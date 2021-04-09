«В Швейцарии нашим толстосумам и олигархам намного безопаснее»
Почему россияне предпочли Кипру «Европу карманного формата» для вывода капитала?
В пандемийном году россияне вывели за рубеж немногим меньше денег, чем годом ранее — 40,1 млрд долларов. Татарстанцы который год лидируют в Поволжье по оттоку капитала — 194,8 млн долларов. При этом средства перечисляют в основном в Швейцарию, ее выбор специалисты объясняют просто — держать финансы на Кипре и в других офшорах стало невыгодно. Почему — подробности в материале «Реального времени».
Чистый отток вырос на четверть и более
В минувшем году россияне (физлица) вывезли из России 40,1 млрд долларов США, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 3,8% (41,7 млрд долларов). На 14,4%, или 1,9 млрд долларов, уменьшились переводы в страны СНГ.
Однако и поступления в пользу физлиц в Россию уменьшились. В 2020 г. перевили в нашу страну 23,4 млрд долларов, что на 1,7 млрд долларов меньше, чем годом ранее.
Говоря о сальдированном результате всех переводов физлиц, то традиционно вывели больше, чем поступило, на 16,7 млрд долл. Причем в страны дальнего зарубежья сальдированно (отток — приток) «утекло» на 26,2% больше, чем годом ранее, а именно 9,1 млрд долл в 2020 г. против 7,2 млрд долл в 2019 г. В СНГ чистый отток уменьшился на 18,8%, или до 7,6 млрд долл. (в 2019 г. — 9,4 млрд долл.).
|2020 г.
|2019 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Всего, млн долларов США
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|40 105
|41 682
|47 852
|43 834
|35 928
|в страны дальнего зарубежья
|29 069
|28 793
|34 575
|30 928
|25 799
|в страны СНГ
|11 035
|12 890
|13 277
|12 906
|10 129
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|23 402
|25 095
|22 467
|20 786
|18 363
|из стран дальнего зарубежья
|20 008
|21 611
|18 850
|17 451
|15 515
|из стран СНГ
|3 394
|3 484
|3 618
|3 335
|2 847
|Сальдо
|-16 703
|-16 587
|-25 385
|-23 048
|-17 565
|страны дальнего зарубежья
|-9 062
|-7 182
|-15 725
|-13 477
|-10 283
|страны СНГ
|-7 641
|-9 406
|-9 660
|-9 571
|-7 282
|Средняя сумма одного перевода, долларов США
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|144
|144
|191
|220
|211
|в страны дальнего зарубежья
|126
|122
|177
|222
|219
|в страны СНГ
|234
|238
|241
|214
|192
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|296
|338
|408
|510
|560
|из стран дальнего зарубежья
|320
|369
|468
|613
|699
|из стран СНГ
|205
|223
|245
|271
|268
На какие цели перечисляли деньги
Перечисления физических лиц-резидентов в чистом (сальдированном) виде были не в пользу России. В 2020 г. поступило в страну 21,1 млрд долл., а перечислили из нее на 12,1 млрд больше — 33,2 млрд долл. Такая тенденция прослеживается на протяжении последних пяти лет.
Наибольший оборот в этих суммах составляют собственные средства (себе или близким родственникам). В течение 2020 г. вывели 16 млрд долл., а прислали обратно — 6 млрд долл.
В 2020 году сменился тренд денежного потока в части оплаты услуг — пандемия внесла свои коррективы. Впервые за пять лет перечисления на оплату услуг из России уменьшились до 1,6 млрд долл. с 2,1 млрд долл. годом ранее. При этом поступления в страну сохранили рост 12,9% к значению 2019 года и достигли в 2020 году 780 млн долл.
Безвозмездные поступления уменьшились на 4,8% до 2,9 млрд долл., а из страны на 4,7% увеличились (до 3,6 млрд долл.).
А вот заработная плата в минувшем году, поступившая в Россию, выросла на 7,4%, с 2,091 млрд долл. в 2019 г. до 2,246 млрд долл., обновив максимум за последние 5 лет.
Обновили максимум за пятилетку и переводы электронных денежных средств в Россию — 2,1 млрд долл. в 2020 г. При этом вывод все же был больше — 2,5 млрд долл.
