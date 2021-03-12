Итоги-2020 «Полиматиза»: рост выручки и высокие показатели производительности

Один из крупнейших производителей нетканых материалов в России подвел результаты работы за прошлый год

Фото: АО «Полиматиз»

АО «Полиматиз» — дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу ТАИФ, увеличило объемы выручки на 53%. Рекордных показателей компании удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию производства, планомерному решению поставленных республиканских задач, а также увеличению спроса на продукцию в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Резидент ОЭЗ «Алабуга» в период пандемии кратно увеличил выпуск материалов медицинского назначения, из которых изготавливают маски и защитную одежду для медработников. Подробности об итогах деятельности «Полиматиза» в 2020 году — в материале «Реального времени».

Выручка по итогам года выросла более чем в полтора раза

Один из четырех крупнейших производителей нетканых материалов в России АО «Полиматиз» достигло существенного роста финансовых показателей по итогам 2020 года. Согласно финансовой отчетности компании, суммарная выручка от реализации товарной продукции и оказанных услуг увеличилась на 53% по сравнению с 2019 годом. При этом чистая прибыль компания выросла в 12,4 раза. Связано это с увеличением спроса на продукцию в условиях распространения коронавирусной инфекции. Продукция, производимая дочерним предприятием «Нижнекамскнефтехима», оказалась самой востребованной на рынке и по качеству, и по широкому ассортименту. В период пандемии предприятие сосредоточило все усилия на решении поставленных руководством республики задач: увеличило выпуск материалов медицинского назначения, из которых изготавливают маски, одноразовые хирургические халаты, а также защитные костюмы.

Сумма уплаченных налогов и сборов во все уровни бюджетов в 2020 году увеличилась на 76%, по сравнению с 2019 годом.

В целом стоит отметить, что российский рынок нетканых материалов за 5 лет вырос на 34,4%, сообщается в «Анализе рынка нетканых материалов в России» от BusinesStat. В 2020 году продажи нетканых материалов достигли 6 452 млн кв. м. Увеличение внутреннего спроса наблюдалось как со стороны промышленного, так и потребительского сегментов.

В 2020 году производство нетканых материалов АО «Полиматиз» работало стабильно. Всего за отчетный год объем производства нетканых материалов увеличился на 24% по отношению к уровню 2019 года.

Продукция «Полиматиза» обладает такими важными для потребителя медицинской одежды качествами, как легкость, микробная проницаемость и устойчивость к распространению микроорганизмов, мягкость и прочность.

Вся выпускаемая продукция АО «Полиматиз» сертифицирована и соответствует всем государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Расходы, связанные с экологической деятельностью, составили 218 тыс. рублей. Стоит отметить, что АО «Полиматиз» оказывает незначительное воздействие на окружающую среду. Компания относится к III категории степени воздействия на окружающую среду.

Борьба с пандемией

Распространение новой коронавирусной инфекции, быстро переросшей в пандемию COVID-19, и последовавший локдаун, буквально потрясли весь мир. Остро встала проблема нехватки средств индивидуальной защиты, а именно медицинских масок, которая возникла с начала пандемии.

Выход из сложившейся ситуации предложили президент Татарстана и руководство Группы ТАИФ. АО «Полиматиз» — дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое входит в Группу ТАИФ, заявило о готовности кратно увеличить объемы производства необходимого материала. В кратчайшие сроки производство «Полиматиза» было полностью переведено на выпуск нетканых материалов для медицинских целей — одноразовых масок и защитных костюмов. Объемы производства материала для медизделий с прежних 5 тонн в месяц к середине апреля уже были увеличены до 28 тонн в сутки. К слову, из одной тонны нетканого материала можно изготовить около 500 тыс. одноразовых масок. Заявленная производственная мощность АО «Полиматиз» — 10 тыс. тонн в год.

Дочернее предприятие НКНХ кратно увеличило объемы производства нетканых материалов для медицинских целей. Фото: tatarstan.ru

Объемы производства удалось нарастить за счет того, что компания перестроила все имеющееся оборудование на выпуск материалов медицинского назначения. По словам директора АО «Полиматиз» Радика Яруллина, материал на складах не задерживался и отправлялся сразу заказчикам по прежней цене.

