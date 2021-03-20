«Салават Юлаев» не смог ничего предложить «Ак Барсу» и уезжает из Казани без побед

Главные итоги второго матча «зеленой» серии

Фото: Максим Платонов

Стартовые матчи показали, что на данный момент «Ак Барс» пока сильнее «Салавата Юлаева» в большинстве компонентов. Казанская команда редко пропускает, а лидеров у уфимской команды как не было, так и нет. Более того, Найджел Доус, похоже, провел успешную работу над ошибками и снова забил. Эти и другие итоги второго «зеленого поединка» — в материале «Реального времени».

Команды подняли градус жестокости и едва не переломали друг друга уже на старте встречи

В стартовой встрече «Ак Барс» и «Салават Юлаев» набрали всего 10 минут штрафного времени на двоих, да и игра была не столь жесткой, без особых стычек. Если в том поединке команды применили 16 силовых приемов на двоих, то во вчерашней встрече их было целых 31 — разница очевидна.

Во втором матче команды перестали жалеть друг друга, не обошлось и без травм. В игровом эпизоде хоккеист казанской команды Стефан Да Коста в буквальном смысле столкнулся лицом к лицу с нападающим «Салавата Юлаева» Владимиром Жарковым — картина не для слабонервных. Игрок уфимского клуба отправился с площадки прямиком в подтрибунное помещение, причем только с помощью медицинского персонала. Пожелаем Владимиру скорейшего выздоровления.



С первых минут игры обе команды стали действовать агрессивно, появилось больше столкновений.

Стоит отметить локальное противостояние капитанов «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»: Артема Лукоянова и Григория Панина. В первой встрече игроки лишь пару раз «встретили» друг друга, припечатав в борт, но во второй встрече парни на порядок сильнее завелись. Сначала капитан казанского клуба жестко «влетел» в своего соперника, после чего состоялась небольшая словесная перепалка, а в следующем эпизоде уже сам Григорий Панин атаковал Лукоянова и свалил его на лед.

К слову, во вчерашнем поединке развернулась настоящая «охота» на капитана «Салавата Юлаева». Сначала Дмитрий Воронков вызывал на бой Григория Панина, а после и Никита Лямкин высказывал претензии капитану уфимцев.

Видимо, «Ак Барс» не собирается закрывать глаза на довольно грязную игру хоккеиста, который не перестает подводить свою команду, постоянно удаляясь. В последних четырех встречах «Салавата Юлаева» Григорий Панин получал двухминутное удаление трижды.

«Сдерживающие» звенья в плей-офф выходят на передний план

В кубковых поединках роль «сдерживающих» звеньев очень велика. Стоит отметить, что финское звено «Салавата Юлаева» было закрыто благодаря тройке Глухов — Бурмистров — Лукоянов. Именно они выходили на площадку против первого звена уфимцев.

В свою очередь, когда от легионеров Уфы результата ждать не приходится, как в первых матчах плей-офф «зеленого дерби», у «Салавата Юлаева» активизируются именно 3-4 звенья. В стартовом поединке отличился Владимир Картаев, а во второй встрече — Петр Хохряков, который, кстати, мог забросить шайбу и в первом матче.

В стартовом поединке центральный нападающий третьего звена уфимцев в похожем эпизоде убегал на ударную позицию при игре в меньшинстве, но вратарь казанской команды Тимур Билялов плечом отразил опасный бросок.

Во второй встрече после неточной передачи защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина Петр Хохряков вновь убежал на свидание с вратарем. На этот раз он решился пробить голкипера казанцев броском в нижний левый угол ворот — и забросил шайбу, открыв счет.

Кто знает, как бы обернулась первая игра «зеленого дерби», если бы Петр Хохряков реализовал свою возможность в обоих случаях? К слову, на счету 31-летнего нападающего уфимского клуба — две заброшенные шайбы в семи матчах плей-офф.

Игроки 3-4 звеньев казанского клуба так же результативно действовали и во втором матче. Уже в овертайме четвертое звено казанцев организовало победный гол, и Станислав Галиев был расторопнее всех на пятаке. 22-й номер добыл очень важную победу для своего клуба.

Доус вновь забил: игрок стал реализовывать моменты, но проблемы остаются

Мы уже писали про прогресс в игре канадского форварда «Ак Барса» Найджела Доуса, и во второй встрече хоккеист вновь забил. Причем с той же точки, но на сей раз игрок казанского клуба попал в противоположный угол ворот и сравнял счет в матче.



Доус неожиданно становится лучшим бомбардиром команды в плей-офф, наравне с партнером по звену Виктором Тихоновым. Оба хоккеиста набрали по 5 очков (3+2), но у канадского нападающего все равно еще есть игровые проблемы.

По сути, до самого голевого момента и после него Доус все так же был незаметен: пару раз терял шайбу в позиционных атаках, очень мало участвовал в силовой борьбе, которой во втором матче было хоть отбавляй.

Безусловно, по сравнению с первым раундом плей-офф хоккеист заметно прибавил в реализации моментов, но в «невидимку» он играет все еще очень часто. К слову, Доус в серии с «Салаватом Юлаевым» имеет гроссмейстерскую статистику: 2 гола в двух матчах. Стоит ли ожидать от хоккеиста такой же реализации моментов в последующих матчах — хороший вопрос.

Оборона «Ак Барса» одна из лучших на Востоке, но не без «косяков»

«Ак Барс» Дмитрия Квартальнова очень мало пропускает. Во всех шести матчах плей-офф нынешнего сезона казанский клуб пропустил лишь пять раз, и это лучший результат в кубковых играх на данный момент.

Стоит отметить голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, который уже стал полноценным первым номером команды в плей-офф. На его счету 97,64% отраженных бросков в пяти встречах. Его сумбурная манера игры и невысокий рост компенсируются супернадежностью, а еще воспитанник казанского клуба часто выручает, казалось бы, в безнадежных ситуациях, что и делает его вратарем топ-уровня уже в 25-летнем возрасте.

В оборонительной линии «Ак Барса» уверенно чувствуют себя Альберт Яруллин и Андрей Педан. Яруллин на протяжении двух матчей успешно действовал против легионерского звена уфимцев, а Педан максимально надежно работал в обороне.

К слову, 27-летний защитник Андрей Педан проводит свой лучший плей-офф в КХЛ, в 6 матчах на его счету один гол и две передачи.

Вынесем момент с Дмитрием Юдиным за скобки — надо полагать, что это случайность.

Уфимскому клубу стоит придумать что-то новое, чтобы пробить оборону команды Дмитрия Квартальнова и забить хотя бы больше одной шайбы. Следующие матчи команды проведут 21 и 23 марта в Уфе.