Максимальную за пять лет сумму в 331 млн долл. вывели из России на «Форекс». В процентом выражении — сумма больше предыдущего года на 54,7% (в 2019 г вывели 214 млн долл.).
|2020 г.
|2019 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Изменение 2019-2020 гг.
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Всего
|21 093
|33 221
|22 520
|33 009
|19 763
|37 071
|18 402
|31 305
|15 937
|24 812
|-6,3%
|0,6%
|в том числе:
|1) перечисление собственных средств1
|6 053
|16 008
|5 471
|14 199
|5 204
|18 324
|4 857
|14 424
|4 515
|11 293
|10,6%
|12,7%
|2) безвозмездные перечисления и поступления2
|2 969
|3 641
|3 118
|3 476
|2 261
|4 406
|2 307
|4 549
|1 954
|3 767
|-4,8%
|4,7%
|3) кредиты
|3а) привлечение кредитов
|856
|1 656
|1 384
|1 651
|872
|2 009
|1 131
|1 908
|1 385
|1 111
|-38,2%
|0,3%
|3б) погашение кредитов
|1 566
|392
|2 174
|330
|758
|388
|1 657
|528
|1 084
|962
|-28,0%
|18,8%
|3в) проценты по кредитам
|107
|20
|60
|17
|49
|27
|52
|18
|27
|37
|78,3%
|17,6%
|4) оплата товаров
|64
|1 701
|52
|1 744
|79
|1 671
|63
|1 642
|54
|1 420
|23,1%
|-2,5%
|5) оплата услуг
|780
|1 622
|691
|2 093
|724
|1 979
|603
|1 791
|586
|1 494
|12,9%
|-22,5%
|5а) образовательные услуги
|12
|293
|11
|363
|9
|362
|9
|345
|9
|338
|9,1%
|-19,3%
|5б) медицинские услуги
|19
|97
|15
|141
|15
|147
|12
|152
|12
|138
|26,7%
|-31,2%
|5в) консультационные услуги
|85
|57
|82
|54
|104
|50
|138
|55
|180
|47
|3,7%
|5,6%
|5г) туристические услуги
|39
|194
|46
|378
|22
|349
|17
|324
|13
|261
|-15,2%
|-48,7%
|5д) прочие услуги
|625
|982
|539
|1 156
|575
|1 074
|427
|915
|372
|710
|16,0%
|-15,1%
|6) операции с недвижимым имуществом
|218
|841
|213
|1 188
|217
|1 235
|265
|1 099
|261
|870
|2,3%
|-29,2%
|7) заработная плата3
|2 246
|-
|2 091
|-
|2 063
|-
|2 162
|-
|1 863
|-
|7,4%
|-
|8) переводы электронных денежных средств
|2 089
|2 525
|2 017
|3 059
|1 836
|3 088
|1 368
|2 484
|974
|1 848
|3,6%
|-17,5%
|9) операции на рынке Forex
|42
|331
|58
|214
|124
|213
|140
|173
|79
|143
|-27,6%
|54,7%
|10) переводы в доверительное управление имуществом
|114
|41
|58
|76
|157
|32
|96
|100
|82
|100
|96,6%
|-46,1%
|11) прочие
|3 989
|4 442
|5 133
|4 962
|5 419
|3 699
|3 702
|2 589
|3 072
|1 768
|-22,3%
|-10,5%
Переводят в Узбекистан, а возвращаются из Казахстана
Больше всего в «исходящем трафике денег» приходится на Швейцарию. Причем в 2020 г. туда «утекло» на 35,8% больше (7,9 млрд долл.), чем годом ранее (в 2019 г. — 5,8 млрд долл.).
