй страной по объему отправленных в Россию денег физлицами стала Америка, которая «прислала» 2,1 млрд.долл., что все же на 27,7% меньше аналогичного показателя 2019 года. Из Соединенного королевства и Латвии на две страны пришло чуть более 3 млрд долл.

Из стран бывшего СССР в основном переводят из Казахстана — 1,4 млрд. долл. Из Армении перевели 378 млн.долл., из Киргизии 316 млн.долл., из Узбекистана — 312 млн.долл.

Трансграничные переводы физлиц в Россию по основным странам-контрагентам в 2020 году

Поступления в Россию 2020 2019 2018 2017 2016

в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего

сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 23 402 296 25 095 338 22 467 408 20 786 510 18 363 560 Страны дальнего зарубежья 20 008 320 21 610 369 18 850 468 17 451 613 15 515 699 из них:



















ШВЕЙЦАРИЯ 5 465 40 992 4 863 33 944 4 970 40 616 3 655 29 107 3 156 18 698 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 2 134 592 2 950 945 2 112 902 1 563 742 1 417 788 ЛАТВИЯ 1 523 37 2 132 52 1 762 64 1 630 88 1 693 124 ПОЛЬША



















СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1 558 1 355 1 504 956 1 105 2 462 1 226 2 304 1 297 2 270 ГЕРМАНИЯ 1 227 867 1 230 1 034 1 038 1 025 970 1 126 970 1 026 КИПР 846 7 583 1 064 13 016 1 032 13 228 1 398 18 174 1 192 19 565 ЛЮКСЕМБУРГ 608 587 412 520 426 428 456 1 443 263 23 444 СИНГАПУР 707 85 693 113 558 120 440 163 321 144 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 404 4 237 369 3 601 388 3 999 385 3 671 385 4 385 ИЗРАИЛЬ 302 831 293 889 278 1 048 307 1 060



НИДЕРЛАНДЫ 361 1 293 900 2 971 558 2 659 447 4 277 469 4 074 АВСТРИЯ 384 4 424 336 5 205 414 6 999 430 7 428 424 8 054 ТУРЦИЯ 191 1 145 164 946 193 1 250 189 1 373 158 1 359 ЕГИПЕТ



















ГРЕЦИЯ



















ИТАЛИЯ 163 921 197 1 062 194 1 051 729 3 522 148 902 ФРАНЦИЯ 208 1 177 216 1 207 255 1 566 197 1 042 192 1 147 ИСПАНИЯ 178 1 664 207 1 744 180 1 507 164 1 297 169 1 499 ГРУЗИЯ 139 1 088 158 1 242 159 1 364 147 1 389 107 1 214 ЧЕХИЯ 167 3 944



137 3 695 382 7 726 249 6 439 МОНАКО 298 114 656 268 94 332 177 74 811 146 66 015 155 95 794 КИТАЙ







80 3 233 97 1 877 119 2 455 ГОНКОНГ















125 2 457 ВЬЕТНАМ



















ФИЛИППИНЫ



















КАНАДА



















ЯПОНИЯ 42 1414 51 1783











БЕЛЬГИЯ



















КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА



















АБХАЗИЯ



















ИРЛАНДИЯ



















ЛИХТЕНШТЕЙН



482 182048











Страны СНГ 3 394 205 3 484 223 3 618 245 3 335 271 2 847 268 КАЗАХСТАН 1 435 117 1 455 127 1 499 129 1 469 155 1 176 148 КИРГИЗИЯ 316 601 371 658 420 927 393 992 327 900 УЗБЕКИСТАН 312 652 344 708 400 929 342 958 299 1 042 АРМЕНИЯ 378 707 437 856 470 1 686 372 1 347 210 2 219 УКРАИНА 285 289 224 334 177 272 173 284 225 276 БЕЛАРУСЬ 284 445 186 399 165 453 155 482 121 398 ТАДЖИКИСТАН 36 201 113 333 154 500 154 511 152 505 АЗЕРБАЙДЖАН 156 450 177 544 186 681 127 548 172 732 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 136 393 122 251 115 596 98 558 111 654 ТУРКМЕНИЯ 57 218 54 190 32 193 52 415 54 463

Татарстан лидирует в Поволжье по выводу денег за рубеж

В нашу республику в 2020 году физлица перевели максимальную за 5 лет сумму — 84,9 млн.долл. Однако, вывели столько (194,8 млн.долл.), что республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по объему сальдированного оттока. Татарстан последние 4 года удерживает такое лидерство.

Больше всех в ПФО по объему перечислений из России приходится на Самарскую область (229,7 млн долл.), но и «входящий» поток (155,9 млн.долл.) является самым большим в федеральном округе.

Третье место по обороту (в 255,2 млн.долл.) занимает Нижегородская область. Из субъекта перевели 133,7 млн.долл., а обратно вернулось 121,5 млн. долл.

Трансграничные переводы физлиц (резидентов и нерезидентов) в ПФО в 2020 году



2020 2020 2020 2020 Регион ПФО Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Республика Татарстан 84,9 194,8 279,6 -109,9 Самарская область 155,9 229,7 385,6 -73,8 Нижегородская область 121,5 133,7 255,2 -12,2 Пермский край 38,2 43,7 82,0 -5,5 Республика Башкортостан 39,5 102,8 142,3 -63,3 Удмуртская Республика 14,6 21,3 35,9 -6,6 Саратовская область 24,8 28,9 53,7 -4,1 Кировская область 10,2 17,1 27,2 -6,9 Ульяновская область 10,6 12,0 22,6 -1,5 Оренбургская область 20,9 23,7 44,6 -2,8 Республика Мордовия 2,3 4,0 6,3 -1,7 Республика Марий Эл 6,8 3,7 10,5 3,0 Чувашская Республика 8,7 4,1 12,7 4,6 Пензенская область 11,7 7,2 18,9 4,5