Архитектор Тимур Нугаев: «Инфраструктуру надо закладывать в стоимость жилья»

Как должна развиваться Казань и в чем заключается главная ошибка татарстанских застройщиков

«Ситуация с дорожными пробками в Казани улучшится уже через 5 лет», — считает основатель архитектурно-проектного бюро «NUGAEV», член Союзов архитекторов России и Татарстана Тимур Нугаев. В интервью «Реальному времени» казанский архитектор рассказал, над какими проектами работает его команда и каким он видит будущее города. К слову, вопросы развития столицы архитекторы обсудят на 3-й ежегодной встрече-диалоге архитекторов и девелоперов — ARDA, которая состоится 25 марта.

«Ветка метро не должна вести в никуда»

— Тимур, на какой город, по-вашему, больше всего похожа современная Казань?

— Пожалуй, по духу столица Татарстана ближе к европейскому типу городов. Но, если оценивать Казань в целом, перед нами своего рода сборная солянка. Ведь вспомните название нашей столицы! Казан, котел. Сила топонима на многое влияет. Смешение тенденций, направлений, культур. Например, когда я придумал название «Арт Сити», концепция объекта родилась сама — за одну секунду. Просто что-то щелкнуло в голове, образ появился из названия.

— В последнее время в республике много спорят о концепции развития Казанской агломерации. Какой она должна быть, на ваш взгляд?

— Казанская агломерация непременно должна обладать собственной идентичностью и двигаться в уникальном направлении. Любой современный город, обладающий историческим потенциалом, ищет свой путь. Хотя, конечно, путь города выбирается не кем-то одним, а огромным количеством местных обитателей. Город живет своей жизнью. Это отдельный организм. И формирование его складывается не из одного фактора. Идентичность должна быть многолинейной, многофункциональной. Территориальное планирование, например, тесно связано с туризмом и культурной жизнью. Новые районы не могут становиться анклавом, а ветка метро не должна вести в никуда. Каждая зона, развиваясь, проникает в следующую, образуя прочную связь. Грамотная функциональность действительно важна.

— Сейчас как никогда остро встала проблема нехватки объектов социальной инфраструктуры в микрорайонах новой застройки. Что нужно менять?

— Это вопрос комплексного освоения территории. Строить дома и считать цену за квадратный метр при продаже, не учитывая при этом расходы на будущую социальную и культурную нагрузку, — неправильно. Не мне судить, но, к сожалению, у нас рычаги градостроительного подхода работают плохо. Инфраструктуру надо изначально закладывать в стоимость жилья. Человек покупает не квадратные метры, а образ жизни, свою среду. Ценники бывают обоснованные и не очень. Все зависит, прошу прощения, от жадности застройщика, и вот здесь как раз свою роль играет авторитет города или архитектора.

Фото: Максим Платонов

Строить дома и считать цену за квадратный метр при продаже, не учитывая при этом расходы на будущую социальную и культурную нагрузку, — неправильно. Не мне судить, но, к сожалению, у нас рычаги градостроительного подхода работают плохо

— Избавится ли Казань от многочасовых пробок?

— Сейчас готовится огромное количество решений и по транспортному планированию, и по новому генплану города. Думаю, ситуация улучшится в течение ближайших пяти лет. Уже ведутся работы над Вознесенским трактом, новым кольцом, дублером Горьковского шоссе. Конечно, дорог пока не хватает. Возможно, где-то нужно использовать двух- и трехуровневые развязки. Самое время задуматься о подобном решении.

«Есть хрущевки, от которых просто необходимо избавляться»



— Как вы считаете, нужно ли сносить хрущевки?

— Не все хрущевки построены на совесть. Не каждая простоит еще 50 или 100 лет. Есть такие дома, от которых просто необходимо избавляться. Потому что поддержка их состояния на должном уровне и постоянное обновление стоят дороже, нежели строительство аналогичного дома. Ситуацию с каждым объектом нужно рассматривать отдельно.

— Как вы относитесь к современным фасадным решениям в части выбора стройматериалов?

— Несомненно, все устали от керамогранита. Многие современные архитекторы, и я в том числе, рассматривают огромную палитру материалов. При этом некоторые специалисты до сих пор не знают, что можно использовать что-то еще, кроме имитации натурального камня. А старая советская школа как раз таки рождает то, что мы сейчас имеем, смотрит на мир со своей собственной позиции.

«Тема перезагрузки объектов действительно актуальна для Казани»

— Насколько далеко вы уходите от первоначального замысла в процессе работы?

— Как правило, чем дальше я нахожусь от родных пенатов, тем больше остается изначального. Поэтому я работаю не только в столице Татарстана — как раз таки ради реализации собственных амбиций. Не всегда в Казани удается сохранить задуманное. Вероятно, дело в особенностях регулирования застройки. Свою роль играет и политика в отношении исторического центра города. Только слепой не увидит, что в Казани архитектурная и градостроительная деятельность просто кипит. Столица республики серьезно меняется. В любом случае для того, чтобы архитектор реализовался, он не должен зацикливаться на какой-то одной локации. Ему необходимо смотреть по сторонам. Например, я очень много путешествую, езжу по России. И стараюсь черпать новые идеи в архитектуре других городов.

