Новая Национальная библиотека Татарстана начнет принимать читателей

Теперь отсюда можно будет забрать книгу домой

Фото: Максим Платонов

Национальная библиотека Татарстана, которая с августа прошлого года переехала в обновленное здание национально-культурного центра «Казань», наконец начнет работать по своему прямому назначению — принимать татарстанцев, которые захотят почитать дома, а не в читальном зале. Таким образом, зарегистрированные читатели с 20 марта смогут забрать домой книгу. О том, что готовы предложить им в библиотеке, — подробнее в материале «Реального времени».



Абонемент, 150 тысяч новых книг и более полутора тысяч старых

С 9 часов утра 20 марта в Нацбиблиотеке можно будет взять книгу на дом, что является здесь новшеством, ведь раньше печатные издания с собой не выдавались. В частности, это можно будет сделать в открывшемся универсальном зале с абонементским обслуживанием и автоматизированной книговыдачей, сообщает пресс-служба учреждения. Домой на 21 день можно забрать любую из 40 000 книг от издательств всего мира, закупленных на деньги гранта президента республики. Кроме универсального зала, с видом на Казанку, запускается классический, где расположились еще 150 000 книг в открытом доступе.

В библиотеке отмечают, что за семь месяцев, в течение которых здание можно было посетить только во время мероприятий (спектаклей, концертов, кинопоказов, экскурсий), в шесть книгохранилищ было перевезено более полутора миллиона книг, периодических изданий и других документов.

В библиотеке отмечают, что за семь месяцев, в течение которых здание можно было посетить только во время мероприятий, в шесть книгохранилищ было перевезено более полутора миллиона книг. Фото: Максим Платонов

Национальная библиотека Татарстана открылась в реконструированном и расширенном здании бывшего НКЦ «Казань» 30 августа. Новым его директором стала Мадина Тимерзянова, ранее — зампредседателя ГТРК «Татарстан», генеральный директор телерадиокомпании «Казань», заместитель генерального директора ТНВ. Ее замом был назначен экс-глава Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин.

Помимо библиотеки, здесь разместилась театральная площадка MOÑ, книжный магазин, студия лейбла Yummy Music.

Слэм между русскими и татарскими поэтами, а также прогулки по закулисью

В честь праздника 20—21 марта здесь пройдет специальная экскурсия «Посторонним вход разрешен: жизнь и закулисье библиотеки»: читатели узнают, как готовят книги к выдаче, как устроена библиотека и как ею пользоваться. В универсальном зале откроется выставка лучших книг от 100 издательских домов «Репертуар издательств». В читальном зале можно будет ознакомиться с выставкой рукописей и редких книг «Следы большого пути» и подборкой лучших произведений Габдуллы Тукая. В зале для малышей будет организована выставка «Сказки о главном», в зале для детей — выкладка нескучных книг о науке «Это тебе не школа». В подростковом зале будет выставлена нашумевшая литература для подростков в тематической выкладке «Книжный краш».

Читатели узнают, как готовят книги к выдаче, как устроена библиотека и как ею пользоваться. Фото: Максим Платонов

Также будут организованы встречи языковых и литературных клубов, мастер-классы и ридинг-группы для детей. Любителей истории ждут в клубе истории «Тарихи бранч» и лаборатории по расшифровке старинных дневников (материалы оттуда «Реальное время» публиковало не один раз). Кроме того, 21 марта, во Всемирный день поэзии, в конференц-зале библиотеки пройдет «Поэтический баттл: столкновение современной русской и татарской поэзии».

