Финны вернулись: «Салават» громит «Трактор» — 7:0 в двух гостевых матчах и в шаге от второго раунда

Четыре итога четвертого матча уфимско-челябинской серии Кубка Гагарина

По тому же сценарию, как и три года назад начиналась серия «Салавата» и «Трактора» — челябинцы тогда выиграли первый матч, «Салават» ответил в овертайме во втором, а потом победил и в челябинской игре. Вчера пошли первые расхождения в сценарии — в отличие от 2018 года «Трактор» не нашел, что нового предложить уфимской команде и вчистую уступил домашние игры. 7:0 — с таким счетом Уфа увозит обе встречи из Челябинска. «Реальное время» рассказывает, как Ламса переиграл Анвара Гатиятулина, как в игру вернулись финские легионеры Уфы и что опять не так с Григорием Паниным. Подробности — в итогах выездной серии «Салавата».

Гатиятулин играл топорно и неповоротливо, а Ламса пошел на игру вторым номером и разгромил Челябинск

«Трактор» был близок к идеалу в обоих уфимских матчах: челябинцы превосходили «Салават» в первом поединке, а во втором — долго имели превосходство. Казалось, что «Трактор» вытянет и вторую игру — поначалу снова не тащил Метсола, долго не могли разыграться легионеры. Хартикайнен свою пушку все-таки расчехлил, но все равно казалось, что Челябинск свое не упустит. Однако Уфа вторую игру вытянула.

Выиграл «Салават» и третий матч — за счет своей гибкости. Томи Ламса сумел перестроить игру команды по ходу серии и даже по ходу игр. Уфимцы стали играть строже в своей зоне, практически исключили удаления и в третьем матче открыто предложили «Трактору» на правах хозяев забрать шайбу, а сами стали играть на контратаках. И это сработало — перелом серии в первом матче в Челябинске.

А вот Анвар Гатиятулин, наоборот, показал себя довольно неповоротливым специалистом, который очень тяжело идет на какие-то шаги по изменению тактики своей команды, если та не работает.

В трех играх мы видели классический «Трактор», к которому все привыкли в регулярном чемпионате, но ничего нового Гатиятулин «Салавату» не предлагал.

Первая тройка выходила против первой, сюрпризов с перестроениями тоже не было.

Во вчерашней игре челябинская команда вновь начала активнее, ринулась вперед и провела больше времени в чужой зоне. «Салават» же выждал этот период активности, сам отвечал выпадами, но без особого фанатизма — все, как и матчем ранее.

Во втором периоде это дало свой результат, и дальше работала только башкирская команда. Эту дуэль у Гатиятулина финский наставник «Салавата» выиграл вчистую.

Финны Уфы ожили. Но почему они выстреливают лишь через игру?

Невидимками провели первую встречу серии финские легионеры «Салавата Юлаева». Мы писали о том, что Анвар Гатиятулин сумел найти способ нейтрализовать ударную тройку Маннинен — Грандунд — Хартикайнен.

Однако уже ко второй игре главное оружие Ламсы Теему Хартикайнен ожил и заколотил два судьбоносных гола, помогал Гранлунд.

Вчерашний же матч смело можно называть финским бенефисом. Сначала Хартикайнен, стоя спиной к воротам, и по сути, вслепую шикарно переправил наброс от того же Гранлунда.

В заключительном периоде уже настало время самого Маркуса Гранлунда праздновать шайбу — он оказался первым на добивании после атаки по левому борту в исполнении Маннинена.

Ну а перенявший эстафету по принципу «отдал другому — забил сам» Сакари Манинен оформлял разгром челябинцев уже в пустые ворота, когда Гатиятулин снял вратаря в надежде отыграться за полторы минуты.



Финны реабилитировались, но есть резонный вопрос — почему они выдают свои «концерты» лишь через игру? В третьем матче их участие было не столь заметно.

Юха Метсола в Челябинске не пропускал

Как и финская тройка нападения, невразумительно начал серию финский голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола. Растерянным и нервным выглядел он в первой уфимской игре и в каждой из трех пропущенных шайб к нему были большие вопросы.

Во второй встрече он таких явных провалов не допускал, но и особо не спасал — свои моменты он забрал, а в голевых моментах выше, чем требуется от обычного добротного вратаря, ничего не сделал. Две пропущенные шайбы все же позволили выиграть ту встречу — благо нападающие ожили и настреляли три шайбы.

Зато в гостевых встречах Юха, похоже, поймал свою игру и не только не пропускал курьезные шайбы, но и подтаскивал в сложных моментах. Однако нельзя сказать, что «Трактор» создавал для него какие-то неразрешимые задачи.

Атака челябинцев стала «умирать» в третьей встрече, а в четвертой хозяева льда не создали для Метсолы вообще никаких задач, с которыми не справился бы любой средний вратарь уровня КХЛ.

Но тут скорее можно сказать спасибо полевым хоккеистам, сумевшим «взломать» атаку команды Гатиятулина.

Ноль шайб забросил «Трактор» на своем льду в ворота «Салавата Юлаева». Юха Метсола по ходу плей-офф набирает форму, растерянную в концовке регулярки. Похоже, как мы и предполагали, о дело было лишь в растерянных кондициях, пока Юха пропускал несколько игр в концовке сезона.

Другой вопрос, будет ли финн также эффективен, когда соперником станет команда с более вариативной атакой?

Григорий Панин может дорого обойтись Уфе

Ну и немного дегтя. За 30 минут чистого времени игры уфимцы отсидели на скамье для штрафников аж треть этого времени (10 минут штрафа), причем «герои» все те же — Николай Науменков, Евгений Лисовец и Григорий Панин.

Причем именно капитан «Салавата Юлаева» после третьего матча серии много рассуждал, как важно поработать над дисциплиной в этой серии, чтобы обыграть такого сложного соперника, как «Трактор».

— «Салават Юлаев» исключил удаления. Расскажите, как вы этого добились? Что говорили тренеры?



— Тренер и по ходу сезона это говорил, и перед каждой игрой плей-офф он это говорит. Думаю, что потихонечку мы прислушиваемся, — говорил Панин на послематчевой пресс-конференции.

Во второй половине Уфа подуспокоилась и сделала работу над ошибками — удаления прекратились, и только тогда пошел результат.

Капитан команды, который систематически нарушает и хватает необязательные удаления, не может быть лидером по определению. Либо Григорию уже пора наконец пересмотреть свою манеру игры, либо складывать с себя статус лидера.

Эрик Добролюбов