Как пояснила Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари», одна из причин, почему из России капитал утекает в Швейцарию, связана с тем, что держать капиталы на Кипре и в других офшорных юрисдикциях сейчас невыгодно — из-за изменений в международных договорах России с этими странами (с 2020 года дивиденды и проценты по облигациям облагаются налогом, в том числе те дивиденды и проценты, которые ранее выводились в кипрские офшоры):
В тройку основных стран, куда переводят деньги физические лица, также входят США (2,3 млрд долл. в 2020 г.) и Соединенное Королевство (2,7 млрд долл.), в которое возрос объем переводов в 2020 году на 22,6% (с 2,2 млрд долл. в 2019 г.).
|Перечисления из России
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|осуществленные физическими лицами, всего
|осуществленные физическими лицами, всего
|осуществленные физическими лицами, всего
|осуществленные физическими лицами, всего
|осуществленные физическими лицами, всего
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего по странам
|40 105
|144
|41 682
|144
|47 852
|191
|43 834
|220
|35 928
|211
|Страны дальнего зарубежья
|29 069
|126
|28 792
|122
|34 575
|177
|30 928
|222
|25 799
|219
|из них:
|ШВЕЙЦАРИЯ
|7 856
|7 277
|5 785
|5 347
|9 161
|8 964
|6 204
|11 378
|5 100
|17 539
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|2 317
|167
|2 573
|199
|2 700
|244
|2 418
|306
|1 935
|477
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|2 703
|163
|2 204
|103
|2 510
|212
|2 328
|307
|1 862
|349
|ЛАТВИЯ
|1 839
|11
|2 189
|13
|2 227
|16
|2 219
|22
|2 113
|23
|ПОЛЬША
|ИСПАНИЯ
|979
|7 457
|1 274
|8 847
|1 416
|11 013
|1 309
|8 011
|1 136
|6 605
|ГЕРМАНИЯ
|1 064
|2 655
|1 109
|3 122
|1 323
|1 066
|1 106
|1 857
|1 146
|1 671
|МОНАКО
|1 153
|361 343
|833
|218 140
|1 119
|288 442
|803
|226 732
|535
|166 009
|КИПР
|1 041
|4 152
|1 198
|1 406
|1 393
|1 234
|1 629
|2 972
|1 136
|2 775
|АВСТРИЯ
|741
|17 912
|859
|10 712
|931
|27 400
|938
|20 952
|790
|16 854
|КИТАЙ
|942
|2 422
|1 895
|641
|1 894
|2 688
|ИТАЛИЯ
|567
|5 932
|724
|5 440
|869
|6 363
|1 443
|6 579
|680
|3 178
|НИДЕРЛАНДЫ
|249
|1 097
|929
|5 460
|536
|4 202
|398
|402
|312
|528
|ЛЮКСЕМБУРГ
|1 282
|308
|787
|191
|1 076
|243
|747
|282
|574
|438
|ТУРЦИЯ
|899
|1 306
|747
|1 253
|678
|1 318
|653
|1 654
|511
|2 068
|ЕГИПЕТ
|ГРЕЦИЯ
|ГРУЗИЯ
|494
|348
|592
|364
|636
|473
|569
|509
|421
|445
|ЧЕХИЯ
|358
|417
|587
|560
|597
|3 622
|482
|4 578
|ФРАНЦИЯ
|440
|4 045
|569
|4 061
|556
|2 889
|561
|1 357
|445
|779
|ИЗРАИЛЬ
|372
|4 123
|471
|5 560
|444
|5 515
|378
|3 034
|СИНГАПУР
|228
|65
|340
|96
|298
|63
|308
|87
|259
|46
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|284
|4 505
|259
|1 650
|244
|6 882
|328
|8 432
|297
|4 471
|ГОНКОНГ
|457
|351
|ВЬЕТНАМ
|ФИЛИППИНЫ
|ЯПОНИЯ
|694
|2277
|674
|1845
|КАНАДА
|БЕЛЬГИЯ
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|АБХАЗИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|146
|164197
|Страны СНГ
|11 035
|234
|12 890
|238
|13 277
|241
|12 906
|214
|10 129
|192
|УЗБЕКИСТАН
|4 420
|365
|4 712
|377
|4 082
|366
|3 902
|335
|2 741
|279
|КИРГИЗИЯ
|1 716
|171
|1 958
|188
|2 400
|271
|2 211
|276
|1 743
|221
|ТАДЖИКИСТАН
|1 741
|151
|2 576
|162
|2 553
|128
|2 536
|98
|1 929
|101
|АРМЕНИЯ
|829
|308
|1 112
|266
|1 117
|328
|1 065
|302
|711
|196
|АЗЕРБАЙДЖАН
|901
|341
|999
|339
|1 074
|371
|893
|371
|739
|354
|КАЗАХСТАН
|447
|104
|505
|123
|797
|191
|709
|234
|559
|201
|УКРАИНА
|430
|295
|389
|268
|498
|262
|750
|257
|1 003
|211
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|315
|250
|368
|254
|475
|278
|525
|292
|434
|262
|БЕЛАРУСЬ
|237
|204
|272
|240
|281
|262
|314
|311
|263
|294
|ТУРКМЕНИЯ
|0,0
|162
|0,0
|168
|0,0
|219
|2
|264
|8
|385
Среди стран СНГ, куда отправляются деньги, лидером является Узбекистан (4,4 млрд долл.), Таджикистан (1,7 млрд долл.) и Киргизия (1,7 млрд долл.). В пандемийный прошлый год в Киргизию отправили на 12,4% меньше денег, а финансовый поток в Таджикистан упал на треть, с 2,6 млрд долл. в 2019 г.
