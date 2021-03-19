«Алнас» миллиардера Комарова обвинили в краже технологии

На предприятии возражают — в проекте изобретения истца «нет новизны», а значит оно не может охраняться патентным правом

Как стало известно «Реальному времени», в адрес ГК «Римера» (нефтесервисный дивизион группы ЧТПЗ российского олигарха Андрея Комарова) и ее татарстанской «дочки» — завода «Алнас» — подан иск на 150 млн рублей якобы за украденное изобретение. В настоящий момент конфликт разворачивается в Арбитражном суде Москвы, куда обратилась владелица патента на центробежный насос Ольга Логинова, ранее уже заявлявшая, что ее разработка технически близка к оборудованию альметьевского предприятия. В данный момент все изобретения в «Римере» координирует Центр исследований и разработок (ЦииР). Этот центр, как и сам завод «Алнас», миллиардер в начале марта полностью переписал на себя — с намерением выйти из трубного бизнеса и заняться добычей драгметаллов.

Комаров вышел из трубного бизнеса



На этой неделе российский бизнесмен, бенефициар Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров продал контрольный пакет акций (86,5%) группы Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Стоимость активов ЧТПЗ была оценена в 110,466 млрд рублей. ФАС одобрил сделку, но в ее структуру не вошла ГК «Римера» — нефтесервисный дивизион ЧТПЗ. Данные активы вместе с альметьевским заводом «Алнас» Комаров сам выкупил у группы в начале марта.

Группа компаний «Римера» работает на российском рынке 14 лет, ее активы представлены заводами «Алнас» (Татарстан) и «Ижнефтемаш» (Удмуртия), а также сервисной сетью «Римера-Сервис». Филиалы последней находятся в нефтедобывающих регионах (Поволжье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).



В ЧТПЗ пояснили, что решение было принято в рамках реструктуризации группы компаний «Римера». Андрей Комаров выкупил у челябинского завода управляющую компанию нефтесервисного подразделения «Римера» и альметьевский завод «Алнас» (входит в группу компаний «Римера») за 1,172 млрд рублей. Кроме того, за 6,776 млрд рублей он стал владельцем 99,9% пакета акций АО «Римера».

Как отмечают на рынке, предприниматель решил продать трубный бизнес, решив «переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов». 11 марта ООО «Римера-Алнас» (юридическое название альметьевского завода) окончательно было переписано лично на Андрея Комарова. Еще 3 года назад контроль над «Алнасом» был разделен на 99,05%, принадлежащих АО «Римера» и 0,95%, принадлежащих ПАО «ЧТПЗ».

Андрей Комаров выкупил у челябинского завода управляющую компанию нефтесервисного подразделения «Римера» и альметьевский завод «Алнас» (входит в группу компаний «Римера») за 1,172 млрд рублей. Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

С «Алнаса» потребовали 150 млн рублей

Российскому бизнесмену теперь предстоит ответить в суде за нарушение патетного права. С ГК «Римера» и ее «дочки» — завода «Алнас» — потребовали 150 млн рублей якобы за украденное изобретение. Иск в московский арбитраж подала Ольга Логинова, требуя компенсации за нарушение исключительного права на изобретение по патенту №2334127.

В ответ АО «Римера» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против выдачи патента RU 2334127 на «Насос центробежный модульный» (патент О.И. Логиновой). В «Римере» полагают, что сравнительный анализ изобретения с наиболее близким аналогом (патентом США №6752560) и источником научно-технической литературы (Москаленко В.А., Механизмы. — М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1963 — 54-55) показывает, что «все признаки изобретения являются известными из уровня техники, следовательно, изобретение не имеет изобретательского уровня (новизны)».



Таким образом, утверждает ответчик, на изобретение О.И. Логиновой не распространяется действие норм законодательства об охране патентов. А признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

АО «Римера» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против выдачи патента RU 2334127 на «Насос центробежный модульный». Фото: ngv.ru

Чем известна изобретательница Логинова

Арбитражный суд Москвы в ожидании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Палате по патентным спорам временно приостановил производство по делу. Предполагается, если патент Логиновой будет признан недействительным, «Римера» и «Алнас» не могли нарушить ее права.



