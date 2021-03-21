Новости общества

21:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Восточная кухня, народные промыслы и национальные танцы: как в Казани отмечали Науруз

19:22, 21.03.2021
Восточная кухня, народные промыслы и национальные танцы: как в Казани отмечали Науруз
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани отмечали праздник тюркских и иранских народов «Науруз». В программе — постановки уличного театра, шоу джамперов, конкурсы «Науруз батыр» и «Науруз гузэлэ», народные игры и забавы, концерт, Этномаркет. Впервые прошел «Фестиваль плова», где народным голосованием определяли лучший рецепт известного блюда восточной кухни. Команды от национальных культурных автономий сразились в хоккее в валенках. На празднике побывали корреспонденты «Реального времени».

1/29
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

21:57 МСК Все новости
Новости раздела