Инста-Татарстан: песни Тямаева в темноте, ускоренный восход солнца и профессиональный киллер

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев и россиян

Фото: firdustyamaev_official

Что объединяет «День сурка» и эчпочмаки, за что голосуют подписчики киноактрисы Сати Спиваковой и чем закончилась попытка Фирдуса Тямаева провести концерт в башкирском селе? Об этом и других событиях — в обзоре инстаграм-аккаунтов актеров, предпринимателей, политиков и других известных людей от «Реального времени».

Доброе утро

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился со своими подписчиками оригинальным роликом. На видео кадры из кинофильма «День сурка» чередуются с кулинарным мастер-классом. Герой Билла Мюррея несколько раз подряд разбивает пресловутый будильник, а параллельно этому чьи-то умелые руки лепят эчпочмаки. «Доброе утро! Хәерле иртә! А вы во сколько просыпаетесь обычно?» — интересуется Минниханов у фолловеров.

Подписчики, в свою очередь, развели бурную дискуссию на тему летнего и зимнего времени. «На час вперед бы перенести, а летом еще на часик», «Очень многие опаздывали. И стресс был огромный. Оставьте все как есть, мы уже привыкли!», «Еще раз переводить время — я против. Тем более детки многие уже родились при нынешнем времени, нечего ломать их биоритм. А мы с вами уже пожили. И хватит прыгать туда-сюда», — гласят комментарии.

Российская киноактриса Сати Спивакова устроила в «Инстаграме» настоящее голосование. Теледива опубликовала свой фотопортрет, выполненный в цветном и в черно-белом варианте. «Цвет или ЧБ?» — интересуется артистка у фолловеров. К слову, большинство голосов было отдано за цветной снимок. «Люблю цвет», «Цветное фото лучше!» — отзываются подписчики. Пост набрал около 700 отметок «Нравится».

Кстати, нападающий клуба «Рубин» и молодежной сборной России Иван Игнатьев выражает однозначное предпочтение не разнообразной цветовой палитре, а строгой черно-белой гамме. Он выложил в Сеть диахромную фотографию с одного из матчей «Рубина». На снимке спортсмен бежит вдоль поля и пристально смотрит на кого-то за кадром. Пост набрал 2,3 тыс. лайков.

Заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев сообщил на своей странице о сорванном концерте в башкирском селе Киргиз-Мияки. «За час до концерта нам объявляют, что электричество отключено, и связано это с потопом в подвале. Но мы проверили — никакой аварии там нет. Это ложь. В последние месяцы затруднилась организация концертов в Башкортостане, всегда какие-то препятствия», — досадует музыкант.

К посту прикреплен видеоролик, на котором видно, как музыкант выступает на сцене в абсолютной темноте. Далее концерт плавно перетекает в вестибюль. Зрители аплодируют музыканту, снимают выступление своего кумира на камеры сотовых телефонов. «Сегодня нам дали понять, что меня, мою группу наказывают из-за того, что я в 2020 году поддержал народ и встал в защиту Куштау», — уверен Тямаев.



Публикация набрала свыше 276 тысяч просмотров. «Стыдно за наш район!», «Стыдно за Башкортостан», «Молодец, Фирдус! Мы с вами», — отзываются пользователи. Кроме того, Тямаев активно репостит записи в свою поддержку в сторис.



Ценители природы



Российский телеведущий, художник-иллюстратор Алексей Бегак опубликовал в Сети одну из своих работ. На картине изображена заснеженная дорога, ведущая к холмам. «Немного снега напоследок», — подписал под снимком автор. «Это темпера или масло?», «Это что, калужка?» — интересуются пользователи. Публикация набрала около 600 отметок «Нравится».

Еще один ценитель прекрасного — руководитель «Фабрики предпринимательства», ресторатор, доктор экономических наук Айдар Булатов. Он разместил на своей странице в «Инстаграме» ускоренное видео восхода солнца. Светило поднимается над морем, озаряя небо ярко-желтыми красками. «Солнце встает для каждого из нас и Солнце светит всем одинаково. Только я сам принимаю решение, что мне в жизни доступно, а что недостижимо», — написано под постом. «Золотые слова», «Согласна!», «Это точно», — отзываются фолловеры.



Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов выложил в своем инстаграм-аккаунте фотографию сосны со сломанной верхушкой — с хештегом #МояУдмуртия. Дерево, одиноко стоящее в заснеженном поле, тянется вверх боковыми ветками. Публикация набрала почти 1,2 тыс. лайков. «Несломленная», «Стойкая сосна выдержала удар молнии!», «Пейзаж напоминает сказки Г. Х. Андерсена», — написано в комментариях.



Управляющий партнер группы компаний IMC в сфере ИТ-технологий и интернет-маркетинга Ильяс Валиуллин решил немного пофилософствовать на фоне природы. Предприниматель опубликовал фото, на котором он плавает в компании «морских дьяволов» (крупных скатов). «Представьте, какие у меня эмоции были в этот день, — пишет Валиуллин. — Все великое создается во время счастливых эмоций. Чем больше в вас положительных эмоций, тем больше энергии на созидание». Подписчики оценили рассуждения предпринимателя, наградив пост 1,4 тыс. лайков.



Немного позитива



Автор и исполнитель собственных песен Хабиб Шарипов загрузил в Сеть забавное видео. Короткий ролик под названием «Профессиональный киллер» начинается с того, что артист встречает свою подругу жаркими объятьями. На переднем плане стоит бокал с напитком. Пока девушка не видит, Хабиб бросает в сосуд яд. Угощение предназначается гостье. Внезапно жидкость начинает пениться и выливается из бокала. Хабиб отпивает из сосуда, испугавшись того, что девушка догадается о покушении. Певец столбенеет и «падает замертво». Ролик набрал почти 200 тысяч просмотров. «Хороший киллер, жаль одноразовый», «Просто лучший киллер, который только может быть», «Хабиб — красава», — восхищаются фолловеры.

Сооснователь бренда одежды «Святая» Рустем Гарипов тоже не против пошутить. Он похвастался перед подписчиками новым халатом, подаренным друзьями. Предприниматель выложил фото, на котором предстал перед нами в шапке-ушанке, в распахнутой одежде и с голым торсом. «Спасибо друзьям с Бали, приезжают подарочки», — прокомментировал снимок Гарипов. «Что ты за человек-то такой — тебе даже с животиком хорошо?!?», «Русский мужчина! Только балалайки на фото не хватает», — восхищаются подписчики. Пост набрал около 270 лайков.



Игрок казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин поделился с фолловерами фотографией своих юных фанатов. На снимке несколько улыбающихся мальчиков держат в руках самодельные плакаты с портретом Яруллина и надписью «Ак Барс». «Спасибо ребятам за поддержку на вчерашнем матче!» — пишет спортсмен. Пост понравился более чем 1,2 тыс. пользователей «Инстаграма».



Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, хоть и находится в отпуске, не упустила возможности рассказать об открытии Национальной библиотеки в Казани — теперь можно брать книги, которых там более трех миллионов. «Очень радостно осознавать, что Национальная библиотека Татарстана наполняется людьми и оживает!», «Теперь это здание — настоящий национальный культурный центр», «Моя обычно не читающая книги 10-летняя дочь целый час не могла там оторваться от книги», — пишут пользователи. Публикация понравилась более чем 2,3 тыс. фолловеров.

