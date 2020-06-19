Следком: главврач Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана пустил в арендуемые учреждением помещения компанию жены

Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ». По версии следствия, главврач учреждения бесплатно предоставил помещения компании своей жены.



С 2013 по 2019 год ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан» арендовало помещения на улице Сеченова в Казани. Два кабинета в здании заняла фирма жены главврача. При этом деньги компания не платила, договор субаренды составлен не был, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Ущерб оценивается в 4,1 млн рублей. Отмечено, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки природоохранного прокурора.