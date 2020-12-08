СМИ: глава исполкома в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису

Руководитель исполкома в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису. ЧП произошло на железнодорожной станции «Куланга» в Кайбицком районе Татарстана. По факту гибели женщины проводится доследственная проверка, сообщает «Комсомольская правда».

Женщина жаловалась на то, что в ее хозяйство повадилась ходить лиса, она звонила в местный исполком и просила о помощи. В итоге 7 декабря 52-летний глава исполкома устроил засаду на зверя в огороде вместе с мужем женщины. Она надела на голову налобный фонарик и отправилась в сарай, но он мерцал, и главе исполкома показалось, что в темноте горят глаза лисы. В итоге он в нее выстрелил. Женщину доставили в больницу, но спасти не смогли.

Выяснилось, что ружье у главы исполкома находилось на законном основании.

Ранее в Йошкар-Оле полицейский застрелил предпринимателя на охоте, приняв его за кабана.