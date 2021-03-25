Бизнес-аккаунт дня: натюрморты, пейзажи и портреты от казанской художницы Регины Галеевой

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 27

Художница Регина Галеева родилась и живет в городе Казани. Свой творческий талант — умение рисовать она демонстрирует пользователям социальной сети «Инстаграм» почти 5 лет, и столько же времени принимает заказы на картины от своих подписчиков. Аккаунт Регины стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого известные СММ-агентства Татарстана и Поволжья дают свои рекомендации по развитию бизнес-профилей в популярной соцсети.

Каждая работа — часть моей души

Любовь к рисованию и талант к художественному творчеству в Регине Галеевой проявились в раннем детстве. Рисовала она всегда и везде, окончила художественную школу. Но после окончания общеобразовательной поступила в Казанский энергетический институт, чтобы стать экономистом. Однако по профессии экономист с красным дипломом проработала не очень много — после второго декрета осталась безработной. Тогда и вспомнилось немного подзабытое умение отображать действительность в картинах — Регина начала снова ходить в художественную школу — на воскресные занятия.

Свою первую картину на заказ художница написала в 2017 году — это стал вечерний Тауэрский мост, а затем для этого же заказчика Регина написала еще 6 картин. С этого момента художественное мастерство стало не только идеальным способом выражения себя и своего таланта, делом всей жизни, но и источником дохода. «Когда я вижу радость и восторг в глазах людей, получающих картину, я понимаю, что это самое крутое, что у меня получается делать. Каждая работа — часть моей души, я отдаю в ней частичку счастья, которое испытываю от рисования, да и вообще от жизни», — рассказывает молодая художница.

Все работы кисти художницы, считает она, это только начало, поэтому стремиться повышать уровень мастерства, проходит мастер-классы, чтобы написанные ею пейзажи или натюрморты завоевывали все большее число поклонников живописи. Сегодня советы Регине Галеевой по ведению бизнес-профиля в «Инстаграме» дает сооснователь и коммерческий директор коммуникационного агентства «Без воды» Карина Беленова.

Не забыть об уникальности торгового предложения

Не сразу поняла, что передо мной бизнес-аккаунт. Сначала я подумала, что это обычный личный аккаунт, в котором Регина делится своими «мыслями, эмоциями и настроением» — как описано в шапке профиля. Совсем не понятно, что картины выставлены на продажу, что можно сделать заказ. Начнем по порядку — вид профиля:

в первую очередь, нужно подключить бизнес-аккаунт или аккаунт автора. Чтобы появилась возможность отслеживать статистику, сделать кнопки с контактной информацией и в дальнейшем запускать рекламу. Это делается через настройки аккаунта.

в поисковой строке желательно написать Художник Регина Галеева

в описании профиля написать услуги и уникальное торговое предложение, чем ваши картины отличаются от других. Например, — картины на заказ, — натюрморты и портреты, — акварель, масло. В качестве уникальности может быть — нарисую за 2 дня или — ни одна картина не повторяется

добавьте геолокацию , укажите город, в котором находитесь. Если можете отправить картину в любой город, напишите это также в описании

, укажите город, в котором находитесь. Если можете отправить картину в любой город, напишите это также в описании можно прикрепить ссылку на ватсап, или написать, что заявки принимаются через директ

обязательно нужно добавить и заполнить хайлайтс (вечные сториз), в которых разместить основную информацию, например, обо мне, услуги, отзывы, мои работы, процесс и так далее.

Продвижению помогут коллаборации и инфлюенсеры

Далее разберем посты. Сейчас в аккаунте всего две рубрики: моя жизнь и мои картины. Рекомендую добавить рубрики развлекательные, например, видео, как вы рисуете картину; продающие, которые бы включали отзывы или картины в интерьере. О себе также можно рассказывать в связке с темой аккаунта, например, где вы учились рисовать, о чем была первая работа, любимая ваша картина и так далее.

Также в постах не хватает графики, по-простому надписей на некоторых изображениях. Например, «как сделать заказ». А в текстах к постам я советую добавлять информацию о том, как приобрести картину и сколько она стоит.

Теперь о том, как добиться дальнейшего продвижения вашего профиля.

Во-первых, предлагаю коллаборации. Например, можно договориться с владельцем какого-нибудь кафе города и повесить несколько картин в заведении с указанием вашего авторства. Также можно сотрудничать с другими блогерами — инфлюенсерами в сфере живописи, с дизайнерами интерьеров, причем не только, живущими в том же городе, что и вы, но и других. Безусловно, одним из способов является таргетированная реклама. Подключайте его, и о вашем творчестве узнают гораздо больше пользователей «Инстаграма». Желаю успеха!