Ильнур Ханнанов: «Самый простой способ преодолевать препятствия — не замечать их»

Фото: Ринат Назметдинов

Житель Татарстана Ильнур Ханнанов в 2015 году попал в ДТП на мотобайке и потерял ногу. Но это не помешало ему активно заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Сегодня мужчина работает секретарем, воспитывает двоих детей и радует жену красивыми романтичными поступками. На этой неделе Ильнур стал участником первой мотивационной встречи людей с ОВЗ сообщества «Чемпион» в Казани и рассказал «Реальному времени», что помогло ему преодолеть трудности.



«В один миг ты теряешь все»

На мотивационных встречах сообщества «Чемпион» собираются люди с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поделиться своим опытом преодоления преград и послужить примером другим. Рассказанные здесь истории во многих вселяют веру в свои силы и дарят надежду жить полноценной жизнью.

— У нас в планах устраивать такие мотивационные встречи ежемесячно для людей, проживающих на территории Татарстана. Мне хочется делать это, чтобы менять мышление как здоровых людей, так и людей с инвалидностью. Чтобы люди понимали, что все возможно, — рассказала «Реальному времени» организатор мероприятия, директор благотворительной общественной организации Татарстана «Детям» Аделина Мингазова.



По ее словам, такие примеры помогают учить детей с ОВЗ справляться со сложностями, стремиться к новым целям. Ведь важно помогать не только материально, но и зародить у ребят веру в себя. Чтобы, когда им исполнится 18, они могли жить достойно и умели преодолевать жизненные трудности.

Аделина Мингазова: «Мне хочется делать это, чтобы менять мышление как здоровых людей, так и людей с инвалидностью. Чтобы люди понимали, что все возможно»

Первым приглашенным на встречу сообщества гостем стал татарстанец Ильнур Ханнанов. Житель села Лешев Тамак Сармановского района несколько лет назад в аварии потерял ногу. О том страшном дне он практически ничего не рассказывал, но описал свои переживания:

— В один миг ты теряешь все. Вроде живой был, но 4 секунды и тебя разнесло, и твоя жизнь превращается в пепел.

Но несчастье не сломило Ильнура, он сумел сохранить позитивный настрой по жизни и умеет им делиться с другими. «Самый простой способ преодолевать препятствия — не замечать их», — говорит он. Даже не самые приятные моменты вспоминает с юмором, и уже внешним видом старается вызвать улыбку. На встречу Ильнур пришел в образе пирата. На его голове красовалась пиратская шапка, а на шее висел кулон в тему.

В один миг ты теряешь все. Вроде живой был, но 4 секунды и тебя разнесло, и твоя жизнь превращается в пепел

«Когда впервые надеваешь гильзу, будто сразу 40 иголок вонзают в тело»



Ильнуру пришлось заново учиться ходить, заказал протезы. «Чтобы человек получил протез, нужно пройти определенный путь. Сначала ты не понимаешь, куда нужно бежать, что делать и с чего начинать. Потому что сначала ты лежишь как овощ. К тому же, чтобы что-то получить от государства, надо оформить специальный паспорт. Его тоже надо уметь оформлять» — рассказывает он.

Ханнанов объяснил, что протезы бывают нескольких видов: лечебно-тренировочные, купальные, беговые, спортивные, ходовые. Государство обеспечивает купальными, лечебно-тренировочными, протезами с внешним источником питания и просто механическим протезом. На все это есть строго установленные суммы. Поэтому протезы достать очень нелегко. Предстоит собрать кучу документов, долго ждать и быть очень настойчивым.

Бывает, что все еще хороший протез уже нужно менять. Потому что устройства не справляются с нагрузкой. Например, очень недешевый протез Ильнура пришел в негодность уже через год с небольшим, хотя срок годности составлял 3 года. Чтобы получить новый, потребуется много времени.

Когда впервые надеваешь гильзу, будто сразу 40 иголок вонзают в тело. При ходьбе появляются мозоли

В своем инстаграм-аккаунте мужчина старается помочь тем, кто недавно столкнулся с той же бедой. Дает советы, как правильно ходить на протезах, как их заказать, какие из них самые удобные. Например, в протез для ходьбы должна быть встроена поворотная система, чтобы самому надевать обувь.

Даже с самым дорогим и хорошим протезом бывает тяжело. Сначала люди пробуют лечебно-тренировочные, а уже потом протезы для ходьбы. Свое чувство от первого использования устройства герой описал так: «Когда впервые надеваешь гильзу, будто сразу 40 иголок вонзают в тело. При ходьбе появляются мозоли».

Про активный спорт и движение

После аварии Ильнур Ханнанов спросил у врача даже не о том, будет ли он ходить, а сможет ли кататься на сноуборде. Одного этого достаточно, чтобы понять, насколько активный образ жизни он ведет.

Я с детства люблю лошадей. От лошадей любовь перешла к мотоциклу, а уже потом к сноуборду. Все эти увлечения идут рядом

— Я с детства люблю лошадей. От лошадей любовь перешла к мотоциклу, а уже потом к сноуборду. Все эти увлечения идут рядом. У друзей есть конюшня, мы туда ездим, но так как она далеко находится, это происходит не так часто. А сноуборд влился в мою жизнь. В то время я был молодежным лидером в частной энергетической компании. Нужно было активировать людей, и я начал. Сегодня почти все мои братья катаются на сноуборде. Третий год пытаюсь поставить на доску детей, — рассказывает Ильнур.

Вердикт врачей после ДТП был суров: мужчина не будет ходить. Но через некоторое время Ильнур вместе со своими братьями вновь встал на доску. Пусть не сразу, но вскоре ему удалось добиться успеха. С тех пор Ильнур бросает всегда вызов, когда ему говорят «нет». 18 марта Ханнанов едет на чемпионат России, выступать в группе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Героя встречи также интересуют авто-, мото- и велогонки, плаванье, рыбалка, картинг, верховая езда. «В этом году я участвовал в автогонках. Есть один человек, которого я не мог обогнать целых 16 лет, и в этом году у меня получилось. Мы заняли 2-е место». Участвовал и в других состязаниях. Например, построил большой плот с палаткой и мангалом и летом сплавлялся на нем по реке.

Дома Ильнур любит готовить и радовать своих близких вкусными блюдами, приготовленными в печи. Летом семья даже участвует в кулинарных соревнованиях. Кроме того, мужчине нравится мастерить по хозяйству, работать по дереву и создавать красивые вещи для интерьера.



В этом году я участвовал в автогонках. Есть один человек, которого я не мог обогнать целых 16 лет, и в этом году у меня получилось. Мы заняли 2-е место

Со своей супругой Ильнур знаком еще с детства, она стала ему верной спутницей. Вместе они воспитывают двоих детей и путешествуют, активно проводят время и живут полной жизнью. Каждый раз Ильнур Ханнанов ставит перед собой новые цели и стремится достичь их. У героя уже исполнилось несколько желаний, дальше в планах паралимпийские сборы и победа на чемпионате России.