В «Римере», куда обратилась газета «Реальное время», пока не успели прокомментировать конфликтную ситуацию с изобретательницей. Однако несложный поиск показал, что за Логиновой числятся несколько действующих патентов. Например, на насосную установку (№2493434) класса «с гидравлическими или пневматическими двигателями», патент на нее «может быть использован для добычи нефти, воды и других жидкостей из скважин». Также есть патент на насосную установку №2506458. Первый — был опубликован в 2013 году, второй — в 2014 году. Упомянутый в определении арбитража патент был опубликован еще в 2008 году (а заявка на него датируется 2006 годом). Он тоже касается насоса для добычи нефти, приспособлен для работы в буровых скважинах и для соединения или сборки валов.

При чем тут американский патент

В описании изобретения Логинова отмечает, что к тому моменту были известны насосы центробежные модульные по патенту RU 2147083 С1, кл. F04D 13/08, 27.03.2000 и по каталогу оборудования ООО «Борец». Однако основной недостаток этих насосов заключается в том, что «расстояние между торцами валов насосных модулей регулируется с помощью регулировочных шайб. Это усложняет процесс монтажа насосов и увеличивает его трудоемкость».



Наиболее близким по технической сущности к изобретению Логиновой, говорит изобретательница, «является погружной насос, известный по патенту US 6752560 В2, кл. F16C 3/00, F16D 1/06 от 22.06.2004, включающий насосные модули с валами, снабженными шлицами, осевым резьбовым отверстием на конце и регулировочным болтом, а также шлицевой муфтой (он и упомянут в определении Арбитражного суда Москвы).



Но и у него есть недостаток, уверяет Логинова: «фиксация регулировочного болта относительно вала, установленного в резьбовое отверстие вала, осуществляется стопорным кольцом». Ее же изобретение «позволяет получить технический результат, выражающийся в обеспечении надежной фиксации регулировочного болта относительно вала».

В настоящий момент конфликт разворачивается в Арбитражном суде Москвы. Фото: msk.arbitr.ru

Как ранее были связаны насосы «Алнаса» и Логиновой

Любопытно, но ранее в описании одного из патента Логиновой фигурировала и компания «Алнас», впоследствии отчего-то ее название было вымарано из текста. Зато осталось в описании патента, который был зарегистрирован до спорного документа, из-за которого изобретательница требует с компании 150 млн рублей. Это патент RU 2334126 и тоже «насос центробежный модульный». Описание его похоже на спорный патент до степени смешения, однако там, где позднее изобретение сравнивалось с американским, «наиболее близким по технической сущности», в раннем патенте оно сравнивалось… с центробежным модульным насосом ООО «Алнас»:

«Наиболее близким по технической сущности к изобретению является погружной центробежный модульный насос ООО «Алнас», известный по рекламному проспекту 9-й Московской международной выставки «Нефть и газ 2006», включающий насосные модули с рабочими органами, валами, шлицевыми муфтами и деталями резьбового соединения насосных модулей. Основным недостатком насоса является то, что детали соединения насосных модулей выполнены с конической резьбой и без резьбовой муфты и не имеют устройства, предотвращающего самопроизвольного их отворачивания. Поэтому насос монтируется путем ввинчивания одной детали в другую с натягом резьбы. Это не обеспечивает разгруженного контакта валов насосных модулей без дополнительных устройств и регулировки». Целью изобретения Логиновой являлось на тот момент «получение технического результата, выражающегося в обеспечении разгруженного контакта валов насосных модулей при монтаже насоса».

В альметьевской компании уже 100 модификаций насосов

«Алнас» — Альметьевский насосный завод (основан еще в 1978 году для тесной работы с «Татнефтью») занимается производством полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти. В арсенале предприятия более 50 модификаций двигателей, 100 модификаций насосов, свыше 3 000 вариантов комплектации оборудования.



Установки электроцентробежных насосов производства ОАО «Алнас» «добывают треть всей российской нефти, успешно работая на нефтепромыслах крупнейших компаний РФ и дальнего зарубежья», сообщает сайт завода. Производство же центробежных модульных насосов было освоено на предприятии еще в конце 1980-х годов.



