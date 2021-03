День в истории: очерк о Девятаеве, первое «O.K.» и затопление станции «Мир»

Фото: Максим Платонов

23 марта свой профессиональный праздник отмечают работники гидрометеорологических служб. В этот день родились психолог и социолог Эрих Фромм, японский режиссер Акира Куросава, конькобежец Евгений Гришин, австрийский композитор Людвиг Минкус, британский гонщик Дональд Кэмпбелл и первый председатель Союза художников ТАССР Петр Дульский. 23 марта появилось устройство, которое дало начало распространению электрического света. В Татарстане в 1957 году был опубликован очерк Яна Винецкого «Мужество» о легендарном летчике Михаиле Девятаеве, а также в 1917 году состоялось первое собрание социал-демократов в Казани. Подробнее о важных событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первое собрание социал-демократов в Казани, очерк «Мужество»

В 1917 году состоялось первое собрание социал-демократов в Казани. Тогда был организован Казанский комитет РСДРП(б), который возглавил революционер Виктор Тихомирнов. До марта 1917 года работа общества находилась на нелегальном положении. Участников часто арестовывали.

В этот день в 1957 году в советском издании «Литературная газета» был опубликован очерк «Мужество» журналиста «Советской Татарии» Яна Винецкого. В нем журналист рассказал о легендарном подвиге Михаила Девятаева. 8 февраля 1945 года десять советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Михаилом Девятаевым совершили побег из немецкого концлагеря при полигоне Пенемюнде.

Фото kpfu.ru

23 марта 1897 года в Молдавии родился искусствовед Петр Дульский — один из основателей и первый председатель Союза художников ТАССР. В Казань Петр Максимилианович приезжает в 1911 году. Он учился в Казанской художественной школе. Преподавал в Слободском реальном училище в Вятской губернии. Петр Дульский является основоположником искусствоведения в Татарской АССР. Он написал более 100 брошюр и книг по архитектуре, живописи, скульптуре и графике. При его участии выходил первый в СССР журнал по музейному делу «Казанский музейный вестник», а также журнал «Казанский библиофил» о книгах и графике того времени. Искусствовед сам выступал в роли корреспондента для некоторых изданий.

День работников гидрометеорологической службы России, свеча Яблочкова, затопление станции «Мир»

23 марта в России отмечается День работников гидрометеорологической службы. Праздник был учрежден 19 мая 2008 года. Работники службы изучают погодные условия. Они стараются составить наиболее достоверные прогнозы погоды. Точность подобных прогнозов ограничивается 21 днем.

23 марта 1876 года русский инженер Павел Яблочков запатентовал один из вариантов электрической угольной дуговой лампы. Изобретение стало одним из первых электрическим источником света. Так называемой «свечи Яблочкова» хватало на полтора часа, а ее стоимость составляла 20 копеек.

Фото: wikipedia.org

23 марта 1983 года был запущен советский космический аппарат «Астрон». Этот ультрафиолетовый телескоп позволял наблюдать за яркими звездами, слабыми звездами, внегалактическими объектами и космическими туманностями.

В 2001 году орбитальную станцию «Мир» свели с орбиты и затопили в Тихом океане. После 15 лет работы станция больше не могла функционировать должным образом. С каждым годом состояние лишь ухудшалось, а финансирование объекта было очень скромным. Когда происходил процесс затопления, станция весила 140 тонн. На ней находились новогодние елки, фотография Юрия Гагарина, библиотека из сотни книг и множество других вещей. До воды долетело лишь 12 тонн — остальное сгорело в атмосфере.

Всемирный метеорологический день, день рождения «о’кей» и переименование Астаны в Нур-Султан

23 марта во многих странах празднуют Всемирный метеорологический день. Впервые праздник отметили в 1961 году. Ежегодно для Всемирного метеорологического дня выбирают новый девиз. В этом году он пройдет под девизом «Погода, климат и вода в информационную эру». 23 марта состоятся мероприятия, на которых будут разбираться вопросы снижения угрозы жизни населения и ущерба экономике стран от погодно-климатических явлений.

Фото: Максим Платонов

23 марта 1839 года считается днем появления всемирно популярного выражения «о’кей» или «OK». Существует множество версий возникновения сокращения. Кто-то считает, что «о’кей» задумывалось как шуточное сокращение неправильно написанного all korrect. Демократы из Нью-Йорка утверждают, что выражение появилось из-за клуба The Democratic OK Club. «OK» — городок Old Kinderhook, в котором родился восьмой президент США Мартин Ван Бюрен. Греки полагают, что «о’кей» произошло от словосочетания «ola kala» означает «все хорошо».

23 марта 1891 года на футбольные ворота впервые надели специальную сетку. Это решено было сделать во время матча между футбольными сборными Севера и Юга Великобритании.

23 марта 2019 года был подписан указ президента Казахстана, по которому столица страны Астана меняет название на Нур-Султан.