Анастасия Масленникова, член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка», также подтверждает, что переводы за рубеж (в «Почта Банке») за последние несколько лет действительно увеличивались стремительно. Так, в 2019 и 2020 году они показывали более чем двукратный рост. Переводы в страны СНГ также росли двукратными темпами последние 2 года, при этом в Узбекистан деньги отправляли на 17% больше, чем в (иные) страны СНГ.
В Россию деньги в основном переводят из все той же Швейцарии, но в меньшем объеме. Так, в 2020 г. в нашу страну перевели на 12,4% больше (5,5 млрд.долл.), чем годом ранее (4,9 млрд.долл.). Второй страной по объему отправленных в Россию денег физлицами стала Америка, которая «прислала» 2,1 млрд.долл., что все же на 27,7% меньше аналогичного показателя 2019 года. Из Соединенного королевства и Латвии на две страны пришло чуть более 3 млрд долл.
Из стран бывшего СССР в основном переводят из Казахстана — 1,4 млрд. долл. Из Армении перевели 378 млн.долл., из Киргизии 316 млн.долл., из Узбекистана — 312 млн.долл.
|Поступления в Россию
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего по странам
|23 402
|296
|25 095
|338
|22 467
|408
|20 786
|510
|18 363
|560
|Страны дальнего зарубежья
|20 008
|320
|21 610
|369
|18 850
|468
|17 451
|613
|15 515
|699
|из них:
|ШВЕЙЦАРИЯ
|5 465
|40 992
|4 863
|33 944
|4 970
|40 616
|3 655
|29 107
|3 156
|18 698
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|2 134
|592
|2 950
|945
|2 112
|902
|1 563
|742
|1 417
|788
|ЛАТВИЯ
|1 523
|37
|2 132
|52
|1 762
|64
|1 630
|88
|1 693
|124
|ПОЛЬША
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|1 558
|1 355
|1 504
|956
|1 105
|2 462
|1 226
|2 304
|1 297
|2 270
|ГЕРМАНИЯ
|1 227
|867
|1 230
|1 034
|1 038
|1 025
|970
|1 126
|970
|1 026
|КИПР
|846
|7 583
|1 064
|13 016
|1 032
|13 228
|1 398
|18 174
|1 192
|19 565
|ЛЮКСЕМБУРГ
|608
|587
|412
|520
|426
|428
|456
|1 443
|263
|23 444
|СИНГАПУР
|707
|85
|693
|113
|558
|120
|440
|163
|321
|144
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|404
|4 237
|369
|3 601
|388
|3 999
|385
|3 671
|385
|4 385
|ИЗРАИЛЬ
|302
|831
|293
|889
|278
|1 048
|307
|1 060
|НИДЕРЛАНДЫ
|361
|1 293
|900
|2 971
|558
|2 659
|447
|4 277
|469
|4 074
|АВСТРИЯ
|384
|4 424
|336
|5 205
|414
|6 999
|430
|7 428
|424
|8 054
|ТУРЦИЯ
|191
|1 145
|164
|946
|193
|1 250
|189
|1 373
|158
|1 359
|ЕГИПЕТ
|ГРЕЦИЯ
|ИТАЛИЯ
|163
|921
|197
|1 062
|194
|1 051
|729
|3 522
|148
|902
|ФРАНЦИЯ
|208
|1 177
|216
|1 207
|255
|1 566
|197
|1 042
|192
|1 147
|ИСПАНИЯ
|178
|1 664
|207
|1 744
|180
|1 507
|164
|1 297
|169
|1 499
|ГРУЗИЯ
|139
|1 088
|158
|1 242
|159
