День в истории: создание журфака КФУ, убийство Павла I, Всемирный день борьбы с туберкулезом

Чем примечательна дата 24 марта

Казанская журналистика с особым трепетом относится к этой дате. 24 марта была образована кафедра журналистики в Казанском государственном университете. Еще в этот день отмечают профессиональный праздник авиаштурманов России. В этот день родились американский иллюзионист Гарри Гудини и киноактер Стив МакКуин, русский художник Орест Кипренский, советский физик Сергей Вавилов, американский аниматор Джозеф Барбера, российский певец Александр Буйнов, американский актер Джим Парсонс. Подробнее обо всех интересных событиях этой даты — в обзоре «Реального времени».

Факультет журналистики КФУ, казанские выставки



24 марта 1962 года были образованы кафедра и отделение журналистики в Казанском государственном университете. Руководителем кафедры стал профессор Казанского педагогического института Иван Пехтелев. В 1992 году был открыт факультет журналистики. А в 1994 году к факультету присоединились кафедры социологии и психологии. Позднее кафедра психологии отделилась и в университете появился факультет психологии. Сегодня на базе КФУ работает Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций.

24 марта 2004 года в Москве открылась выставка, посвященная 1000-летию Казани. На выставке можно было познакомится с уникальные архивными документами, историческими экспонатами, редкими книгами. Помимо республиканских экспонатов на выставке были представлены реликвии из музеев Москвы.



Фото: kazan-kremlin.ru

24 марта 1957 года умер писатель Кави Наджми. Кави Гибятович стал первым председателем правления Союза писателей Татарстана. За время своей творческой деятельности Кави Наджми написал рассказ «Мальчик из слободки», повести «Прибрежные костры», «Первая весна» и «Светлая тропа», стихи и поэмы «В атаку», «Песня весны», книгу «Татары — герои ВОВ» и другие произведения. Он перевел на татарский язык многие произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М. Горького, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, других писателей и поэтов.

Фото: kazan.aif.ru

День штурманской службы ВВС России, убийство императора Павла I, первая передача радиосигнала

С 2002 года ежегодно 24 марта в России отмечается День авиаштурмана. Дата была выбрана, потому что 24 марта 1916 года был подписан приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС). Штурманская служба ВВС России оберегает воздушное пространство страны. Она занимается воздушной навигацией, изучает и применяет авиационное вооружение и средства воздушной разведки. Сегодня новых специалистов-штурмовиков готовит Челябинский филиал Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

24 марта 1801 года в Санкт-Петербурге был убит российский император Павел I. Император стал жертвой заговора. Ночью в Михайловском замке с ним расправились гвардейские офицеры. Сколько человек участвовало в заговоре точно установить не удалось. По разным оценкам заговорщиков было от 30 до 70 человек. Причинами заговора историки называют ущемление дворянских вольностей и привилегий; ссылки в Сибирь; нелюбовь придворной знати и гвардейского офицерства; деспотизм; непоследовательная внешняя политика, разрыв отношений с Англией.

Источник: zen.yandex.ru

24 марта 1896 года физик Александр Попов первым в мире осуществил передачу радиосигнала. Сообщение составляли набранные азбукой Морзе слова Heinrich Hertz (Генрих Герц).

Международный день борьбы с депрессией, Всемирный день борьбы с туберкулезом, первый патент на паровоз

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Многие психологи называют депрессию «болезнью 21-го века». Интересно, что триггером к депрессии может стать не только горе или неудача, но и радостное событие. Человек страдающий этим расстройством теряет интерес к жизни. Он погружается в унылое состояние. В этот момент очень сильно страдает его самооценка. Последствия депрессии могут быть ужасны.



Фото: typical-moscow.ru

В день борьбы с депрессией проводятся различные семинары, лекции, конференции для того, чтобы привлечь внимание общества к важности темы и понять, как правильно помогать выходить из этого психологического состояния. В этот день психотерапевты и психологи устраивают благотворительные консультации.

24 марта Всемирная организация здравоохранения объявила Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Именно в этот день в 1882 году общественность узнала о существовании возбудителя туберкулеза. Научное открытие совершил немецкий микробиолог Роберт Кох. Туберкулез — инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно поражает легкие, реже затрагивая другие органы. Заболевание чаще всего имеют малоимущие, бездомные, люди с ослабленным иммунитетом. В России туберкулез — одна из особенно острых проблем. Некоторые специалисты полагают, что скрытую форму туберкулеза имеют до 80 процентов россиян.

Фото: vv-info.ru

24 марта 1802 года английский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на паровоз. Машине во время испытаний не понадобилось пополнение котла водой, а ее скорость достигала 5 миль в час.