«Алнас» занимается производством полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти. Фото: integral-russia.ru

Доля «Алнаса» на рынке УЭЦН составляет 15%. Продукция завода прошла сертификацию российскими и международными сертификационными органами. Основными потребителями продукции являются крупнейшие российские нефтедобывающие компании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Славнефть», «Юганскнефтегаз», а также нефтяные компании Индии, Венесуэлы, Казахстана, Украины, Белоруссии. К слову, «Алнас» первым в Татарстане в 2001 году получил международный сертификат качества ISO 9001.

Контроль за исследованиями ведут в ЦииР «Римеры»

После вхождения «Алнаса» в челябинскую группу, исследовательскую деятельность которой координирует ныне Центр исследований и разработок (ЦИиР) ГК «Римера», Инженерный центр альметьевского завода «Алнас» начал работать над модернизацией уже существующих элементов электроцентробежных насосов и созданием инновационной техники.



За последние годы, отмечают в «Римере» продуктовая линейка Альметьевского завода «пополнилась насосами с улучшенными параметрами, вихревым газосепаратором и газосепаратором-диспергатором в 5-м габарите, модулями с компрессорно-диспергирующими ступенями и входными модулями ЭЦН улучшенной конструкции в 5-м габарите, установками 3-го габарита с вентильным приводом, электродвигателями с повышенным напряжением и тандемными гидрозащитами для высоконапорных ЭЦН с большой осевой нагрузкой в габарите 5 и 5А».

«Римера» вложила в развитие «Алнаса» 2,5 млрд рублей

В 2008 году, когда «Алнас» был куплен нефтесервисной ГК «Римера» (бывший дивизион группы компаний ЧТПЗ, входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции) началась модернизация завода. В 2011 году при поддержке Челябинского трубопрокатного завода были приобретены новые станки для автоматного цеха, на 30% повысившие производительность предприятия. Затем был произведен капремонт, в 2013 году была введена в эксплуатацию первая часть линии литейного комплекса по изготовлению стержней.

Все это должно было повысить мощность «Алнаса» до 7 500 установок центробежных насосов в год (или на 25%). Общая сумма инвестиций группы ЧТПЗ, направленных в 2011—2016 гг. на обновление оборудования «Алнаса», составила порядка 2,5 млрд рублей. В 2014 году Татарстан и группа ЧТПЗ заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

С ноября прошлого года операционныи директором «Алнаса» стал Ильдар Хайруллин. Фото: almetievsk-ru.ru

Как Комаров ввел на «Алнасе» «внешнее управление»



Альметьевский завод в финансовом смысле уверенно себя чувствует на рынке лишь в последнее время, оборот компании с 2017 по 2019 год вырос на 18,5%, составив 4,5 млрд рублей, и впервые за 3 года «Римера-Алнас» к началу 2020 года перестал быть убыточным, показав прибыль в 190 млн рублей. По данным самой компании, в первой половине 2020 года предприятие нарастило выручку на 80%. А летом прошлого года «на фоне увеличения объемов поставок нефтепогружного оборудования на внутренний рынок выручка предприятия достигла рекорда».



Правда, на «Алнасе» на начало того же 2020 года висела кредиторская задолженность почти в 1,5 млрд рублей — и висит она как минимум третий год подряд: вероятнее всего, это те суммы, которые в модернизацию насосного завода вложила ГК «Римера» Комарова в предыдущее десятилетие. Ранее, например, в 2014 году убытки завода превышали и полмиллиарда рублей.



Известно также, что «Римера» долгое время — пока проходила модернизация на «Алнасе» — была недовольна финансовыми показателями, и, как следствие, исполнительными директорами завода. Всего с 2008 года их сменилось восемь. Предпоследним был Сергей Шунин, сменивший в 2015 году Сергея Саченко.

По-видимому, это и привело к тому, что сегодня формально на заводе «Римера-Алнас», можно сказать, введено «внешнее управление», генерального директора на заводе нет по меньшей мере с 2017 года, когда ОАО «Алнас» прекратил свое суверенное существование, став ООО «Римера-Алнас» (само название формально он поменял лишь в феврале 2021 года), у которого есть лишь операционный директор — с ноября прошлого года им стал Ильдар Хайруллин (15 лет проработал на «Алнасе»), с 2019 года занимавший должность исполнительного директора завода. Впрочем, в мае 2020 года сама «Римера» перевела часть своего центрального офиса в Альметьевск.