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Видеоопрос: «Нужно ли вернуть смертную казнь в России?»

00:00, 20.03.2021
Видеоопрос: «Нужно ли вернуть смертную казнь в России?»
Фото: Максим Платонов

Жители России хотели бы вернуть прежний пенсионный возраст и отменить мораторий на смертную казнь, а еще — уменьшить налоги. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вернуть смертную казнь хотели бы более 2% россиян.

— Нужно ли вернуть смертную казнь в России? За какие преступления вы считаете справедливым казнить людей? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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