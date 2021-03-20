Видеоопрос: «Нужно ли вернуть смертную казнь в России?»
Жители России хотели бы вернуть прежний пенсионный возраст и отменить мораторий на смертную казнь, а еще — уменьшить налоги. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вернуть смертную казнь хотели бы более 2% россиян.
— Нужно ли вернуть смертную казнь в России? За какие преступления вы считаете справедливым казнить людей? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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