— Мы не пытаемся заработать на пандемии, а продолжаем честно выполнять свою работу, наращивая объемы выпуска необходимой для всей России продукции. Это принципиальная позиция нашей компании и руководства Группы в целом: не зарабатывать на ситуации, а прилагать максимум усилий для того, чтобы снизить опасность. Более того, перед нами поставлена цель — работать напрямую с производителями масок, исключая из цепочки посредников и спекулянтов, — рассказал ранее в интервью «Реальному времени» Радик Яруллин.

Высоких показателей «Полиматизу» удалось добиться, благодаря профессиональной подготовке инженерных специалистов. Фото: tatarstan.ru

Однако серьезную сложность в обеспечении населения дефицитными средствами индивидуальной защиты вызвало отсутствие оборудования для пошива самих масок. В начале апреля при поддержке правительства Республики Татарстана ПАО «Нижнекамскнефтехим» сумело приобрести линию по производству масок. Оборудование из Китая на АО «Полиматиз» было доставлено 10 апреля. Уже на следующий день начался монтаж линии, а к 15 апреля в режиме пусконаладки было произведено 57 тыс. одноразовых масок.

Высоких показателей «дочке» «Нижнекамскнефтехима» удалось добиться также благодаря профессиональной подготовке инженерных специалистов. На сегодняшний день на предприятии создано 143 рабочих места.

— Нам руководство изначально поставило задачу — работать с максимальным эффектом, потому на участке производства медицинских и гигиенических масок была организована круглосуточная, двухсменная работа. Мы первыми в республике провели полный комплекс технических, токсикологических и клинических испытаний и получили в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение, подтверждающее качество производимых масок, — отметил Радик Яруллин.

АО «Полиматиз» и дальше планирует удерживать высокие показатели производительности, которые были значительно увеличены в сравнении с предыдущими годами. Фото: tatarstan.ru

Маски, выпущенные «Полиматизом», в первую очередь были переданы тем, кто особенно в них нуждался, — медработникам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, а также сотрудникам самих предприятий Группы ТАИФ.

Когда проблему дефицита защитных средств удалось решить, АО «Полиматиз» постепенно вновь начало выпускать нетканые материалы гигиенического и строительного назначения, которые до пандемии занимали основную долю в общем объеме производства.

Доля АО «Полиматиз» на рынке нетканых материалов в России — 8,1%

АО «Полиматиз» основано в 2006 году для реализации инвестиционного проекта по производству современных нетканых материалов типа «спанбонд» и «мелтблаун». В 2007 году компания получила статус резидента особой экономической зоны «Алабуга».

Официальное открытие предприятия и ввод в эксплуатацию оборудования проектной мощностью 10 тыс. тонн в год состоялись в июле 2009 года. С того же момента здесь производят современные нетканые материалы. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO9001:2008).

В 2012 году здесь запустили производство паропроницаемых строительных мембран «Полиспан®Строй», а в начале 2014-го расширили линейку строительных материалов.

На сегодняшний день доля АО «Полиматиз» на российском рынке нетканых материалов составляет 8,1%. Продукция компании представлена как в Татарстане, так и по всей России, а также реализуется на экспорт в страны Европы и СНГ. Ассортимент насчитывает более 200 наименований готовой продукции. Для производства продукции используются полимеры, которые производятся на территории Республики Татарстан одним из крупнейших как в России, так и в Европе химическим предприятием «Нижнекамскнефтехим».

Продукция, производимая «Полиматизом», используется в разных областях — строительстве, аграрном хозяйстве, косметологии. На каждом этапе продукция проходит тщательный контроль. Предприятие также может выпускать материалы со специфическими свойствами (светостойкие, огнестойкие, водоотталкивающие, антистатические).

В 2021 году АО «Полиматиз» планирует удерживать достигнутые в 2020 году высокие показатели производительности по выпуску нетканого материала, которые были значительно увеличены по сравнению с предыдущими годами.

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