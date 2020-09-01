Татарстанец, потерявший ногу в ДТП, отремонтировал мост в своем селе — видео

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Житель Татарстана Ильнур Ханнанов, потерявший ногу в ДТП, отремонтировал в своем селе Лешев Тамак мост, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Еще месяц назад по нему нельзя было ходить: прогнили трубы, не было поручней.

Ханнанов рассказал, что сначала был сделан металлический каркас, после его перенесли, собрали и покрасили. Доски обработали специальным маслом, чтобы они прослужили дольше. Помогли ему в этом родственники и сельчане.

Мост соединяет два села — Дусюмово и Лешев Тамак Сармановского района РТ.

С мостом у Ильнура связаны трогательные воспоминания. Здесь в седьмом классе он впервые познакомился со своей будущей супругой Сириной. В 2015 году мужчина попал в ДТП и потерял ногу.



В июле местные жители поселка Новые Салмачи сами отремонтировали дорогу.