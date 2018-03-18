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ПАО Алнас

Промышленность, Машиностроение
ПАО Алнас Фото: www.rimera.com

Общая информация

Завод «Алнас», основанный в 1978 году, входит в состав группы компаний «Римера» и является одним из крупнейших в России предприятий по производству полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти. В арсенале предприятия более 50 модификаций двигателей, 100 модификаций насосов, свыше 3000 вариантов комплектации оборудования. Продукция «Алнаса» экспортируется в Казахстан, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Узбекистан, Венесуэлу, Оман, Индию.

Генеральный директор — Шунин Сергей Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: г. Альметьевск, ул. Сургутская, 2
  • Телефон: (8553) 39-36-04
  • Email: alnas@rimera.com
  • Сайт: www.rimera.com

Дата последнего обновления: 18.03.2018

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