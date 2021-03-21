Это конец для «Салавата»? Михаил Глухов почти похоронил шансы Уфы на финал Востока

Финны «Салавата» отметились лишь умением бить своих, чтоб чужие боялись

Третий матч в серии (и первый из уфимских) должен был показать, насколько все-таки готов «Салават Юлаев» к борьбе с одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. В Казани подопечным Томи Ламсы не хватило сбалансированности и сдержанности, а дома традиционно сильный «Салават» должен был сделать все, чтобы спасти серию. Удалось ли тренерскому штабу уфимцев исправить казанские ошибки? Нет. Григорий Панин все так же несдержан, а финские легионеры — бесполезны. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает третий поединок «зеленой» серии: Хартикайнен принялся крушить своих одноклубников, Томи Ламса слишком поздно начал думать о перестроениях, Михаил Глухов становится «злым гением» Уфы, а Воронков и Панин продолжили выяснять отношения.

Уфа вышла устрашать, Казань была готова

Градус жестокости и взаимных силовых воздействий во втором матче серьезно поднялся. И решение Дмитрия Квартальнова поберечь сегодня «игровика» Стефана Да Косту выглядит вполне логично. Зато в составе появились два парня, способных, если нужно, и потолкаться с соперником — это Роман Рукавишников и, конечно, Михаил Фисенко. В общем, смещение акцентов на силовую борьбу со стороны Казани в этой игре было очевидно.

И уже на первых минутах стало понятно, почему. Установка у «Салавата» перед матчем явно была не из миролюбивых, если не сказать воинственной.

Уфимцы принялись ловить гостей у бортов — да так, что под «перекрестный огонь» попадали свои. Гранлунд отлетел на лед от силового приема Хартикайнена. А его цель — Фисенко — успел проскочить между финнами. Григорий Панин тоже пострадал в самом начале матча от Хартикайнена — и отправился в раздевалку. Финн вышел разгоряченным, бил и своих и чужих (своих даже больше).

Вскоре Гранлунд пострадал от того же Фисенко, который пихал его рукой к борту, ожесточенно защищая подступы к вратарю. С отбитыми боками уходил на перерыв и Патрис Кормье.

А вот когда за минуту до конца первого периода произошла первая массовая стычка, Никита Лямкин вызывал на бой Владислава Картаева, показывая, что готов скинуть краги. А тот просто отвернулся и бой не принял — и, возможно, зря. Не исключено, что это могло бы завести «Салават». Трибуны «Уфа Арены» уже стали скандировать своим хоккеистам : «Бейся!».

Уфимцы только за половину игры применили 18 силовых приемов (и 32 — во всем матче). И при этом в основном в рамках правил, без лишней «грязи». Разве что Джефф Плэтт в концовке «перестарался» и нанес травму Тимуру Билялову.

Задача запугать и «закошмарить» казанских хоккеистов, отвечающих за созидание — вот цель, с которой вышли хозяева площадки на третий матч. Дмитрий Квартальнов, очевидно, этого ожидал и выставил своих «защитников». Ко второй половине игры от грозного давления Уфы уже ничего не осталось, чем и остались недовольны уфимские болельщики. Биться — значит биться от начала до конца.

Легионеры Уфы в этой серии — пока только для украшения

По итогам прошлого, второго казанского поединка мы отмечали, что в казанско-финском противостоянии на передний план выдвинулись «рабочие» третьи и четвертые звенья.

Те две шайбы, которые уфимцам удалось из себя выжать на казанском льду, забрасывали те, кто обычно «носит рояль». Голами отметились Петр Хохряков и Владислав Картаев. При этом у тех, на кого обычно Томи Ламса ставит в атаке — финнов — статистика была печальной. У каждого из звездных скандинавов «Салавата Юлаева» после казанской части серии были плачевные «-1». И это уже можно считать главной неожиданностью нынешнего полуфинала.

У «Ак Барса» же забивали все — легионеры Доус и Кормье, техничный Станислав Галиев, отмечался «рабочая лошадка» Воронков. Но настоящим кошмаром неожиданно для Уфы стал такой же «работяга» Михаил Глухов, положивший очередную шайбу в ворота «Салавата».