Фото: kzn.ru

Мне нравится концепция проекта, комплексный подход к решению. Территория преобразуется, заполнится общественными, коммерческими и культурными объектами. Национальные мотивы переплетутся с современностью

— Что интереснее: работать с нуля или заниматься редевелопментом?

— Предпочитаю воплощать свои идеи на ровной площадке. Но редевелопмент — отлично тренирует любого профессионала. И тема перезагрузки объектов недвижимости действительно актуальна для Казани. Редевелопмент интересен тем, что проходит по тонкой грани между прошлым и будущим, он возрождает историю.

— Какой объект в Казани вы считаете образцом редевелопмента?

— Речной порт. Но он пока существует только на картинках. Мне нравится концепция проекта, комплексный подход к решению. Территория преобразуется, заполнится общественными, коммерческими и культурными объектами. Национальные мотивы переплетутся с современностью.

«Нужно двигаться по пути крупных европейских городов»



— Ощущается ли влияние денег на современную архитектуру?

— Безусловно, мы работаем в эпоху капитализма. Особенности локального проектирования не могут не влиять на зодчего. Архитектор — тот, кто всегда работает для людей. Однако платят за работу собственники территорий, на которых ведется строительство, — это цикличная система. В каждом регионе механизмы работают по-своему. В Москве и Питере, например, своя, упрощенная, система согласования. Казань только начинает двигаться в этом направлении.

- Какие казанские здания нравятся вам больше всего?

— В первую очередь — архитектурный ансамбль Казанского кремля и прилегающих к нему территорий. Люблю центр, «Черное озеро». Думаю, татарстанской столице нужно двигаться по пути крупных европейских городов. Когда сохраняется историческое наследие, а современное строительство, бизнес-кварталы вычленяются в отдельные группы, создаются все условия для гармоничного развития города. Казани это необходимо.

Фото: Максим Платонов

Думаю, татарстанской столице нужно двигаться по пути крупных европейских городов. Когда сохраняется историческое наследие, а современное строительство, бизнес-кварталы вычленяются в отдельные группы

«Нам доверили по-настоящему большие площадки»



— Над какими проектами сейчас работает ваше архбюро?

— Нам доверили по-настоящему большие площадки, и в Казани, и за ее пределами. Так, наша команда, совместно с московским КБ «Стрелка», занимается разработкой мастер-плана уникальной территории в Грузии — 110 га земли — близ Батуми. Очень необычный проект. Он примечателен тем, что в объект закладывается множество функций. Это не просто жилье. Будет задействовано и медицинское направление, и IT-сфера, и банковский сектор. Подобных задач перед нами еще не ставили.

Также в прошлом году бюро выиграло конкурс на редевелопмент Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики. Наша команда разработала и согласовала проект освоения этой территории под многофункциональную застройку, в том числе и под жилые кварталы. Вскоре там появится собственная Маленькая Голландия. Еще ведем зеленодольскую разработку. Жилой микрорайон — прямо при въезде в город. Он, конечно, типового формата, но очень надеемся, что на выходе получится интересно.

Кроме того, мы активно участвуем в перспективных проектах Казани. Совсем недавно мы закончили реконструкцию клинико-диагностического центра «Корл». Осуществили полный цикл проектных работ. В следующем месяце начнется строительство.



Будущее нашего города

— Есть ли в Казани здание, которое вы считаете своим любимым детищем?

— Навигатор «Кампус», коворкинг-центр возле «Парк-хауса». Небольшое оранжевое строение, с первым 3D-фасадом в Казани, причем ручной сборки. Всего 1 000 «квадратов» с небольшим. Идея создания кампуса родилась на одном дыхании. И так же быстро все было построено. Из исторических, к которым я прикладывал руку, нравится красное здание с часами на пересечении Правобулачной и Астрономической. Привлекает все: и архитектура, и энергетика. Я бы назвал это здание «очень душевным».

Фото: fabrikafasada.ru

Небольшое оранжевое строение, с первым 3D-фасадом в Казани, причем ручной сборки. Всего 1000 квадратов с небольшим. Идея создания кампуса родилась на одном дыхании. И так же быстро все было построено

— Какой вы видите Казань в будущем?

— Красивой и известной. Богатой на уникальные парки и сооружения. Благодаря руководству города и республики, наш город постоянно преображается. Это видно не только архитектору, но и обычному человеку. Будущее зависит и формируется прямо сейчас. И я уверен, что у Казани оно будет светлым насыщенным во всех планах. И в строительном, и в социальном, и в культурном.