|1 364
|147
|1 389
|107
|1 214
|ЧЕХИЯ
|167
|3 944
|137
|3 695
|382
|7 726
|249
|6 439
|МОНАКО
|298
|114 656
|268
|94 332
|177
|74 811
|146
|66 015
|155
|95 794
|КИТАЙ
|80
|3 233
|97
|1 877
|119
|2 455
|ГОНКОНГ
|125
|2 457
|ВЬЕТНАМ
|ФИЛИППИНЫ
|КАНАДА
|ЯПОНИЯ
|42
|1414
|51
|1783
|БЕЛЬГИЯ
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|АБХАЗИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|482
|182048
|Страны СНГ
|3 394
|205
|3 484
|223
|3 618
|245
|3 335
|271
|2 847
|268
|КАЗАХСТАН
|1 435
|117
|1 455
|127
|1 499
|129
|1 469
|155
|1 176
|148
|КИРГИЗИЯ
|316
|601
|371
|658
|420
|927
|393
|992
|327
|900
|УЗБЕКИСТАН
|312
|652
|344
|708
|400
|929
|342
|958
|299
|1 042
|АРМЕНИЯ
|378
|707
|437
|856
|470
|1 686
|372
|1 347
|210
|2 219
|УКРАИНА
|285
|289
|224
|334
|177
|272
|173
|284
|225
|276
|БЕЛАРУСЬ
|284
|445
|186
|399
|165
|453
|155
|482
|121
|398
|ТАДЖИКИСТАН
|36
|201
|113
|333
|154
|500
|154
|511
|152
|505
|АЗЕРБАЙДЖАН
|156
|450
|177
|544
|186
|681
|127
|548
|172
|732
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|136
|393
|122
|251
|115
|596
|98
|558
|111
|654
|ТУРКМЕНИЯ
|57
|218
|54
|190
|32
|193
|52
|415
|54
|463
Татарстан лидирует в Поволжье по выводу денег за рубеж
В нашу республику в 2020 году физлица перевели максимальную за 5 лет сумму — 84,9 млн.долл. Однако, вывели столько (194,8 млн.долл.), что республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по объему сальдированного оттока. Татарстан последние 4 года удерживает такое лидерство.
Больше всех в ПФО по объему перечислений из России приходится на Самарскую область (229,7 млн долл.), но и «входящий» поток (155,9 млн.долл.) является самым большим в федеральном округе.
Третье место по обороту (в 255,2 млн.долл.) занимает Нижегородская область. Из субъекта перевели 133,7 млн.долл., а обратно вернулось 121,5 млн. долл.
|2020
|2020
|2020
|2020
|Регион ПФО
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Республика Татарстан
|84,9
|194,8
|279,6
|-109,9
|Самарская область
|155,9
|229,7
|385,6
|-73,8
|Нижегородская область
|121,5
|133,7
|255,2
|-12,2
|Пермский край
|38,2
|43,7
|82,0
|-5,5
|Республика Башкортостан
|39,5
|102,8
|142,3
|-63,3
|Удмуртская Республика
|14,6
|21,3
|35,9
|-6,6
|Саратовская область
|24,8
|28,9
|53,7
|-4,1
|Кировская область
|10,2
|17,1
|27,2
|-6,9
|Ульяновская область
|10,6
|12,0
|22,6
|-1,5
|Оренбургская область
|20,9
|23,7
|44,6
|-2,8
|Республика Мордовия
|2,3
|4,0
|6,3
|-1,7
|Республика Марий Эл
|6,8
|3,7
|10,5
|3,0
|Чувашская Республика
|8,7
|4,1
|12,7
|4,6
|Пензенская область
|11,7
|7,2
|18,9
|4,5
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