Это как раз то, что эксперты называли преимуществом Казани перед Уфой, где игра строится вокруг иностранцев. Сбалансированный состав «Ак Барса», распределенный по всем звеньям, стал главным фактором превосходства Казани.



В третьем поединке «Салават Юлаев», хоть и небольшого, но прогресса все-таки добился — единственную (как и в других поединках серии) шайбу забросил игрок, которого тоже номинально считают лидером атак. Александр Кадейкин из второго звена сделал счет 1:1 в позиционной контратаке.

Финны же вновь оказались в роли статистов, которые наводили суету, много толкались и были бесполезны в атаке. Профита от их присутствия «Салават» не получает никакого.

Ламса решил попробовать перестроения, но спохватился слишком поздно

— Вы делали какие-то перестановки в их игре, когда легионеров закрыли в первой игре? — спрашивали журналисты после второго казанского матча у наставника уфимцев Томи Ламсы.

— Нам противостоит одна из сильнейших команд лиги, поэтому достаточно непросто забивать голы. Мы, естественно, работаем над тем, чтобы, наша первая тройка забивала. Но это совершенно непросто, потому что «Ак Барс» очень хорошо обороняется и достаточно сложно к воротам пробиваться, — привычно отвечал финский наставник общими словами.

Первые намеки на перестановки у «Салавата» пошли лишь в третьей игре, и то вынужденные. Травма Владимира Жаркова вынудила Ламсу поставить во второе звено Дмитрия Кугрышева. Артем Пименов, бывший в Казани лишь 13-м нападающим, занял свое место в четвертом звене.

А вот Родион Амиров, на которого перед плей-офф тоже возлагались определенные надежды, наоборот, постоянное место потерял и получил место 13-го форварда. Молодой нападающий утратил всю свою «магию» в противостоянии с Казанью (как это было и на канадском МЧМ), и надо полагать, что в НХЛ ему еще рановато.

Лишь в третьем периоде, когда тренерский штаб «Салавата» увидел, что прежний план не работает, он наконец-то решился на некоторые перестроения. Родион Амиров стал выходить на лед во второй тройке нападающих с Александром Кадейкиным. Результат, впрочем, все тот же — холостая работа против мощной казанской обороны.

Не поздновато ли Томи Ламса начал думать над перестроениями и сюрпризами? Подобные эксперименты с сочетаниями нападающих как минимум должны были быть наиграны заранее.

Панин vs Воронков: Это уже личное

Всего одно удаление числилось за «Салаватом Юлаевым» к старту третьего периода. Нетрудно догадаться, кто именно схватил этот двухминутный штраф — Григорий Панин, который принялся с ожесточением вбивать в лед Дмитрия Воронкова у своих ворот за то, что тот применил к нему силовой плечом.

Проблемы с неконтролируемым гневом у Григория часто оборачивались для «Салавата» большими бедами, и что с этим делать — в Уфе так пока и не придумали. Но здесь уже, судя по всему, история скорее о сведении личных счетов.

В течение всей предыдущей игры Воронков и Панин буквально сталкивались лбами. Панин выбивал клюшку из рук у форварда «Ак Барса» и садился в штрафбокс. Потом Воронков высказывал Григорию все, что он о нем думает, а возможно, и звал на бой.

В течение всей предыдущей игры Воронков и Панин буквально сталкивались лбами. Фото: ak-bars.ru

Ну а апогеем этого персонального противостояния второй игры стал скандальный момент в овертайме, когда Станислав Галиев забивал победную шайбу. Секундами ранее случился эпизод, в котором с Григория Панина был снят шлем, и повинен в этом оказался именно Дмитрий Воронков.

Панину пришлось ехать на скамейку — без шлема играть нельзя, а численным преимуществом тут же воспользовался «Ак Барс.

Так что ожесточение, с которым сегодня Панин действовал против Воронкова, вполне понятно а их вражда на льду становится очередной интригой «зеленого противостояния».

Эрик Добролюбов